Już po kryzysie energetycznym? Ceny prądu i gazu spadły o kilkadziesiąt procent

Najciekawiej prezentują się dane na rynku energii elektrycznej. Wielkość obrotu na TGE wzrosła o 4,3 proc. w stosunku do roku 2022, zaś na rynku spot nawet o 91,4 proc.

Niższe ceny prądu, ale rekordowe obroty

Wielkość obrotu energią elektryczną na TGE wyniosła w 2023 r. 147 462 826 MWh, co oznacza wzrost o 4,3 proc. w stosunku do 2022 r. Obrót na rynku spotowym (natychmiastowym) wzrósł o 91,4 proc. rok do roku, do rekordowych 63 216 208 MWh. Rekordowe były zarówno obroty na Rynku Dnia Bieżącego (4 820 355 MWh, wzrost o 143,8 proc.), jak i na Rynku Dnia Następnego (58 395 853 MWh, wzrost o 88,1 proc.). Opłacalność kontraktów spotowych przełożyła się na spadek obrotów w kontraktach długoterminowych. Na rynku terminowym obroty osiągnęły poziom 84 246 618 MWh, co stanowi spadek o 22,2 proc. w porównaniu z 2022 r.

Średnia cena na Rynku Dnia Następnego ukształtowała się w 2023 r. na poziomie 533,62 zł/MWh, co oznacza spadek o 262,55 zł/MWh względem 2022 r. Z kolei na rynku terminowym średnioważona cena kontraktu rocznego z dostawą pasmową w 2024 r. (BASE_Y-24) wyniosła w całym 2023 r. 642,19 zł/MWh i jest to spadek o 467,85 zł/MWh w stosunku do ceny z notowań kontraktu na rok dostaw 2023 r., które były notowane w 2022 r.

Spadki cen gazu, obroty też niższe

Inną tendencję mamy na rynku gazu. Wielkość obrotu gazem ziemnym na TGE ukształtowała się w 2023 r. na poziomie 133 100 018 MWh, co oznacza spadek o 6,0 proc. w stosunku do 2022 r. Obroty na rynku spot ukształtowały się na poziomie 18 235 816 MWh (spadek o 19,7 proc.), natomiast na rynku terminowym osiągnęły wartość 114 864 202 MWh (spadek o 3,4 proc.). W zakresie rynku spot obrót na Rynku Dnia Następnego gazu wyniósł 14 865 537 MWh (spadek o 17,4 proc.), a na Rynku Dnia Bieżącego gazu – 3 370 279 MWh (spadek o 28,4 proc.).