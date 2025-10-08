Aktualizacja: 08.10.2025 12:37 Publikacja: 08.10.2025 11:05
Prezes Orlen Synthos Green Energy Rafał Kasprów podczas uroczystego podpisania umowy na realizację wstępnego raportu bezpieczeństwa dla reaktora BWRX-300
Foto: Radek Pietruszka/PAP
Spółka Orlen Synthos Green Energy szacuje, że ceny w kontraktach różnicowych (forma publicznego wsparcia) dla pierwszych 14 reaktorów BWRX-300 w Polsce będą w granicach 125–145 euro za MWh – przekazał na posiedzeniu sejmowej komisji energii, klimatu i aktywów prezes OSGE Rafał Kasprów.
Jednak dzień później 8 października spółka przekazała na portalu „X”, że liczby mogą być jednak mniejsze. „W trakcie wczorajszego posiedzenia Komisji Energii omyłkowo podano błędne dane dotyczące poziomu kontraktów różnicowych (CfD) dla projektu budowy floty reaktorów BWRX-300. Prawidłowy, oczekiwany poziom CfD wynosi 115–135 EUR/MWh i będzie maleć wraz z liczbą realizowanych jednostek.” - czytamy we wpisie na portalu „X”.
Obecnie niemal wszystkie źródła energii, jak węgiel, gaz (rynek mocy) czy OZE (aukcje OZE, kontrakty różnicowe) korzystają z pomocy publicznej. Przekłada się to później, np. na wysokość naszych rachunków za prąd. Podobnie może być ze wsparciem dla SMR.
Spółka celowa dedykowana do rozwoju małych reaktorów jądrowych, której udziałowcami są Synthos i Orlen, skierowała do Ministerstwa Energii formalny wniosek o rozpoczęcie procedury notyfikacji przez Komisję Europejską pomocy publicznej w postaci kontraktów różnicowych dla planowanej przez OSGE floty reaktorów BWRX-300.
Wniosek dotyczy 14 bloków w trzech lokalizacjach: sześć bloków we Włocławku, koło zakładów Anwil; cztery – Stawy Monowskie koło zakładów Synthosu w Oświęcimiu; cztery bloki w Stalowej Woli. Jak zaznaczył Kasprów, spółka nie widzi możliwości zrealizowania planowanych inwestycji bez wsparcia w postaci kontraktów różnicowych.
Kontrakt różnicowy to umowa między dwiema stronami (np. wytwórcą energii a np. państwem), która określa cenę energii. Jeśli cena rynkowa jest niższa od ceny referencyjnej, strona wspierana (np. wytwórca) otrzymuje dopłatę od państwa, co wyrównuje różnicę. Gdy jednak cena rynkowa jest wyższa, wytwórca zwraca różnicę stronie wspierającej. W przypadku SMR wysokość wsparcia różniłaby się w zależności od lokalizacji.
Rafał Kasprów dodał, że spółka szacuje nakłady na jeden blok „w okolicach 2 mld euro”. Zastrzegł jednak, że wysokość nakładów zależy od szeregu czynników, m.in. liczby budowanych po kolei bloków.
W kontekście oczekiwanych cen w kontraktach różnicowych, prezes OSGE uważa, że „będzie to atrakcyjna cena, a jej wysokość jest dziś akceptowalna dla potencjalnych dużych klientów, takich jak centra danych”.
Czytaj więcej
Globalny popyt na energię elektryczną rośnie i będzie rósł dwa razy szybciej niż zapotrzebowanie...
OSGE to spółka należącej do Michała Sołowowa Synthos Green Energy oraz Orlenu. Planuje budowę w Polsce całej floty reaktorów w technologii GE Vernova-Hitachi BWRX-300. Pierwsze wskazane lokalizacje w Polsce to Stawy Monowskie koło Oświęcimia, Włocławek i Ostrołęka. Toczą się postępowania o wydanie dla nich decyzji środowiskowych.
Orlen w swojej strategii zakłada, że będzie posiadał dwa bloki BWRX-300 do 2035 r., a pierwszy BWRX-300 w Polsce powstanie we Włocławku, koło zakładów Anwil.
BWRX-300 należy do rodziny reaktorów wodno-wrzących (BWR). Jednocześnie ze względu na stosunkowo niewielką moc – 300 MWe – jest zaliczany do tzw. SMR, czyli małych reaktorów modułowych. Pierwszy taki reaktor jest obecnie budowany dla firmy OPG w kanadyjskiej elektrowni jądrowej Darlington.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Spółka Orlen Synthos Green Energy szacuje, że ceny w kontraktach różnicowych (forma publicznego wsparcia) dla pierwszych 14 reaktorów BWRX-300 w Polsce będą w granicach 125–145 euro za MWh – przekazał na posiedzeniu sejmowej komisji energii, klimatu i aktywów prezes OSGE Rafał Kasprów.
Jednak dzień później 8 października spółka przekazała na portalu „X”, że liczby mogą być jednak mniejsze. „W trakcie wczorajszego posiedzenia Komisji Energii omyłkowo podano błędne dane dotyczące poziomu kontraktów różnicowych (CfD) dla projektu budowy floty reaktorów BWRX-300. Prawidłowy, oczekiwany poziom CfD wynosi 115–135 EUR/MWh i będzie maleć wraz z liczbą realizowanych jednostek.” - czytamy we wpisie na portalu „X”.
Na wniosek Austrii Trybunał Sprawiedliwości UE uchylił decyzję Komisji Europejskiej zezwalającą Węgrom na sfinan...
Zapowiedzi o powrocie do energetyki jądrowej mogą prowadzić do poważnego niedoboru uranu. Choć światowy popyt na...
ZKS Ferrum oraz Mostostal Kielce to kolejne firmy z grona wybranych przez Westinghouse Electric Company do przyg...
Globalny popyt na energię elektryczną rośnie i będzie rósł dwa razy szybciej niż zapotrzebowanie na energię jako...
Wspólnicy ustalili nową treść umowy spółki OSGE. Podmiot ten otrzymał też pełny dostęp do amerykańskiej technolo...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas