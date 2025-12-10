Co wynika z decyzji Komisji Europejskiej dla polskiego projektu jądrowego?

We wtorek, 9 grudnia 2025 r., po niecałym roku od rozpoczęcia oficjalnej procedury notyfikacyjnej, Komisja Europejska wyraziła zgodę na wsparcie polskiego projektu budowy elektrowni jądrowej, którego wartość wynosi niemal 180 mld zł. Konsekwencją tej decyzji jest zielone światło dla założonego przez rząd modelu finansowania elektrowni. Możemy teraz realizować w pełni proces inwestycyjny, rozmawiać o szczegółach finansowania z bankami. Możemy uruchomić potężne środki, które na budowę zabezpieczył rząd. To powoduje, że po raz pierwszy w historii projekt nabiera realnych kształtów.

Decyzja Komisji Europejskiej jest warunkowa? Musimy spełnić pewne dodatkowe kryteria?

Nie, w decyzji Komisji nie ma żadnych warunków, które zmieniałyby założenia naszego projektu. Szczegółów uzasadnienia Komisja jeszcze nie opublikowała – konieczne jest przygotowanie publicznej wersji decyzji, tj. niezawierającej elementów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.

A polski rząd to uzasadnienie zna?

Znamy je i dlatego podkreślam, że nie ma tam żadnych dodatkowych warunków, które musimy spełnić, aby ta decyzja mogła zostać wprowadzona w życie.

Jak przebiegały rozmowy?

Pod każdym względem rekordowo. Wystarczył nam rok, aby uzyskać tę decyzję. Inne kraje potrzebowały dwóch i więcej lat. W tym roku bardzo szczegółowo i długo negocjowaliśmy z Komisją Europejską każdy punkt decyzji. Zespół Biura Pełnomocnika, wspierany m.in. przez Polskie Elektrownie Jądrowe, pracował bardzo intensywnie. Wiedzieliśmy, czego mogliśmy się spodziewać i na bieżąco odpowiadaliśmy Komisji na jej pytania, aby maksymalnie przyspieszyć ten proces. Doświadczenie jakie wyciągnęliśmy z innych procesów notyfikacyjnych zaowocowało szybką decyzją Komisji.

Na co właściwie zgodziła się Komisja?

Będąc precyzyjnym – na pomoc publiczną notyfikowaną Komisji Europejskiej we wrześniu 2024 r. składają się: dofinansowanie spółki Polskie Elektrownie Jądrowe przez Skarb Państwa, udzielenie gwarancji Skarbu Państwa dla projektu i przyznanie mechanizmu wsparcia cenowego w postaci dwukierunkowego kontraktu różnicowego.