Firma Last Energy chce wejść do wyścigu o małe reaktory jądrowe w Polsce. Firma jest finansowana przez amerykańskie fundusze inwestycyjne w tym First Round Capital i Gigafund, którym zarządza Łukasz Nosek, współzałożyciel PayPal oraz jeden z pierwszych inwestorów w firmach takich jak SpaceX i Uber. O planach firmy mówi Damian Jamroz, prezes Last Energy Polska.