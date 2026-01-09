Aktualizacja: 09.01.2026 16:36 Publikacja: 09.01.2026 11:15
Przygotowanie ciekłej miedzi w rafinerii Canadian Copper Refinery (CCR), należącej do Glencore, w Montrealu w Kanadzie, 17 lipca 2025 r.
Foto: ANDREJ IVANOV / AFP
Akcje Glencore zyskiwały w piątek 8,5 proc. na giełdzie londyńskiej, po tym, jak ten koncern potwierdził, że Rio Tinto prowadzi z nim rozmowy dotyczące przejęcia. Mniej są zadowoleni posiadacze akcji Rio Tinto. Papiery tej spółki traciły w piątek rano w Londynie 2,6 proc., a wcześniej spadły o ponad 6 proc. na giełdzie australijskiej.
„Rio Tinto i Glencore prowadzą wstępne rozmowy na temat możliwego połączenia części lub całości swoich działalności, co mogłoby obejmować fuzję w całości w formie wymiany akcji między Rio Tinto a Glencore. (...) Obecne oczekiwania stron zakładają, że ewentualna transakcja fuzji zostałaby przeprowadzona poprzez przejęcie Glencore przez Rio Tinto w drodze zatwierdzonego przez sąd układu” – poinformowała w oświadczeniu wcześnie w piątek rano Rio Tinto, będąca większą z dwóch spółek.
Czytaj więcej
Giganty wydobywcze, australijsko-brytyjski Rio Tinto i szwajcarski Glencore wypadły gorzej w 2023...
Maszyny górnicze pracują w blokach nr 3 i 4 kopalni Simandou, jednego z największych złóż rudy żelaza o wysokiej zawartości rudy, zarządzanej przez Rio Tinto i spółkę joint venture partnerów, SimFer, w regionie Nzerekore w Gwinei, 4 listopada 2025 r.
Foto: Reuters
Jeśli transakcja doszłaby do skutku, powstałaby największa na świecie spółka górnicza. Kapitalizacja rynkowa Rio Tinto wynosi około 209 miliardów dolarów australijskich (139,7 mld dol.), natomiast Glencore około 48,5 mld funtów (65,1 mld dol.) – co daje łącznie 204,8 mld dolarów.
Rio Tinto i Glencore prowadziły rozmowy o fuzji pod koniec 2024 r., jednak negocjacje załamały się z powodu różnic w wycenie oraz ocen co do przyszłości kopalń węgla Glencore.
W sierpniu prezes Rio Tinto Simon Trott ogłosił reorganizację spółki. Trott zapowiedział cięcia kosztów i uwolnienie do 10 miliardów dolarów z bazy aktywów poprzez skoncentrowanie działalności na trzech głównych grupach produktowych – rudzie żelaza, aluminium oraz lit i miedź.
Transakcja między Rio Tinto a Glencore byłaby kolejnym dużym ruchem konsolidacyjnym w sektorze górniczym po tym, jak we wrześniu zeszłego roku Anglo American i kanadyjska Teck Resources zgodziły się na fuzję wartą 66 miliardów dolarów. Połączenie to ma stworzyć jednego z pięciu największych producentów miedzi na świecie. Wznowienie rozmów między Glencore i Rio Tinto jest napędzane rosnącym popytem na miedź – w tym tygodniu cena tego czerwonego metalu osiągnęła rekordowy poziom 13 000 dol. za tonę.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
W 2025 roku Gazprom sprzedał w Europie tyle rurociągowego gazu, co związek sowiecki 52 lata temu, kiedy zaczynał...
Brytyjski koncern BP sfinalizował porozumienie w sprawie sprzedaży 65 proc. udziałów w spółce Castrol – światowy...
PGE chce wydać 18 mld zł na modernizację ciepłownictwa do 2035 r. W tym roku PGE Energia Ciepła, spółka z Grupy...
Branża paliwowa znajduje się obecnie w dość trudnej sytuacji. Z jednej strony mierzy się ze schyłkowym popytem,...
Zarząd w obecnym składzie będzie urzędował do Sylwestra. Od Nowego Roku na jego czele stanie Marcin Celejewski....
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas