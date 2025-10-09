Aktualizacja: 09.10.2025 16:31 Publikacja: 09.10.2025 11:34
Teren pod budowę pierwszej polskiej elektrowni jądrowej w lokalizacji „Lubiatowo-Kopalino” w gminie Choczewo
Foto: PAP/Adam Warżawa
Wszystkie wyselekcjonowane polskie firmy zakończyły już pierwszą z trzech faz dostosowywania do wymogów amerykańskiego standardu zapewnienia jakości w branży jądrowej (NQA1). Pozytywne zakończenie certyfikacji jest warunkiem włączenia do łańcuchów dostaw globalnego sektora jądrowego. W prowadzonym przez Westinghouse Electric Company procesie, który koordynuje spółka Polskie Elektrownie Jądrowe, bierze w sumie udział sześć krajowych przedsiębiorstw.
Ponad 20 firm – zarówno polskich, jak i międzynarodowych – znajduje się na różnych etapach wdrożenia standardu, który pozwala na zapewnienie jakości przy budowie elektrowni jądrowej w Choczewie. Spośród polskich uczestników sześć firm pomyślnie ukończyło już pierwszy etap, który obejmuje opracowanie przez nich programu jakości NQA-1. Połowa już weszła w drugą z trzech faz wdrożenia, dotyczącą opracowania dokumentacji technicznej zgodnie z nowym programem, a następnie wykonania próbki. To ostatecznie zakwalifikuje je na Listę Zatwierdzonych Dostawców, nie tylko dla projektu w Polsce, ale także dla innych w całej Europie i globalnie tam, gdzie ma to sens biznesowy.
W maju inwestor – spółka Polskie Elektrownie Jądrowe wyłoniła sześć polskich firm, które wraz z Westinghouse rozpoczęły certyfikację jakościową. Te spółki to Zakład Konstrukcji Spawanych Ferrum, Famak, Energomontaż-Północ Gdynia (EPGSA), Mostostal Siedlce, Mostostal Kraków oraz Mostostal Kielce. Pierwsze z nich – Famak i Mostostal Kraków – zakończyły pierwszy etap dostosowania procedur do standardów jakościowych przemysłu jądrowego. Na początku września dwie kolejne – ZKS Ferrum i Mostostal Kielce z Grupy Kapitałowej Mostostal Warszawa – dołączyły do tego grona. Wreszcie, w październiku także Energomontaż-Północ Gdynia i Mostostal Siedlce pokonały pierwszy etap dostosowania do certyfikacji branży jądrowej.
Amerykański Westinghouse, który jako dostawca technologii odpowiada za udział polskich firm w realizacji projektu elektrowni jądrowej, przeprowadza je przez wieloetapowy proces skoncentrowany na wdrażaniu standardu NQA-1, który określa wymagania jakościowe w przemyśle jądrowym. Każda firma musi opracować własny program zapewnienia jakości w ramach wewnętrznych procedur.
Po pomyślnym wdrożeniu wymagań NQA-1 firmy przejdą do drugiego, gdzie samodzielnie przygotowują dokumentację techniczną. Pozwoli im ona w trzecim etapie zbudować moduł próbny – to, co nazywano makietą. W najbliższej przyszłości rozpoczną się również inspekcje jakości komponentów stalowych, które zostały wyprodukowane z wykorzystaniem wszystkich wcześniej opracowanych procedur.
„Zmiany są wdrażane w wielu obszarach, dostosowywane są wewnętrzne procedury, a także implementowane standardy kultury bezpieczeństwa, szczególnie istotne w branży jądrowej. To naturalny i konieczny kierunek działań, którego celem jest trwałe osadzenie polskich firm w międzynarodowym sektorze jądrowym” – powiedział Marek Woszczyk, prezes Polskich Elektrowni Jądrowych.
Pierwszy z trzech etapów, który ukończyły Energomontaż-Północ Gdynia i Mostostal Siedlce, polegał na kompleksowym opracowaniu procedur w obszarach zapewnienia jakości, kontroli urządzeń, projektowania i dokumentacji technicznej oraz przygotowania działań naprawczych. Dostawcy płynnie przeszli do realizacji kolejnego etapu, polegającego na wdrożeniu wypracowanych rozwiązań. W ostatniej fazie procesu wszystkie podmioty wykonają próbny moduł wyspy jądrowej (tzw. mock-up).
– Ten krok milowy otwiera nam możliwość realnego udziału w budowie pierwszej polskiej elektrowni jądrowej i włączenia się w globalny łańcuch dostaw dla energetyki jądrowej. To ogromne wyzwanie, wielka szansa dla naszej spółki i całej Grupy Przemysłowej Baltic – podkreśla Artur Sobolewski, prezes Energomontaż-Północ Gdynia.
Jak mówi Jakub Stypuła, prezes firmy Polimex Mostostal z Grupy Polimex Mostostal, dostosowanie do rygorystycznych wymogów branży jądrowej otwiera przed nią nowe możliwości, zarówno w krajowych, jak i międzynarodowych projektach energetycznych. – To dowód na to, że polski przemysł jest gotowy, by odgrywać kluczową rolę w transformacji energetycznej opartej na bezpiecznych i nowoczesnych technologiach – mówi Jakub Stypuła. Firma Mostostal Siedlce, która przeszła certyfikację, wchodzi w skład grupy Polimex-Mostostal.
Zakończenie wszystkich faz z wynikiem pozytywnym pozwoli dostawcom na konkurowanie o zlecenia w projekcie realizowanym w gminie Choczewo nie tylko w konwencjonalnej części elektrowni, ale także jądrowej. Dzięki uzyskaniu certyfikacji w amerykańskim standardzie NQA-1 polskie spółki będą też mogły brać udział w projektach jądrowych realizowanych na całym świecie w technologii AP1000.
Polskie Elektrownie Jądrowe to spółka odpowiadająca m.in. za przygotowanie procesu inwestycyjnego i pełnienie roli inwestora w projekcie budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej o łącznej mocy zainstalowanej 3,75 GWe, w oparciu o bezpieczne, sprawdzone, wielkoskalowe, wodne ciśnieniowe reaktory jądrowe generacji III(+).
Źródło: rp.pl
