We wtorek, 9 grudnia 2025 r., po niecałym roku od rozpoczęcia oficjalnej procedury notyfikacyjnej, Komisja Europejska wyraziła zgodę na wsparcie polskiego projektu budowy elektrowni jądrowej, którego wartość wynosi niemal 180 mld zł. Konsekwencją tej decyzji jest zielone światło dla założonego przez rząd modelu finansowania elektrowni. Możemy teraz realizować w pełni proces inwestycyjny, rozmawiać o szczegółach finansowania z bankami. Możemy uruchomić potężne środki, które na budowę zabezpieczył rząd. To powoduje, że po raz pierwszy w historii projekt nabiera realnych kształtów.
Nie, w decyzji Komisji nie ma żadnych warunków, które zmieniałyby założenia naszego projektu. Szczegółów uzasadnienia Komisja jeszcze nie opublikowała – konieczne jest przygotowanie publicznej wersji decyzji, tj. niezawierającej elementów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.
Znamy je i dlatego podkreślam, że nie ma tam żadnych dodatkowych warunków, które musimy spełnić, aby ta decyzja mogła zostać wprowadzona w życie.
Pod każdym względem rekordowo. Wystarczył nam rok, aby uzyskać tę decyzję. Inne kraje potrzebowały dwóch i więcej lat. W tym roku bardzo szczegółowo i długo negocjowaliśmy z Komisją Europejską każdy punkt decyzji. Zespół Biura Pełnomocnika, wspierany m.in. przez Polskie Elektrownie Jądrowe, pracował bardzo intensywnie. Wiedzieliśmy, czego mogliśmy się spodziewać i na bieżąco odpowiadaliśmy Komisji na jej pytania, aby maksymalnie przyspieszyć ten proces. Doświadczenie jakie wyciągnęliśmy z innych procesów notyfikacyjnych zaowocowało szybką decyzją Komisji.
Będąc precyzyjnym – na pomoc publiczną notyfikowaną Komisji Europejskiej we wrześniu 2024 r. składają się: dofinansowanie spółki Polskie Elektrownie Jądrowe przez Skarb Państwa, udzielenie gwarancji Skarbu Państwa dla projektu i przyznanie mechanizmu wsparcia cenowego w postaci dwukierunkowego kontraktu różnicowego.
Kwota, jaka znajdzie się w decyzji Komisji, mieści się w założonych przez nas wariantach pomiędzy 470 a 530 zł za MWh. To nie są warianty optymistyczne, a realistyczne. Mogę jednak zdradzić, że zgodnie ze zweryfikowanym przez Komisję modelem finansowym będzie to poniżej 500 zł za MWh.
Kontrakt różnicowy będzie obowiązywał przez 40 lat, a nie – jak pierwotnie wnioskowaliśmy – 60 lat. Nie jest to dla nas zaskoczenie. Kontrakt różnicowy zakłada, że jeśli rynkowa cena energii będzie wyższa niż uzgodniona w umowie, to nadwyżkę zwraca producent energii, a jeśli niższa, różnicę pokrywa producentowi energii państwo. Skrócenie tego procesu to wbrew pozorom dobra informacja dla nas.
Długość wsparcia zatwierdzonego przez KE jest powiązana z długością finansowania dłużnego. Jeśli mamy spłacić kredyty przez 40 lat, to oznacza, że szybciej spłacimy koszty, które poniesiemy na tę inwestycję. Pomimo skrócenia okresu objęcia wsparciem, udało nam się utrzymać cenę wykonania w kontrakcie różnicowym na bardzo konkurencyjnym poziomie. Przez kolejne 20 lat, a może i dłużej, elektrownia będzie produkować energię bez żadnego wsparcia, czysto rynkowo, tylko po koszcie zmiennym, który w przypadku elektrowni jądrowych jest bardzo niski.
Zasadniczo nie. Ta kwota w praktyce może być nawet niższa. Wspomniane 192 mld zł kosztów projektu przewidywaliśmy na etapie wniosku notyfikacyjnego we wrześniu 2024 r. W decyzji, którą otrzymaliśmy, kwota wskazująca wysokość kosztów inwestycyjnych, została określona na 42 mld euro, tj. niecałe 180 mld zł. Różnica w wartościach wynika ze zmieniających się czynników zewnętrznych, takich jak kursy walut, ale oczywiście także z szacunków nakładów inwestycyjnych przedstawionych przez konsorcjum Westinghouse-Bechtel.
Tak. Udało nam się przekonać Komisję Europejską do założenia maksymalizacji pracy elektrowni poprzez uwzględnienie rynków długoterminowych (PPA i forward) w formule rozliczenia kontraktu różnicowego i ewentualnej możliwości dostosowania produkcji w sytuacjach nadprodukcji OZE, gdy będzie to ekonomicznie i technicznie uzasadnione. Takie obniżenie produkcji nie wpłynie jednak na wzrost kosztów megawatogodzin wytworzonych w elektrowni.
Z decyzji jasno wynika, że energetyka jądrowa będzie konkurencyjna na rynku i będzie produkować z wysokim współczynnikiem obciążenia, bliskim jej maksimum technicznego. To nasz stabilizator dostaw energii, niezbędny element bezpieczeństwa energetycznego. Ale również źródło dające konkurencyjną cenę energii w zaakceptowanym przez KE modelu.
Ta sprawa była już przez Komisję analizowana i Bruksela przyjęła wyjaśnienia Polski dotyczące wyboru dostawcy technologii i generalnego wykonawcy bez konkurencyjnego przetargu. Nie było jednak decyzji w tej sprawie. Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie węgierskiej elektrowni Paks z września tego roku przesądził, że kwestia zamówień planowanych dla realizacji projektu powinna zostać oceniona przez Komisję w toku badania pomocy publicznej. Byliśmy jednak do tego przygotowani. Obecna decyzja potwierdza już jednoznacznie, że wybór amerykańskiego konsorcjum jest zgodny z prawem UE. To ostatecznie zamyka wszelkie dyskusje w tej sprawie.
Wniosek notyfikacyjny złożyliśmy we wrześniu 2024 r. Komisja Europejska podjęła decyzję o otwarciu postępowania w grudniu 2024 r., a w marcu 2025 r. została ona opublikowana. Otwarcie postępowania można uznać za formalne rozpoczęcie procesu.
Tak, w mojej ocenie przyczyni się do stabilizacji cen energii i długofalowego ich obniżenia.
Obecnie mamy zagwarantowane ponad 60 mld zł z polskiego budżetu do 2030 r. Mamy podpisane listy intencyjne z agencjami kredytów eksportowych, w tym głównie od amerykańskiego Exim Banku. Będziemy też potrzebować finansowania od banków komercyjnych. Na początku tego roku Polskie Elektrownie Jądrowe podpisały umowę z konsorcjum doradców, które wspiera zorganizowanie tej części finansowania. Ten proces jest już zaawansowany, choć oczywiście ostatecznych umów kredytowych nie mogliśmy jeszcze podpisać, choćby przez oczekiwanie na decyzję Komisji. Ta się teraz pojawiła, więc można kontynuować rozmowy w oparciu o znane już warunki mechanizmu wsparcia. Natomiast na chwilę obecną można powiedzieć, że zainteresowanie zarówno ze strony Agencji Kredytów Eksportowych, jak i finansowania tej części komercyjnej przekracza nasze potrzeby.
Mamy umowę pomostową (EDA - Engineering Development Agreement), która pozwala nam na kontynuowanie projektowania w oczekiwaniu na umowę EPC (Engineering, Procurement and Construction). Natomiast prowadzimy bardzo zaawansowane negocjacje i chcemy ją zawrzeć jak najszybciej, najlepiej do końca pierwszego półrocza 2026 r.
Wojciech Wrochna
Wojciech Wrochna jest pełnomocnikiem rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej, sekretarzem stanu w Ministerstwie Energii. Specjalizuje się w prawie energetycznym, europejskim oraz europejskim prawie gospodarczym ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień konkurencji i regulacji, w tym pomocy publicznej i kwestii regulacyjnych, a także inwestycji i transakcji pomiędzy podmiotami działającymi na rynkach regulowanych. Studiował na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Posiada dyplom ze specjalizacją z prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego Uniwersytetu Roberta Schumana w Strasburgu, studiował też w Międzynarodowym Instytucie Uniwersyteckim w Luksemburgu LL.M. in European Litigation. Od prawie 15 lat doradza w projektach inwestycyjnych w zakresie wytwarzania energii, w tym OZE i energetyki jądrowej oraz wykorzystania wodoru w energetyce i transporcie. Zajmuje się obsługą prawną strategicznych projektów energetycznych w Polsce, w tym projektów gazowych, sieciowych i innych projektów infrastruktury krytycznej, budowy instalacji przemysłowych i fabryk typu “greenfield”. Był zaangażowany w większość kluczowych polskich projektów energetycznych. Ma doświadczenie w instytucjach europejskich oraz rządowych. Jest wykładowcą akademickim, autorem artykułów z zakresu prawa UE i prawa energetycznego oraz współautorem komentarza do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską oraz Prawa Energetycznego.
