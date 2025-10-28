Aktualizacja: 28.10.2025 20:24 Publikacja: 28.10.2025 20:13
Nowy szef rady nadzorczej Orlenu
Foto: Fotorzepa/ Urszula Lesman
Podczas walnego zgromadzenia na wniosek Skarbu Państwa ustalono najpierw, że rada nadzorcza spółki będzie liczyła 11 osób. W kolejnym kroku z rady odwołano dotychczasowego przewodniczącego Wojciecha Popiołka oraz wiceprzewodniczącego Michała Gajdusa i członka rady Kazimierza Mordaszewskiego.
Na nowego przewodniczącego rady nadzorczej powołano Przemysława Ciszaka, jako wskazanego bezpośrednio przez Skarb Państwa, reprezentowany przez ministra Aktywów Państwowych.
Odwołanie Wojciecha Popiołka, Michała Gajdusa i Kazimierza Mordaszewskiego oraz powołanie Przemysława Ciszaka odbyło się na wniosek Skarbu Państwa.
Z poprzedniego składu w radzie nadzorczej Orlenu pozostali: dotychczasowa sekretarz Katarzyna Łobos oraz członkowie Ewa Gąsiorek, Tomasz Zieliński, Mikołaj Pietrzak, a także Piotr Wielowieyski, Marian Sewerski oraz Ewa Sowińska. Do obsadzenia w radzie pozostają jeszcze trzy miejsca, w tym dwa decyzją Walnego Zgromadzenia i jedno z bezpośredniego wskazania Skarbu Państwa reprezentowanego przez ministra Aktywów Państwowych. Po dokonaniu zmian w składzie rady nadzorczej spółki walne zostało przerwane do 13 listopada.
Na samym początku walnego zgromadzenia w trakcie obrad przyjęto dwie uchwały upoważniające obecny zarząd spółki do podnoszenia roszczeń o naprawienie szkód przez Daniela Obajtka i Michała Roga z poprzednich władz spółki. Obajtek był prezesem Orlenu od lutego 2018 r. do lutego 2024 r., natomiast Róg był członkiem zarządu od września 2018 r. do lutego 2024 r.
NWZ Orlenu przyjęło także projekty uchwał dotyczące zmian w statucie spółki oraz wyrażenia zgody na zbycie na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa (PSG) z siedzibą w Tarnowie oddziału Laboratorium Pomiarowo-Badawczego PGNiG w Warszawie poprzez wniesienie oddziału do PSG jako wkładu niepieniężnego i objęcie w zamian wszystkich nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym PSG.
