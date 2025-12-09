Reklama

Przełomowa decyzja. Bruksela godzi się na pomoc publiczną dla polskiego atomu

Komisja Europejska da polskiemu rządowi „zielone światło” na udzielenie pomocy publicznej dla pierwszej elektrowni jądrowej w Choczewie na Pomorzu – dowiedziała się nieoficjalnie „Rzeczpospolita”. Decyzja ma zostać ogłoszona we wtorek po południu. Koszt publicznego wsparcia wyniesie ponad 60 mld zł.

Publikacja: 09.12.2025 09:47

Przełomowa decyzja. Bruksela godzi się na pomoc publiczną dla polskiego atomu

Foto: Adobe Stock

Bartłomiej Sawicki

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie są przewidywane koszty i założenia dotyczące ceny energii z nowej elektrowni?
  • Jakie obawy miała Bruksela w stosunku do zaproponowanej konstrukcji kontraktu różnicowego?
  • Jaki model finansowy przewidziano na budowę i funkcjonowanie elektrowni jądrowej w Polsce?
  • Kiedy planowane jest rozpoczęcie budowy i uruchomienie pierwszego bloku elektrowni jądrowej?

To jeden z najkrótszych procesów notyfikacyjnych, jakie do tej pory podjęła Komisja Europejska. Dla porównania na zgodę dotyczącą budowy kolejnej elektrowni jądrowej w Czechach tamtejszy rząd czekał 2 lata.

W grudniu 2024 r. polski rząd skierował do KE wniosek o zatwierdzenie pomocy publicznej dla elektrowni w postaci kontraktu różnicowego (CfD). Decyzja o otwarciu postępowania została podjęta w grudniu 2024 r., a w marcu 2025 r. została opublikowana. To otwarcie postępowania można uznać za formalne rozpoczęcie procesu, który zakończył się 9 grudnia wydaniem pozytywnej decyzji.

Ile będzie kosztować prąd z elektrowni jądrowej?

Jednym z podstawowych pytań przed publikacją tego dokumentu było to, ile będzie kosztować prąd z elektrowni jądrowej. W podstawowym scenariuszu polski rząd zakładał, że cena w 60-letnim dwustronnym kontrakcie różnicowym CfD wyniesie od 470 do 550 zł za MWh. Z naszych informacji wynika, że wsparcie będzie obowiązywać krócej, bo 40 lat, a cena za energię elektryczną będzie wynosić w przedziałach między 470 a 530 zł za MWh. Polski rząd celował od początku w kwotę poniżej 500 zł za MWh.

Bruksela wraz z opublikowaniem na początku roku polskiego wniosku notyfikacyjnego przekazała wówczas także swoje zastrzeżenia wobec projektu. Bruksela obawiała się, że może dojść do zakłóceń rynku, ponieważ proponowana konstrukcja kontraktu CfD mogła uniemożliwić operatorowi elektrowni przekazywanie pewnych sygnałów cenowych z rynku, co z kolei mogło prowadzić do nieefektywnej eksploatacji z perspektywy systemu i zniekształcić kolejność wprowadzania energii do systemu. Wedle naszych informacji udało się znaleźć odpowiedni model, który pozwala, aby elektrownia pracowała niemal non stop pod tzw. sznurek. 

Reklama
Reklama

Z opublikowanego przez Komisję na początku lutego  dokumentu wynika, że koszt budowy elektrowni jądrowej wynieść ma – zgodnie z informacjami Polskich Elektrowni Jądrowych (inwestora, spółki Skarbu Państwa) – 192 mld zł. Decyzja Komisji nie zmienia nic w kwestii wartości projektu.

Czytaj więcej

Marek Woszczyk, prezes Polskich Elektrowni Jądrowych
Atom
Polskie Elektrownie Jądrowe wysłały zaproszenie do negocjacji umowy na budowę atomu

Co dalej z projektem budowy elektrowni atomowej?

Polski rząd przewiduje, że 30 proc. wydatków na budowę zostanie sfinansowane poprzez dokapitalizowanie inwestora (spółki PEJ) z budżetu kwotą 60 mld zł. Sejm przyjął już odpowiednią ustawę. Reszta miałaby zostać sfinansowana długiem, z czego 40 proc. całkowitych wydatków pochodziłoby z amerykańskiego EXIM Banku. Inne agencje kredytów eksportowych dostarczyłyby ok. 10 proc. całkowitej kwoty, a z rynku finansowego, polskiego i zagranicznego w formie finansowania dłużnego pochodziłoby ok. 20 proc. całkowitych wydatków. Polski model finansowy zakłada 14-letni okres budowy elektrowni i 62-letni okres eksploatacji, przy 60 latach dla pojedynczego reaktora.

Czytaj więcej

Dan Lipman, prezes Energy Systems w Westinghouse
Atom
Projekt amerykańskiej elektrowni jądrowej coraz bliżej

Zgoda Komisji otwiera drogę do podpisania zobowiązujących umów kredytowych, a także podpisania umowy na budowę elektrowni jądrowej z amerykańskim konsorcjum Westinghouse-Bechtel. Obecnie obowiązuje umowa pomostowa (EDA – Engineering Development Agreement), która pozwala Polskim Elektrowniom Jądrowym (spółce Skarbu Państwa odpowiedzialnej za projekt) na prace projektowe. Rząd chciałby, aby PEJ podpisały umowę na budowę elektrowni (EPC – Engineering, Procurement, and Construction) w pierwszym półroczu 2026. W 2027 r. PEJ ma uzyskać zgodę na budowę, która ma ruszyć w 2028 r. Pierwszy blok elektrowni ma być gotowy w 2036 r.

Czytaj więcej

Prezes Polskie Elektrownie Jądrowe PEJ Marek Woszczyk
Atom
Ruszą kluczowe przygotowania terenu pod budowę atomu w Choczewie
Reklama
Reklama

Pierwsza elektrownia jądrowa w ramach Programu Polskiej Energetyki Jądrowej powstaje w lokalizacji Lubiatowo-Kopalino i będzie się składać z trzech bloków AP1000 Westinghouse. Wykonawcą jest amerykańskie konsorcjum Westinghouse-Bechtel.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Energetyka Energia atomowa Polskie Elektrownie Jądrowe
Elektrownia atomowa w Czarnobylu
Atom
Czarnobyl znów groźny. Nowy sarkofag utracił główną funkcję
Prezydent USA Donald Trump, Melania Trump i Mohammed bin Salman, następca tronu Arabii Saudyjskiej,
Atom
Nowa umowa jądrowa USA–Arabia Saudyjska. Izrael i eksperci biją na alarm
Trzeci reaktor w białoruskiej atomówce. Komu jest potrzebny?
Atom
Trzeci reaktor w białoruskiej atomówce. Komu jest potrzebny?
Panel ministerialny podczas World Nuclear Exhibition 2025
Atom
Polski głos słyszalny na wystawie poświęconej energetyce jądrowej
Startupy poszukiwane — dołącz do Platform startowych w Polsce Wschodniej i zyskaj nowe możliwości!
Materiał Promocyjny
Startupy poszukiwane — dołącz do Platform startowych w Polsce Wschodniej i zyskaj nowe możliwości!
Podczas World Nuclear Exibition (WNE) 2025 w Paryżu EDF ogłosiło zawarło umowy o współpracy z nowymi
Atom
EDF chce budować drugą elektrownię jądrową w Polsce. W grze polskie firmy
Nadciąga wielka zmiana dla branży tekstylnej. Dla rynku to też szansa
Materiał Promocyjny
Nadciąga wielka zmiana dla branży tekstylnej. Dla rynku to też szansa
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama