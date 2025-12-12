– Szerokie zainteresowanie komercyjnych instytucji finansowych chęcią zaangażowania się w projekt budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej to doskonała wiadomość zarówno dla inwestora, jak i dla całego sektora. To wyraźne potwierdzenie zmiany postrzegania energetyki jądrowej i rosnącego uznania dla jej kluczowej roli w przyszłym globalnym miksie energetycznym – powiedział Wojciech Wrochna, pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej, sekretarz stanu w Ministerstwie Energii.

Podkreśla, że żaden bank nie pożyczyłby pieniędzy na projekt, który jest niewiarygodny. – Zainteresowanie współpracą z nami i udzielenia nam pożyczek jest bardzo duże. Jeśli tak, to jasnym jest, że rynek komercyjny, który operuje tylko na twardych danych finansowych wierzy, że nasz projekt jest do zrealizowania. Pozytywna decyzja Komisji tylko utwierdza rynek, że założenia projektu elektrowni są jak najbardziej realne – podkreślał Wrochna.

– Wyniki przeprowadzonego badania są bardzo optymistyczne i w wymierny sposób potwierdzają chęć zaangażowania się w nasz projekt zarówno polskich, jak i międzynarodowych banków. Informacje, które pozyskaliśmy w trakcie sfinalizowanego właśnie procesu pozwolą nadać strukturze finansowania projektu ostateczny kształt. Zakończenie market sounding z sukcesem wieńczy tym samym zaplanowane na ten rok prace nad zapewnieniem finansowania dla projektu — powiedział Marek Woszczyk, prezes PEJ.

Kto jest zainteresowany kredytowaniem atomu?

W sumie PEJ otrzymały 26 wstępnych ofert, które uzupełniły zebrane wcześniej deklaracje chęci zaangażowania się w projekt ze strony agencji kredytów eksportowych. Posiadane już przez PEJ listy intencyjne od 11 agencji opiewają na ok. 100 mld zł. Struktura finansowania projektu elektrowni jądrowej zakłada, że finansowanie dłużne będzie stanowiło 70 proc. kosztu inwestycji, a pozostałą część – 60,2 mld zł do 2030 r. – zapewni budżet państwa.

Zawarcie umów kredytowych z wybranymi bankami będzie mogło mieć miejsce dopiero po finalnej decyzji inwestycyjnej ws. budowy pierwszej elektrowni jądrowej, a teraz kolejnym etapem będzie m.in. due diligence projektu, które może zająć 12-18 miesięcy.