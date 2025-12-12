Aktualizacja: 12.12.2025 04:14 Publikacja: 12.12.2025 04:05
Budowa pierwszej polskiej elektrowni jądrowej ma kosztować łącznie do 192 mld zł
Foto: Polskie Elektrownie Jądrowe
Finansowanie dłużne stanowi 70 proc. wartości projektu. Pozostałe 30 proc. zapewni państwo po tym, jak Komisja Europejska dała zgodę na pomoc publiczną przekraczającą 60 mld zł.
Jak przekazały Polskie Elektrownie Jądrowe, dzień po uzyskaniu zgody Brukseli na pomoc publiczną dla pierwszej polskiej elektrowni jądrowej w Choczewie, zakończono rozmowy z bankami w ramach tzw. badania rynku: kto i ile może pożyczyć na budowę elektrowni. W ramach przeprowadzonego procesu tzw. market sounding, czyli badania poziomu zainteresowania projektem, PEJ zgromadziła wstępne oferty banków, których łączna suma kilkukrotnie przekracza kwotę wymaganego kapitału dłużnego.
W trwającym od września do grudnia procesie badania rynku udział wzięło ponad 30 największych instytucji finansowych z Europy, w tym z Polski oraz Azji i Ameryki Północnej. Dla wszystkich zainteresowanych banków zorganizowano spotkanie inicjujące, a następnie z większością z nich przeprowadzono indywidualne rozmowy. – W trakcie trzymiesięcznego badania rynku przedstawiciele PEJ wspólnie z doradcą finansowym udzielili ponad 300 odpowiedzi na pytania dotyczące m.in. notyfikowanego do Komisji Europejskiej mechanizmu wsparcia, dotychczasowego dialogu z agencjami kredytów eksportowych, harmonogramu realizacji prac, czy też kwestii związanych z bezpieczeństwem jądrowym – informują PEJ.
Czytaj więcej
Komisja Europejska dała polskiemu rządowi „zielone światło” na udzielenie pomocy publicznej dla p...
– Szerokie zainteresowanie komercyjnych instytucji finansowych chęcią zaangażowania się w projekt budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej to doskonała wiadomość zarówno dla inwestora, jak i dla całego sektora. To wyraźne potwierdzenie zmiany postrzegania energetyki jądrowej i rosnącego uznania dla jej kluczowej roli w przyszłym globalnym miksie energetycznym – powiedział Wojciech Wrochna, pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej, sekretarz stanu w Ministerstwie Energii.
Podkreśla, że żaden bank nie pożyczyłby pieniędzy na projekt, który jest niewiarygodny. – Zainteresowanie współpracą z nami i udzielenia nam pożyczek jest bardzo duże. Jeśli tak, to jasnym jest, że rynek komercyjny, który operuje tylko na twardych danych finansowych wierzy, że nasz projekt jest do zrealizowania. Pozytywna decyzja Komisji tylko utwierdza rynek, że założenia projektu elektrowni są jak najbardziej realne – podkreślał Wrochna.
– Wyniki przeprowadzonego badania są bardzo optymistyczne i w wymierny sposób potwierdzają chęć zaangażowania się w nasz projekt zarówno polskich, jak i międzynarodowych banków. Informacje, które pozyskaliśmy w trakcie sfinalizowanego właśnie procesu pozwolą nadać strukturze finansowania projektu ostateczny kształt. Zakończenie market sounding z sukcesem wieńczy tym samym zaplanowane na ten rok prace nad zapewnieniem finansowania dla projektu — powiedział Marek Woszczyk, prezes PEJ.
W sumie PEJ otrzymały 26 wstępnych ofert, które uzupełniły zebrane wcześniej deklaracje chęci zaangażowania się w projekt ze strony agencji kredytów eksportowych. Posiadane już przez PEJ listy intencyjne od 11 agencji opiewają na ok. 100 mld zł. Struktura finansowania projektu elektrowni jądrowej zakłada, że finansowanie dłużne będzie stanowiło 70 proc. kosztu inwestycji, a pozostałą część – 60,2 mld zł do 2030 r. – zapewni budżet państwa.
Czytaj więcej
Realizacja pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej wchodzi w kolejną fazę. Wkrótce rozpoczną się p...
Zawarcie umów kredytowych z wybranymi bankami będzie mogło mieć miejsce dopiero po finalnej decyzji inwestycyjnej ws. budowy pierwszej elektrowni jądrowej, a teraz kolejnym etapem będzie m.in. due diligence projektu, które może zająć 12-18 miesięcy.
Wiceprezes PEJ Piotr Piela wskazał, że zaangażowanie w finansowanie projektu deklarują między innymi BGK, PKO BP, Pekao, Santander i BNP Paribas. – Kwota, którą spółka chce pozyskać z rynku finansowego, to około 30 mld zł, a już dziś łączne oferty tylko polskich banków przekraczają 35 mld zł – podkreśla Piela. Nie jest jeszcze jasne, czy powstanie konsorcjum polskich podmiotów finansowych, czy też będą one angażować się w ten projekt osobno.
Polskie Elektrownie Jądrowe były wspierane w procesie market sounding przez doradcę finansowego – konsorcjum BNP Paribas oraz KPMG. Kolejnym krokiem będzie badanie due diligence oraz rozpoczęcie negocjacji dokumentacji kredytowej. – Umowy z bankami będziemy podpisywać po pierwszym kwartale 2028 r., kiedy otrzymamy zgodę na złożony wcześniej wniosek na licencjonowanie technologii elektrowni jądrowej – mówi Marek Woszczyk.
Same koszty inwestycyjne elektrowni jądrowej (CAPEX), która składać się będzie z trzech reaktorów, mają wynieść 178 mld zł, jednak biorąc pod uwagę np. zmiany kursów walut, inflację i koszty obsługi zadłużenia, koszty mogą wzrosnąć do 192 mld zł.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Budowa pierwszej polskiej elektrowni jądrowej staje się faktem. Zgoda Komisji Europejskiej na pomoc publiczną po...
Winit wynajmuje 36,3 tys. mkw. w MLP Business Park Schalke.
Komisja Europejska dała polskiemu rządowi „zielone światło” na udzielenie pomocy publicznej dla pierwszej elektr...
Gigantyczna betonowa arka, która przez sto lat miała chronić świat przed wydostaniem się promieniowania ze znisz...
„Chodzi o cywilne, pokojowe wykorzystanie energii jądrowej. Nie chodzi o wzbogacanie. Nie chodzi o nic związaneg...
Ponad 3500 miejsc pracy, pięć zakładów produkcyjnych i centrum usług wspólnych w Warszawie, 235 mln zł inwestycji w latach 2022–2023 i 16,6 mln zł CIT zapłaconego w 2024 r. Tak wygląda twardy bilans obecności Veluxu w Polsce – mówi Przemysław Pokorski, dyrektor zarządzający Velux Polska.
Białoruski reżim ogłosił budowę trzeciego bloku w elektrowni jądrowej w Ostrowcu. Chce też więcej nowych mocy ją...
W świecie, w którym coraz częściej liczy się wygoda, szybkość i realne korzyści z codziennych wyborów, programy lojalnościowe zyskują na znaczeniu.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas