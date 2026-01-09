Reklama

Powstanie gigant surowcowy? Rio Tinto i Glencore rozmawiają o fuzji

Koncerny Glencore i Rio Tinto wznowiły rozmowy o fuzji. Jeśli dojdą do porozumienia, to razem stworzą największą spółkę surowcowo-górniczą na świecie.

Publikacja: 09.01.2026 11:15

Przygotowanie ciekłej miedzi w rafinerii Canadian Copper Refinery (CCR), należącej do Glencore, w Mo

Przygotowanie ciekłej miedzi w rafinerii Canadian Copper Refinery (CCR), należącej do Glencore, w Montrealu w Kanadzie, 17 lipca 2025 r.

Foto: ANDREJ IVANOV / AFP

Hubert Kozieł

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie są reakcje rynku na potencjalną fuzję Glencore i Rio Tinto?
  • Jakie wstępne plany dotyczą przejęcia między Rio Tinto a Glencore?
  • Jakie mogą być skutki finansowe potencjalnej fuzji dla obu firm?
  • Co było przyczyną załamania wcześniejszych negocjacji między Rio Tinto i Glencore?
  • Dlaczego sektor górniczy doświadcza obecnie ruchów konsolidacyjnych?

Akcje Glencore zyskiwały w piątek 8,5 proc. na giełdzie londyńskiej, po tym, jak ten koncern potwierdził, że Rio Tinto prowadzi z nim rozmowy dotyczące przejęcia. Mniej są zadowoleni posiadacze akcji Rio Tinto. Papiery tej spółki traciły w piątek rano w Londynie 2,6 proc., a wcześniej spadły o ponad 6 proc. na giełdzie australijskiej.

„Rio Tinto i Glencore prowadzą wstępne rozmowy na temat możliwego połączenia części lub całości swoich działalności, co mogłoby obejmować fuzję w całości w formie wymiany akcji między Rio Tinto a Glencore. (...) Obecne oczekiwania stron zakładają, że ewentualna transakcja fuzji zostałaby przeprowadzona poprzez przejęcie Glencore przez Rio Tinto w drodze zatwierdzonego przez sąd układu” – poinformowała w oświadczeniu wcześnie w piątek rano Rio Tinto, będąca większą z dwóch spółek.

Czytaj więcej

Kopalnia rud żelaza w Pilbara w Australii
Surowce i Paliwa
Rio Tinto i Glencore wspominają lepsze czasy
Maszyny górnicze pracują w blokach nr 3 i 4 kopalni Simandou, jednego z największych złóż rudy żelaz

Maszyny górnicze pracują w blokach nr 3 i 4 kopalni Simandou, jednego z największych złóż rudy żelaza o wysokiej zawartości rudy, zarządzanej przez Rio Tinto i spółkę joint venture partnerów, SimFer, w regionie Nzerekore w Gwinei, 4 listopada 2025 r.

Foto: Reuters

Reklama
Reklama

Jakie skutki może mieć fuzja Glencore i Rio Tinto?

Jeśli transakcja doszłaby do skutku, powstałaby największa na świecie spółka górnicza. Kapitalizacja rynkowa Rio Tinto wynosi około 209 miliardów dolarów australijskich (139,7 mld dol.), natomiast Glencore około 48,5 mld funtów (65,1 mld dol.) – co daje łącznie 204,8 mld dolarów.

Rio Tinto i Glencore prowadziły rozmowy o fuzji pod koniec 2024 r., jednak negocjacje załamały się z powodu różnic w wycenie oraz ocen co do przyszłości kopalń węgla Glencore.

W sierpniu prezes Rio Tinto Simon Trott ogłosił reorganizację spółki. Trott zapowiedział cięcia kosztów i uwolnienie do 10 miliardów dolarów z bazy aktywów poprzez skoncentrowanie działalności na trzech głównych grupach produktowych – rudzie żelaza, aluminium oraz lit i miedź.

Transakcja między Rio Tinto a Glencore byłaby kolejnym dużym ruchem konsolidacyjnym w sektorze górniczym po tym, jak we wrześniu zeszłego roku Anglo American i kanadyjska Teck Resources zgodziły się na fuzję wartą 66 miliardów dolarów. Połączenie to ma stworzyć jednego z pięciu największych producentów miedzi na świecie. Wznowienie rozmów między Glencore i Rio Tinto jest napędzane rosnącym popytem na miedź – w tym tygodniu cena tego czerwonego metalu osiągnęła rekordowy poziom 13 000 dol. za tonę.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Europa Wielka Brytania Australia i Oceania Australia Surowce Rynki Kontrola Giełdy zagraniczne
To najgorszy od półwiecza rok rosyjskiego gazu i ropy
Surowce i Paliwa
To najgorszy od półwiecza rok rosyjskiego gazu i ropy
BP sprzedaje większościowy pakiet udziałów w Castrol
Surowce i Paliwa
BP sprzedaje większościowy pakiet udziałów w Castrol
Do 2030 r. PGE odejdzie całkowicie od spalania węgla w swoich elektrociepłowniach (na zdj. EC Czechn
Surowce i Paliwa
PGE rusza z modernizacją ciepłownictwa i rozmawia z samorządami
Prezes Grupy Unimot wypowiedział się na temat trudnej sytuacji branży paliwowej
Surowce i Paliwa
Szanse i zagrożenia dla rynku paliw. Jak pogodzić coraz niższy popyt z potrzebą inwestycji?
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Advertisement
Marcin Celejewski stanie na czele zarządu ZA Puławy
Surowce i Paliwa
Marcin Celejewski stanie na czele zarządu ZA Puławy
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama