Jakie skutki może mieć fuzja Glencore i Rio Tinto?

Jeśli transakcja doszłaby do skutku, powstałaby największa na świecie spółka górnicza. Kapitalizacja rynkowa Rio Tinto wynosi około 209 miliardów dolarów australijskich (139,7 mld dol.), natomiast Glencore około 48,5 mld funtów (65,1 mld dol.) – co daje łącznie 204,8 mld dolarów.

Rio Tinto i Glencore prowadziły rozmowy o fuzji pod koniec 2024 r., jednak negocjacje załamały się z powodu różnic w wycenie oraz ocen co do przyszłości kopalń węgla Glencore.

W sierpniu prezes Rio Tinto Simon Trott ogłosił reorganizację spółki. Trott zapowiedział cięcia kosztów i uwolnienie do 10 miliardów dolarów z bazy aktywów poprzez skoncentrowanie działalności na trzech głównych grupach produktowych – rudzie żelaza, aluminium oraz lit i miedź.

Transakcja między Rio Tinto a Glencore byłaby kolejnym dużym ruchem konsolidacyjnym w sektorze górniczym po tym, jak we wrześniu zeszłego roku Anglo American i kanadyjska Teck Resources zgodziły się na fuzję wartą 66 miliardów dolarów. Połączenie to ma stworzyć jednego z pięciu największych producentów miedzi na świecie. Wznowienie rozmów między Glencore i Rio Tinto jest napędzane rosnącym popytem na miedź – w tym tygodniu cena tego czerwonego metalu osiągnęła rekordowy poziom 13 000 dol. za tonę.