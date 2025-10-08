Spółka Orlen Synthos Green Energy szacuje, że ceny w kontraktach różnicowych (forma publicznego wsparcia) dla pierwszych 14 reaktorów BWRX-300 w Polsce będą w granicach 125–145 euro za MWh – przekazał na posiedzeniu sejmowej komisji energii, klimatu i aktywów prezes OSGE Rafał Kasprów.

Jednak dzień później 8 października spółka przekazała na portalu „X”, że liczby mogą być jednak mniejsze. „W trakcie wczorajszego posiedzenia Komisji Energii omyłkowo podano błędne dane dotyczące poziomu kontraktów różnicowych (CfD) dla projektu budowy floty reaktorów BWRX-300. Prawidłowy, oczekiwany poziom CfD wynosi 115–135 EUR/MWh i będzie maleć wraz z liczbą realizowanych jednostek.” - czytamy we wpisie na portalu „X”.

Obecnie niemal wszystkie źródła energii, jak węgiel, gaz (rynek mocy) czy OZE (aukcje OZE, kontrakty różnicowe) korzystają z pomocy publicznej. Przekłada się to później, np. na wysokość naszych rachunków za prąd. Podobnie może być ze wsparciem dla SMR.

Gdzie ma powstać mały atom?

Spółka celowa dedykowana do rozwoju małych reaktorów jądrowych, której udziałowcami są Synthos i Orlen, skierowała do Ministerstwa Energii formalny wniosek o rozpoczęcie procedury notyfikacji przez Komisję Europejską pomocy publicznej w postaci kontraktów różnicowych dla planowanej przez OSGE floty reaktorów BWRX-300.