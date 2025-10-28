Reklama

Skarb Państwa odwołał przewodniczącego rady nadzorczej Orlenu. Jest jego następca

Podczas nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy Orlenu doszło do zmian w radzie nadzorczej spółki. Ze składu rady został odwołany jej przewodniczący Wojciech Popiołek. Nowy szefem rady został Przemysław Ciszak.

Publikacja: 28.10.2025 20:13

Foto: Fotorzepa/ Urszula Lesman

Bartłomiej Sawicki

Podczas walnego zgromadzenia na wniosek Skarbu Państwa ustalono najpierw, że rada nadzorcza spółki będzie liczyła 11 osób. W kolejnym kroku z rady odwołano dotychczasowego przewodniczącego Wojciecha Popiołka oraz wiceprzewodniczącego Michała Gajdusa i członka rady Kazimierza Mordaszewskiego.

Na nowego przewodniczącego rady nadzorczej powołano Przemysława Ciszaka, jako wskazanego bezpośrednio przez Skarb Państwa, reprezentowany przez ministra Aktywów Państwowych.

Odwołanie Wojciecha Popiołka, Michała Gajdusa i Kazimierza Mordaszewskiego oraz powołanie Przemysława Ciszaka odbyło się na wniosek Skarbu Państwa.

Z poprzedniego składu w radzie nadzorczej Orlenu pozostali: dotychczasowa sekretarz Katarzyna Łobos oraz członkowie Ewa Gąsiorek, Tomasz Zieliński, Mikołaj Pietrzak, a także Piotr Wielowieyski, Marian Sewerski oraz Ewa Sowińska. Do obsadzenia w radzie pozostają jeszcze trzy miejsca, w tym dwa decyzją Walnego Zgromadzenia i jedno z bezpośredniego wskazania Skarbu Państwa reprezentowanego przez ministra Aktywów Państwowych. Po dokonaniu zmian w składzie rady nadzorczej spółki walne zostało przerwane do 13 listopada.

Pociągnięcie do odpowiedzialności byłych członków zarządu 

Na samym początku walnego zgromadzenia w trakcie obrad przyjęto dwie uchwały upoważniające obecny zarząd spółki do podnoszenia roszczeń o naprawienie szkód przez Daniela Obajtka i Michała Roga z poprzednich władz spółki. Obajtek był prezesem Orlenu od lutego 2018 r. do lutego 2024 r., natomiast Róg był członkiem zarządu od września 2018 r. do lutego 2024 r.

Przetasowania majątkowe w Grupie Orlen

NWZ Orlenu przyjęło także projekty uchwał dotyczące zmian w statucie spółki oraz wyrażenia zgody na zbycie na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa (PSG) z siedzibą w Tarnowie oddziału Laboratorium Pomiarowo-Badawczego PGNiG w Warszawie poprzez wniesienie oddziału do PSG jako wkładu niepieniężnego i objęcie w zamian wszystkich nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym PSG.

Źródło: rp.pl

