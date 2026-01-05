Z tego artykułu dowiesz się: Dlaczego europejskie koncerny energetyczne złożyły pozwy przeciwko administracji Trumpa?

Jakie projekty morskich farm wiatrowych zostały zawieszone przez administrację amerykańską?

W jaki sposób decyzje administracji wpływają na wartość akcji spółek energetycznych?

Jakie argumenty przedstawia Pentagon, uzasadniając zawieszenie umów dzierżawy?

Jakie są działania prawne Ørsted i Equinor wobec decyzji o zawieszeniu projektów?

Jakie są skutki zawieszenia projektów dla przyszłości energetyki wiatrowej w USA?

Administracja Trumpa zawiesiła 22 grudnia umowy dzierżawy pięciu dużych projektów wiatrowych na morzu budowanych u wybrzeży wschodnich USA z powodu obaw o bezpieczeństwo narodowe. Spowodowało to gwałtowny spadek wartości akcji spółek zajmujących się morską energetyką wiatrową. W efekcie duński koncern energetyczny Ørsted oraz norweski Equinor podjęły decyzję o złożeniu pozwów wobec amerykańskiej administracji.

Reklama Reklama

Zawieszenie to kolejny cios dla deweloperów morskich farm wiatrowych, którzy za prezydentury Donalda Trumpa wielokrotnie musieli stawić czoła zakłóceniom w realizacji swoich wielomiliardowych projektów. Prezydent USA twierdził, że turbiny wiatrowe są brzydkie, drogie i nieefektywne.

Duńczycy stracić mogą najwięcej

Rząd w Waszyngtonie podjął decyzję o zawieszeniu dzierżawy projektów spółki zależnej od duńskiego giganta Revolution Wind i będzie się ubiegać o wydanie nakazu sądowego przeciwko decyzji o wstrzymaniu wartego 5 mld dol. projektu morskiej energetyki wiatrowej.