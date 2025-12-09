Aktualizacja: 09.12.2025 10:51 Publikacja: 09.12.2025 09:47
Foto: Adobe Stock
To jeden z najkrótszych procesów notyfikacyjnych, jakie do tej pory podjęła Komisja Europejska. Dla porównania na zgodę dotyczącą budowy kolejnej elektrowni jądrowej w Czechach tamtejszy rząd czekał 2 lata.
W grudniu 2024 r. polski rząd skierował do KE wniosek o zatwierdzenie pomocy publicznej dla elektrowni w postaci kontraktu różnicowego (CfD). Decyzja o otwarciu postępowania została podjęta w grudniu 2024 r., a w marcu 2025 r. została opublikowana. To otwarcie postępowania można uznać za formalne rozpoczęcie procesu, który zakończył się 9 grudnia wydaniem pozytywnej decyzji.
Jednym z podstawowych pytań przed publikacją tego dokumentu było to, ile będzie kosztować prąd z elektrowni jądrowej. W podstawowym scenariuszu polski rząd zakładał, że cena w 60-letnim dwustronnym kontrakcie różnicowym CfD wyniesie od 470 do 550 zł za MWh. Z naszych informacji wynika, że wsparcie będzie obowiązywać krócej, bo 40 lat, a cena za energię elektryczną będzie wynosić w przedziałach między 470 a 530 zł za MWh. Polski rząd celował od początku w kwotę poniżej 500 zł za MWh.
Bruksela wraz z opublikowaniem na początku roku polskiego wniosku notyfikacyjnego przekazała wówczas także swoje zastrzeżenia wobec projektu. Bruksela obawiała się, że może dojść do zakłóceń rynku, ponieważ proponowana konstrukcja kontraktu CfD mogła uniemożliwić operatorowi elektrowni przekazywanie pewnych sygnałów cenowych z rynku, co z kolei mogło prowadzić do nieefektywnej eksploatacji z perspektywy systemu i zniekształcić kolejność wprowadzania energii do systemu. Wedle naszych informacji udało się znaleźć odpowiedni model, który pozwala, aby elektrownia pracowała niemal non stop pod tzw. sznurek.
Z opublikowanego przez Komisję na początku lutego dokumentu wynika, że koszt budowy elektrowni jądrowej wynieść ma – zgodnie z informacjami Polskich Elektrowni Jądrowych (inwestora, spółki Skarbu Państwa) – 192 mld zł. Decyzja Komisji nie zmienia nic w kwestii wartości projektu.
Czytaj więcej
Rozpoczynają się polsko-amerykańskie negocjacje umowy na wybudowanie pierwszej elektrowni jądrowe...
Polski rząd przewiduje, że 30 proc. wydatków na budowę zostanie sfinansowane poprzez dokapitalizowanie inwestora (spółki PEJ) z budżetu kwotą 60 mld zł. Sejm przyjął już odpowiednią ustawę. Reszta miałaby zostać sfinansowana długiem, z czego 40 proc. całkowitych wydatków pochodziłoby z amerykańskiego EXIM Banku. Inne agencje kredytów eksportowych dostarczyłyby ok. 10 proc. całkowitej kwoty, a z rynku finansowego, polskiego i zagranicznego w formie finansowania dłużnego pochodziłoby ok. 20 proc. całkowitych wydatków. Polski model finansowy zakłada 14-letni okres budowy elektrowni i 62-letni okres eksploatacji, przy 60 latach dla pojedynczego reaktora.
Czytaj więcej
Zakończyliśmy już kompleksowe badanie rynku. Ponad 500 firm wyraziło zainteresowanie współpracą....
Zgoda Komisji otwiera drogę do podpisania zobowiązujących umów kredytowych, a także podpisania umowy na budowę elektrowni jądrowej z amerykańskim konsorcjum Westinghouse-Bechtel. Obecnie obowiązuje umowa pomostowa (EDA – Engineering Development Agreement), która pozwala Polskim Elektrowniom Jądrowym (spółce Skarbu Państwa odpowiedzialnej za projekt) na prace projektowe. Rząd chciałby, aby PEJ podpisały umowę na budowę elektrowni (EPC – Engineering, Procurement, and Construction) w pierwszym półroczu 2026. W 2027 r. PEJ ma uzyskać zgodę na budowę, która ma ruszyć w 2028 r. Pierwszy blok elektrowni ma być gotowy w 2036 r.
Czytaj więcej
Realizacja pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej wchodzi w kolejną fazę. Wkrótce rozpoczną się p...
Pierwsza elektrownia jądrowa w ramach Programu Polskiej Energetyki Jądrowej powstaje w lokalizacji Lubiatowo-Kopalino i będzie się składać z trzech bloków AP1000 Westinghouse. Wykonawcą jest amerykańskie konsorcjum Westinghouse-Bechtel.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Gigantyczna betonowa arka, która przez sto lat miała chronić świat przed wydostaniem się promieniowania ze znisz...
„Chodzi o cywilne, pokojowe wykorzystanie energii jądrowej. Nie chodzi o wzbogacanie. Nie chodzi o nic związaneg...
Białoruski reżim ogłosił budowę trzeciego bloku w elektrowni jądrowej w Ostrowcu. Chce też więcej nowych mocy ją...
– Rozpoczęliśmy dialog techniczny dotyczący wyboru partnera dla drugiej elektrowni jądrowej w Polsce. Chcemy, ab...
Dzięki Funduszom Europejskim dla Polski Wschodniej (FEPW) firmy z tego regionu mają nowe możliwości na finansowanie innowacyjnych pomysłów. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oferuje startupom w Polsce Wschodniej dostęp do siedmiu Platform startowych, które dają realne wsparcie lokalnych biznesów i zwiększenie konkurencyjność przedsiębiorstw. Są to partnerstwa ośrodków innowacji dające darmowe, kompleksowe programy wsparcia startupów od momentu rejestracji spółki.
Francuski EDF chce zainteresować polski rząd swoją ofertą dotyczącą realizacji drugiej elektrowni jądrowej w Pol...
W nadchodzących miesiącach powinny się zacząć prace nad systemem rozszerzonej odpowiedzialności producenta za tekstylia. Najwyższa pora: czeka na to zarówno Bruksela, jak i spora część konsumentów.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas