Z tego artykułu się dowiesz: Jakie polskie firmy chcą uczestniczyć w budowie elektrowni jądrowej w Choczewie?

Na jakim etapie procesu certyfikacji znajdują się polskie przedsiębiorstwa?

Jakie znaczenie ma standard NQA-1 dla polskich firm?

Jakie są fazy wdrażania wymogów NQA-1 przez polskie firmy?

Jakie korzyści płyną z certyfikacji dla międzynarodowych projektów jądrowych?

Jaką rolę odgrywa Westinghouse w procesie certyfikacji polskich przedsiębiorstw?

Wszystkie wyselekcjonowane polskie firmy zakończyły już pierwszą z trzech faz dostosowywania do wymogów amerykańskiego standardu zapewnienia jakości w branży jądrowej (NQA1). Pozytywne zakończenie certyfikacji jest warunkiem włączenia do łańcuchów dostaw globalnego sektora jądrowego. W prowadzonym przez Westinghouse Electric Company procesie, który koordynuje spółka Polskie Elektrownie Jądrowe, bierze w sumie udział sześć krajowych przedsiębiorstw.

Reklama Reklama

Udział polskich firm w budowie atomu

Ponad 20 firm – zarówno polskich, jak i międzynarodowych – znajduje się na różnych etapach wdrożenia standardu, który pozwala na zapewnienie jakości przy budowie elektrowni jądrowej w Choczewie. Spośród polskich uczestników sześć firm pomyślnie ukończyło już pierwszy etap, który obejmuje opracowanie przez nich programu jakości NQA-1. Połowa już weszła w drugą z trzech faz wdrożenia, dotyczącą opracowania dokumentacji technicznej zgodnie z nowym programem, a następnie wykonania próbki. To ostatecznie zakwalifikuje je na Listę Zatwierdzonych Dostawców, nie tylko dla projektu w Polsce, ale także dla innych w całej Europie i globalnie tam, gdzie ma to sens biznesowy.

W maju inwestor – spółka Polskie Elektrownie Jądrowe wyłoniła sześć polskich firm, które wraz z Westinghouse rozpoczęły certyfikację jakościową. Te spółki to Zakład Konstrukcji Spawanych Ferrum, Famak, Energomontaż-Północ Gdynia (EPGSA), Mostostal Siedlce, Mostostal Kraków oraz Mostostal Kielce. Pierwsze z nich – Famak i Mostostal Kraków – zakończyły pierwszy etap dostosowania procedur do standardów jakościowych przemysłu jądrowego. Na początku września dwie kolejne – ZKS Ferrum i Mostostal Kielce z Grupy Kapitałowej Mostostal Warszawa – dołączyły do tego grona. Wreszcie, w październiku także Energomontaż-Północ Gdynia i Mostostal Siedlce pokonały pierwszy etap dostosowania do certyfikacji branży jądrowej.