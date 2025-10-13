Przyszły rok – kolejny etap

Spółka już szykuje się też do kolejnego, drugiego etapu realizacji prac przygotowawczych. Pod koniec września PEJ złożyła do wojewody wniosek o pozwolenie w tej sprawie. Zakłada on kontynuację części zadań z pierwszego etapu, a także budowę obiektów, które będą centrum przyszłej budowy. Wykonana zostanie także infrastruktura techniczna przyszłego placu budowy, na przykład ujęcia wody pitnej, kanalizacja, przygotowanie zaplecza technicznego pod przyszłe prace betoniarskie. Zgody na drugi etap prac spółka spodziewa się w drugim półroczu przyszłego roku i wtedy mógłby rozpocząć się drugi etap prac przygotowawczych. Zarówno pierwszy, jak i drugi etap prac nie utrudni dostępu do plaży w pobliżu elektrowni, co jest istotne dla mieszkańców gminy Choczewo, których część wynajmuje w sezonie kwatery turystom. Czasowe wyłączenia plaży mogą pojawić się jednak w związku z budową pirsu do transportu morskiego, będącego elementem infrastruktury towarzyszącej elektrowni.

Dojechać do elektrowni

Jednocześnie trwają prace nad zapleczem infrastrukturalnym wokół przyszłego placu budowy. W kwietniu GDDKiA podpisała umowę z wykonawcą na zaprojektowanie i budowę pierwszego odcinka drogi krajowej do elektrowni, a dla drugiego taka umowę podpisano w lipcu. Rozpoczęto już prace projektowe dla realizacji obu odcinków. Pierwszy, prowadzący bezpośrednio na plac budowy, powinien być gotowy w drugiej połowie 2028 r. Mowa o trasie, która docelowo połączy drogę S6 z planowaną elektrownią jądrową. Wykonawcą pierwszego, 11-kilometrowego odcinka, jest konsorcjum firm Polimex Infrastruktura sp. z o.o. (jako lider), Polimex Mostostal S.A. (jako partner) i Mosty Łódź S.A. (jako partner). Drugi, ok. 15 km odcinek prowadzący do trasy S6 (od drogi wojewódzkiej nr 213 do węzła Łęczyce na S6) powinien być gotowy z końcem 2028 r. Konsorcjum firm Aldesa Construcciones Polska sp. z o.o. (jako lider) oraz Aldesa Construcciones S.A. (jako partner) zostało wybrane na wykonawcę tej inwestycji.

Trwają także prace przy zapewnieniu dostępu kolejowego do elektrowni jądrowej. PKP PLK są w trakcie pozyskania Decyzji o Uwarunkowaniach Środowiskowych dla linii kolejowej na odcinku Steknica – Elektrownia, a także drugiego odcinka Wejherowo – Elektrownia. Na pierwszy odcinek Lębork–Łeba wykonawca powinien być wybrany jeszcze w tym kwartale, a na etap Steknica–Elektrownia na przełomie roku. Z kolei dla odcinka Elektrownia–Wejherowo wykonawca ma zostać wyłoniony w przyszłym roku. Dla wszystkich odcinków trwają obecnie prace projektowe. Trasa z Lęborka do elektrowni przez Łebę powinna być gotowa w 2028 r., a z elektrowni do Wejherowa w 2029 r. Wreszcie Urząd Morski realizuje projekt budowy konstrukcji morskiej, a więc pirsu technicznego (MOLF), z wykorzystaniem którego będą sprowadzane duże konstrukcje samej elektrowni. Obiekt będzie gotowy także w 2028 r. Wybrano już projektanta, który realizuje dokumentację projektową, a PEJ zatwierdziły dla tego projektu koncepcję realizacyjną. Urząd jest też w trakcie pozyskania Decyzji o Uwarunkowaniach Środowiskowych, a następnie będzie składał wniosek o decyzję lokalizacyjną. W przyszłym roku odbędzie się wybór wykonawcy oraz nastąpi fizyczne rozpoczęcie robót budowlanych.

Ostatnią inwestycją towarzyszącą będzie stacja elektroenergetyczna 400 kV, która będzie wyprowadzać moc z elektrowni. Ma być ona jednak gotowa w 2034 r.

Ważne decyzje przed PEJ

W przyszłym roku wiele pracy czeka także PEJ. Spółka planuje przesłać do Państwowej Agencji Atomistyki wniosek o zezwolenie na budowę elektrowni, które jest niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę określając warunki techniczne budowy obiektu, głównie pod względem bezpieczeństwa jądrowego.