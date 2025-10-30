Badamy baterie od 1990 r. Wypróbowaliśmy już wiele ich rodzajów i w 2008 r. zdecydowaliśmy, że naszym produktem będą baterie LFP, czyli litowo-żelazowo-fosforanowe. Jeszcze tylko Chiny mają tę technologię. W innych krajach rozwija się technologię NCM (niklowo-kobaltowo-manganową), ale w tym przypadku podaż surowców jest niewystarczająca, a koszty wysokie.

A w LFP?

W przypadku LFP surowce są wszędzie w wystarczającej ilości, więc koszt jest niższy. I najważniejsze: to baterie bezpieczne, nie wybuchną. Gdy zdecydowaliśmy się na LFP, popyt nie był zbyt duży. Zaczęliśmy więc od importu z Chin baterii, z których produkujemy moduły, magazyny energii i UPS-y. W 2022 r. uznaliśmy, że trzeba mieć własne źródło dostaw. Dlatego stworzyliśmy spółkę Formosa Smart Energy Technology. Technologię czerpiemy z Chin, ale w 2024 r. rozpoczęliśmy na Tajwanie własną produkcję. Moce zakładu to 2,1 GWh baterii rocznie. Dostarczamy baterie do magazynów energii, samochodów elektrycznych, autobusów. Technologia LFP świetnie sprawdza się w przypadku magazynowania energii tam, gdzie klienci wymagają długiej żywotności baterii i bezpieczeństwa.

Rozważacie uruchomienie produkcji w Europie?

Będziemy współpracować ze spółką SKB Drive Tech, co pokaże nam, jaki jest popyt. To nie są po prostu baterie, które każdy może sprowadzać z Chin. Możemy zaoferować klientom kompleksowe rozwiązanie, zgodne z ich zapotrzebowaniem. W pierwszej fazie będziemy je importować, w drugiej zdecydujemy co dalej.

Polska jest bardzo otwarta na tajwańskie inwestycje.

Dla nas to obszar, w którym w pierwszej kolejności chcemy polegać na lokalnym partnerze – Grupie SKB. Ona nam powie, co robić dalej.

Samochody elektryczne potrzebują większej gęstości energii, ale systemy magazynowania – już nie. Możemy więc wymienić w nich starą baterię na nową, a starą wykorzystać w magazynie energii

Awaria prądu w Hiszpanii pokazała, że sieć energetyczna jest bardzo podatna na awarie, a nawet ataki. Czy wasz sprzęt nie będzie podatny na tego rodzaju zakłócenia? Pytam, ponieważ jesteśmy narażeni na zagrożenia ze strony Rosji.

W zeszłym roku na Tajwanie miało miejsce trzęsienie ziemi o magnitudzie 7,2. Nastąpiła przerwa w dostawie prądu, ale ponieważ stworzyliśmy magazyny energii dla firmy energetycznej, ustabilizowaliśmy dostawy energii i uratowaliśmy całe miasto od blackoutu. I to jest przykład tego, jak ważne jest posiadanie ESS (Energy Storage System, system magazynowania energii) połączonego z energią odnawialną, a nawet w elektrowniach węglowych.