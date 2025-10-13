Aktualizacja: 13.10.2025 07:04 Publikacja: 13.10.2025 05:09
Prezes Polskie Elektrownie Jądrowe PEJ Marek Woszczyk
Foto: PAP/Andrzej Jackowski
W ślad za postępującymi pracami na terenie przyszłej elektrowni, na zaawansowanym etapie są także prace związane z realizacją dróg i linii kolejowych do przyszłego obiektu.
Polskie Elektrownie Jądrowe (PEJ) wchodzą w następny etap bezpośrednio prowadzący już spółkę do samej budowy. Firma Bechtel, która jest częścią amerykańskiego konsorcjum realizującego ten projekt wraz z firmą Westinghouse, zakończyła w tym roku pogłębione badania geologiczne, których wyniki będą wykorzystywane w procesie dobierania odpowiednich rozwiązań technologicznych w celu bezpiecznego posadowienia elektrowni. Wykonano odwierty w ponad 400 punktach badawczych o głębokości od 20 do 210 metrów. Łączna długość wykonanych odwiertów wyniosła ponad 22 km. Pobrano też ok. 4 tysiące próbek terenu. Te są teraz badane i na podstawie wyników tych badań zostaną podjęte decyzje dotyczące ewentualnego wzmocnienia gruntu, gdyby okazało się to potrzebne.
PEJ otrzymała od wojewody pomorskiego pod koniec sierpnia pozwolenie na prace przygotowawcze w ramach pierwszego etapu. Prace ruszą jeszcze w październiku. Obejmą one obszar docelowego placu budowy wynoszącego ok. 330 ha. Obecnie wycięto drzewa i krzewy na obszarze ok. 35 ha. To najbardziej widoczny, ale nie jedyny punkt tych prac. Wykonane będzie także tymczasowe ogrodzenie przyszłego placu budowy, zebranie wierzchniej warstwy ziemi, wyrównanie terenu oraz wykonanie tymczasowych obiektów budowlanych. Równolegle będzie kontynuowane sprawdzenie terenu pod kątem stanowisk archeologicznych oraz niewybuchów.
Czytaj więcej
Firmy Energomontaż Północ Gdynia i Mostostal Siedlce są już po pierwszym etapie dostosowania do c...
– Obecna przerwa w pracach terenowych wynika z zakończenia prac wiertniczych geologów oraz możliwości zmniejszenia uciążliwości prac na sezon letni. Wykorzystujemy ten czas, by przygotować się do prac zaplanowanych na kolejne miesiące. Mając odpowiednie pozwolenia m.in. od GDOŚ i wojewody pomorskiego musimy teraz zapewnić energię elektryczną na terenie placu inwestycji, a także kontynuować prace związane z drogami dojazdowymi. To już się dzieje. Przed nami są też kolejne fazy pogłębionych badań geologicznych, teraz na lądzie, a potem także na morzu w rejonie kanałów poboru i zrzutu wody chłodzącej – mówi Zbigniew Wiegner, kierownik placu budowy z ramienia Polskich Elektrowni Jądrowych.
Spółka już szykuje się też do kolejnego, drugiego etapu realizacji prac przygotowawczych. Pod koniec września PEJ złożyła do wojewody wniosek o pozwolenie w tej sprawie. Zakłada on kontynuację części zadań z pierwszego etapu, a także budowę obiektów, które będą centrum przyszłej budowy. Wykonana zostanie także infrastruktura techniczna przyszłego placu budowy, na przykład ujęcia wody pitnej, kanalizacja, przygotowanie zaplecza technicznego pod przyszłe prace betoniarskie. Zgody na drugi etap prac spółka spodziewa się w drugim półroczu przyszłego roku i wtedy mógłby rozpocząć się drugi etap prac przygotowawczych. Zarówno pierwszy, jak i drugi etap prac nie utrudni dostępu do plaży w pobliżu elektrowni, co jest istotne dla mieszkańców gminy Choczewo, których część wynajmuje w sezonie kwatery turystom. Czasowe wyłączenia plaży mogą pojawić się jednak w związku z budową pirsu do transportu morskiego, będącego elementem infrastruktury towarzyszącej elektrowni.
Czytaj więcej
Budowa pierwszych małych reaktorów jądrowych o mocy ok. 300 MW będzie wymagała pomocy budżetu pań...
Jednocześnie trwają prace nad zapleczem infrastrukturalnym wokół przyszłego placu budowy. W kwietniu GDDKiA podpisała umowę z wykonawcą na zaprojektowanie i budowę pierwszego odcinka drogi krajowej do elektrowni, a dla drugiego taka umowę podpisano w lipcu. Rozpoczęto już prace projektowe dla realizacji obu odcinków. Pierwszy, prowadzący bezpośrednio na plac budowy, powinien być gotowy w drugiej połowie 2028 r. Mowa o trasie, która docelowo połączy drogę S6 z planowaną elektrownią jądrową. Wykonawcą pierwszego, 11-kilometrowego odcinka, jest konsorcjum firm Polimex Infrastruktura sp. z o.o. (jako lider), Polimex Mostostal S.A. (jako partner) i Mosty Łódź S.A. (jako partner). Drugi, ok. 15 km odcinek prowadzący do trasy S6 (od drogi wojewódzkiej nr 213 do węzła Łęczyce na S6) powinien być gotowy z końcem 2028 r. Konsorcjum firm Aldesa Construcciones Polska sp. z o.o. (jako lider) oraz Aldesa Construcciones S.A. (jako partner) zostało wybrane na wykonawcę tej inwestycji.
Trwają także prace przy zapewnieniu dostępu kolejowego do elektrowni jądrowej. PKP PLK są w trakcie pozyskania Decyzji o Uwarunkowaniach Środowiskowych dla linii kolejowej na odcinku Steknica – Elektrownia, a także drugiego odcinka Wejherowo – Elektrownia. Na pierwszy odcinek Lębork–Łeba wykonawca powinien być wybrany jeszcze w tym kwartale, a na etap Steknica–Elektrownia na przełomie roku. Z kolei dla odcinka Elektrownia–Wejherowo wykonawca ma zostać wyłoniony w przyszłym roku. Dla wszystkich odcinków trwają obecnie prace projektowe. Trasa z Lęborka do elektrowni przez Łebę powinna być gotowa w 2028 r., a z elektrowni do Wejherowa w 2029 r. Wreszcie Urząd Morski realizuje projekt budowy konstrukcji morskiej, a więc pirsu technicznego (MOLF), z wykorzystaniem którego będą sprowadzane duże konstrukcje samej elektrowni. Obiekt będzie gotowy także w 2028 r. Wybrano już projektanta, który realizuje dokumentację projektową, a PEJ zatwierdziły dla tego projektu koncepcję realizacyjną. Urząd jest też w trakcie pozyskania Decyzji o Uwarunkowaniach Środowiskowych, a następnie będzie składał wniosek o decyzję lokalizacyjną. W przyszłym roku odbędzie się wybór wykonawcy oraz nastąpi fizyczne rozpoczęcie robót budowlanych.
Ostatnią inwestycją towarzyszącą będzie stacja elektroenergetyczna 400 kV, która będzie wyprowadzać moc z elektrowni. Ma być ona jednak gotowa w 2034 r.
W przyszłym roku wiele pracy czeka także PEJ. Spółka planuje przesłać do Państwowej Agencji Atomistyki wniosek o zezwolenie na budowę elektrowni, które jest niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę określając warunki techniczne budowy obiektu, głównie pod względem bezpieczeństwa jądrowego.
Struktura finansowa bazuje w 30 proc., na kapitale własnym rzędu 60,2 mld zł, co jest gwarantowane przez Skarb Państwa. Kluczowe jest tu jednak uzyskanie zgody Komisji Europejskiej na pomoc publiczną, a decyzja w tej sprawie powinna być znana pod koniec tego roku. Ta decyzja to najważniejszy obecnie kamień milowy dla projektu. Wniosek został złożony w listopadzie zeszłego roku.
Pozostałe 70 proc. to finansowanie dłużne. PEJ pozyskała listy intencyjne na ponad 80 proc. potrzebnej kwoty od rządowych agencji kredytów eksportowych, głównie z USA, ale także z Kanady, Francji i jednego z krajów azjatyckich. Koszt projektu ma wynieść ok. 192 mld zł.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
W ślad za postępującymi pracami na terenie przyszłej elektrowni, na zaawansowanym etapie są także prace związane z realizacją dróg i linii kolejowych do przyszłego obiektu.
Firmy Energomontaż Północ Gdynia i Mostostal Siedlce są już po pierwszym etapie dostosowania do certyfikacji bra...
Budowa pierwszych małych reaktorów jądrowych o mocy ok. 300 MW będzie wymagała pomocy budżetu państwa. Władze sp...
Na wniosek Austrii Trybunał Sprawiedliwości UE uchylił decyzję Komisji Europejskiej zezwalającą Węgrom na sfinan...
Zapowiedzi o powrocie do energetyki jądrowej mogą prowadzić do poważnego niedoboru uranu. Choć światowy popyt na...
ZKS Ferrum oraz Mostostal Kielce to kolejne firmy z grona wybranych przez Westinghouse Electric Company do przyg...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas