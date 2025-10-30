Aktualizacja: 30.10.2025 04:33 Publikacja: 30.10.2025 04:25
Sandy R.Y. Wang, prezeska tajwańskiej Formosa Smart Energy Tech Corp.
Choć nasza firma już jest w USA czy Azji, to dotychczas nie byliśmy obecni w Europie. Miałam okazję na Tajwanie spotkać prezesa Grupy SKB Bartłomieja Dobosza, a także prezesa mLeasingu Cezarego Raczyńskiego i szefów innych polskich firm. Wszyscy oni mówili, że Polska przechodzi transformację energetyczną i że rząd ma bardzo ambitne plany w kwestii dochodzenia do zeroemisyjności. Bartłomiej dotarł do nas, bo wiedział, że w Formosa Smart Energy Tech Corporation (FSET) produkujemy baterie i mamy kompleksowe rozwiązania dla energii odnawialnej (FSET i grupa SKB podpisały w lipcu list intencyjny o współpracy przy oferowaniu m.in. pakietów bateryjnych i systemów magazynowania energii – red.).
Odnawialne źródła energii – słoneczne czy wiatrowe – są niestabilne: czasem wieje, czasem nie, czasem mamy słońce, czasem nie. Pamięta pan blackout z wiosny?
Sieć elektroenergetyczna była tam podatna na zakłócenia, bo nie posiadała wystarczającego systemu magazynowania energii. Jedynym rozwiązaniem tego problemu jest podłączenie magazynów energii do wszystkich źródeł energii odnawialnej. Polska wyznaczyła sobie cel osiągnięcia 51,8-proc. udziału OZE w miksie energetycznym do 2030 r. Ale bez systemu magazynowania dostawy takiej energii będą bardzo niestabilne. I my właśnie takie rozwiązania mamy.
Badamy baterie od 1990 r. Wypróbowaliśmy już wiele ich rodzajów i w 2008 r. zdecydowaliśmy, że naszym produktem będą baterie LFP, czyli litowo-żelazowo-fosforanowe. Jeszcze tylko Chiny mają tę technologię. W innych krajach rozwija się technologię NCM (niklowo-kobaltowo-manganową), ale w tym przypadku podaż surowców jest niewystarczająca, a koszty wysokie.
W przypadku LFP surowce są wszędzie w wystarczającej ilości, więc koszt jest niższy. I najważniejsze: to baterie bezpieczne, nie wybuchną. Gdy zdecydowaliśmy się na LFP, popyt nie był zbyt duży. Zaczęliśmy więc od importu z Chin baterii, z których produkujemy moduły, magazyny energii i UPS-y. W 2022 r. uznaliśmy, że trzeba mieć własne źródło dostaw. Dlatego stworzyliśmy spółkę Formosa Smart Energy Technology. Technologię czerpiemy z Chin, ale w 2024 r. rozpoczęliśmy na Tajwanie własną produkcję. Moce zakładu to 2,1 GWh baterii rocznie. Dostarczamy baterie do magazynów energii, samochodów elektrycznych, autobusów. Technologia LFP świetnie sprawdza się w przypadku magazynowania energii tam, gdzie klienci wymagają długiej żywotności baterii i bezpieczeństwa.
Będziemy współpracować ze spółką SKB Drive Tech, co pokaże nam, jaki jest popyt. To nie są po prostu baterie, które każdy może sprowadzać z Chin. Możemy zaoferować klientom kompleksowe rozwiązanie, zgodne z ich zapotrzebowaniem. W pierwszej fazie będziemy je importować, w drugiej zdecydujemy co dalej.
Dla nas to obszar, w którym w pierwszej kolejności chcemy polegać na lokalnym partnerze – Grupie SKB. Ona nam powie, co robić dalej.
W zeszłym roku na Tajwanie miało miejsce trzęsienie ziemi o magnitudzie 7,2. Nastąpiła przerwa w dostawie prądu, ale ponieważ stworzyliśmy magazyny energii dla firmy energetycznej, ustabilizowaliśmy dostawy energii i uratowaliśmy całe miasto od blackoutu. I to jest przykład tego, jak ważne jest posiadanie ESS (Energy Storage System, system magazynowania energii) połączonego z energią odnawialną, a nawet w elektrowniach węglowych.
Na Tajwanie mamy 12 tys. autobusów (jesteśmy małym krajem). Obecnie tylko 10 proc. z nich to autobusy elektryczne. Powód? Są drogie – dwa, a nawet trzy razy droższe od zwykłych. Ale rząd daje dotację 20-30 proc. motywując do przejścia na pojazdy elektryczne. Rządowa polityka zakłada, że musimy do 2030 r. osiągnąć cel 100 proc. autobusów elektrycznych.
Druga ważna rzecz wiąże się z gęstością energii (ilością energii, którą może zmagazynować bateria w relacji do jej masy – red.) i żywotnością baterii. Samochody elektryczne potrzebują większej gęstości, ale systemy magazynowania – już nie. Możemy więc wymienić w samochodach starą baterię na nową, a starą wykorzystać w magazynie energii. Trzeci element to finansowanie: firma mLeasing (z którą FSET podejmuje współpracę – red.) może wesprzeć klientów w finansowaniu obniżając koszty wejścia w takie inwestycje.
Jest wiele rzeczy, przy których będziemy współpracować: systemy ładowania pojazdów elektrycznych, magazyny energii, w tym do użytku domowego. Mamy dział badań i rozwoju oraz produkcję na Tajwanie. Jesteśmy więc bardzo elastyczni jeśli chodzi o zaspokojenie potrzeb w Europie i w Polsce.
Zaczęliśmy produkcję w 2024 r., nasze projekty są realizowane głównie na Tajwanie. Ale staramy się dotrzeć do klientów w Japonii, w innych regionach Azji. Nasza produkcja jest na razie ograniczona. Rozwijamy ją krok po kroku.
Mamy zakłady w USA w Teksasie, Luizjanie, w New Jersey. W USA produkujemy PVC, tworzywa sztuczne, włókna i wiele chemikaliów.
Mogę tylko powiedzieć, że rozszerzamy tam działalność, ale nie musimy się przenosić, bo mamy na miejscu już wszystko. Popyt na nasze produkty był już wcześniej. Teraz cła powstrzymają inne kraje przed eksportem do USA. To w dłuższej perspektywie dla nas korzystne, więc teraz rozszerzamy plany i dyskutujemy, jak duża ma być tamtejsza produkcja. Mamy też fabryki w Azji: w Chinach, Indonezji, Wietnamie. W Europie – tylko dział sprzedaży.
Ta podróż to moja pierwsza okazja do odwiedzenia Polski.
Nie chcę poruszać kwestii politycznych. Powiem tylko, że naprawdę możemy się wzajemnie dostosować. Nie musimy ze sobą walczyć. Nie chcę nikogo krytykować, lubię pokój i stabilność. I ludzie biznesu też to lubią. Ciągle jeżdżę do Chin. Mamy tam fabryki, mamy tam szpital.
Podczas pandemii COVID-19 nasza grupa miała najlepsze przychody w 2022 i 2021 r., bo każdy kraj potrzebował naszych surowców (grupa produkuje m.in. włókna potrzebne choćby do maseczek – red.). To była nasza szansa. Ale później wiele fabryk w Chinach wznowiło działalność, więc teraz mamy tam do czynienia z ogromną nadprodukcją. Dlatego, tak jak kiedyś wytwarzaliśmy surowce i bardzo proste rzeczy, to teraz staramy się, aby nasze produkty były bardziej złożone. Musimy wyróżnić je na tle chińskich i nadać im większą wartość.
W naszej grupie mamy elektrownie węglowe. Polityka rządu Tajwanu to ograniczanie tego paliwa. Władze oczekują od nas zaprzestania korzystania z energii węglowej. Dlatego rezygnujemy z niej do końca tego roku. Przejdziemy na LNG (skroplony gaz ziemny – red.). Ponadto w maju na Tajwanie została zamknięta ostatnia elektrownia jądrowa, więc obecnie 20 proc. energii w kraju to źródła odnawialne, 40 proc. – węgiel (jego udział maleje). Reszta będzie pochodzić z gazu ziemnego. Taka jest polityka energetyczna Tajwanu.
W mojej firmie wszyscy wokół mnie są równi. Ale gdy w 1984 r. skończyłam studia i wróciłam na Tajwan, żeby pracować dla mojego ojca (Wang Yung-Ching, zmarły w 2008 r. założyciel Formosa Plastics Corporation, jeden z najbogatszych ludzi na Tajwanie – red.), okazało się, że moja pensja była inna niż pensje mężczyzn. Pokłóciłam się wtedy z ojcem. Pytałam: dlaczego po ukończeniu Uniwersytetu Nowojorskiego zarabiam mniej? Skoro robimy to samo, powinniśmy mieć takie samo wynagrodzenie. I właśnie od owego 1984 r. nasza polityka w całej grupie się zmieniła: kobiety i mężczyźni mają takie samo wynagrodzenie, a kobiety mają takie same szanse jak mężczyźni.
W grupie wiele kobiet zajmuje wysokie stanowiska. Ale trzeba powiedzieć, że kobiety na Tajwanie są nadal bardzo tradycyjne. Po urodzeniu dzieci zazwyczaj rezygnują, wracają do domu, bo muszą zaopiekować się teściową, dziećmi. To kwestia kulturowa. I choć ktoś powie „o nie, jesteście równe”, to okazuje się, że te, które mają rodzinę, nie mogą po prostu powiedzieć: „wolę iść do pracy”. Owszem, są rodziny, w których to możliwe, ale wiele rodzin wciąż ma bardzo tradycyjne podejście.
Tak. Zasady ESG na Tajwanie są bardzo ważne, więc robimy dużo takich rzeczy: mamy przedszkola, nawet szkoły i dajemy dzieciom stypendia.
Tak, musimy brać pod uwagę ESG, ponieważ mamy tego typu ranking na Tajwanie. I jeśli czyjaś firma jest w nim nisko, to szefostwo traci twarz. Dlatego wszyscy naprawdę interesują się ESG. Muszą dbać o swoich pracowników.
Sandy R.Y. Wang
Prezeska Formosa Smart Energy Tech Corp. (FSET), córka Yung-Ching Wanga, jednego z najzamożniejszych przemysłowców na Tajwanie, założyciela holdingu Formosa Plastic Group. Należąca do holdingu FSET skupia się na zielonej energii, produkuje m.in. baterie m.in. do autobusów elektrycznych czy systemy magazynowania energii. Sandy R.Y. Wang kieruje też Formosa Biomedical Technology Corp., częścią grupy inwestującą w technologie biomedyczne.
