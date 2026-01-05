Reklama

Wiatrowi giganci z Europy nie odpuszczą Trumpowi. Idą do sądu

Europejskie koncerny energetyczne idą do sądu z administracją Donalda Trumpa, która podjęła decyzję o wstrzymaniu prac nad budową morskich farm wiatrowych na wschodnim wybrzeżu USA.

Publikacja: 05.01.2026 07:51

Foto: Bloomberg

Bartłomiej Sawicki

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Dlaczego europejskie koncerny energetyczne złożyły pozwy przeciwko administracji Trumpa?
  • Jakie projekty morskich farm wiatrowych zostały zawieszone przez administrację amerykańską?
  • W jaki sposób decyzje administracji wpływają na wartość akcji spółek energetycznych?
  • Jakie argumenty przedstawia Pentagon, uzasadniając zawieszenie umów dzierżawy?
  • Jakie są działania prawne Ørsted i Equinor wobec decyzji o zawieszeniu projektów?
  • Jakie są skutki zawieszenia projektów dla przyszłości energetyki wiatrowej w USA?

Administracja Trumpa zawiesiła 22 grudnia umowy dzierżawy pięciu dużych projektów wiatrowych na morzu budowanych u wybrzeży wschodnich USA z powodu obaw o bezpieczeństwo narodowe. Spowodowało to gwałtowny spadek wartości akcji spółek zajmujących się morską energetyką wiatrową. W efekcie duński koncern energetyczny Ørsted oraz norweski Equinor podjęły decyzję o złożeniu pozwów wobec amerykańskiej administracji. 

Zawieszenie to kolejny cios dla deweloperów morskich farm wiatrowych, którzy za prezydentury Donalda Trumpa wielokrotnie musieli stawić czoła zakłóceniom w realizacji swoich wielomiliardowych projektów. Prezydent USA twierdził, że turbiny wiatrowe są brzydkie, drogie i nieefektywne.

Czytaj więcej

Wiatr i słońce na cenzurowanym. Trump kontra OZE
OZE
Wiatr i słońce na cenzurowanym. Trump kontra OZE

Duńczycy stracić mogą najwięcej 

Rząd w Waszyngtonie podjął decyzję o zawieszeniu dzierżawy projektów spółki zależnej od duńskiego giganta Revolution Wind i będzie się ubiegać o wydanie nakazu sądowego przeciwko decyzji o wstrzymaniu wartego 5 mld dol. projektu morskiej energetyki wiatrowej.

Ørsted poinformował w oświadczeniu wydanym w piątek, że farma wiatrowa Revolution Wind jest ukończona w około 87 proc. i że w momencie wydania nakazu zawieszenia dzierżawy oczekiwano, że projekt zacznie wytwarzać energię już w styczniu 2026 r.   –  Revolution Wind wydała i zaangażowała miliardy dolarów, opierając się na szczegółowym procesie przeglądu i spełniając jego wymagania – stwierdził Ørsted w oświadczeniu.

W efekcie Revolution Wind, spółka joint venture, w której udziały mają Ørsted i Skyborn Renewables (należąca do Global Infrastructure Partners) złożyła skargę do Sądu Okręgowego Stanów Zjednoczonych dla Dystryktu Kolumbii.

Departament Spraw Wewnętrznych USA poinformował, że decyzja ta jest wynikiem skarg Pentagonu, który twierdzi, że ruch ogromnych łopat turbin wiatrowych na morzu oraz wieże o silnych właściwościach odblaskowych, które powodują zakłócenia radarowe, utrudniające identyfikację i lokalizację zagrożeń dla bezpieczeństwa.

Inna spółka duńskiego koncernu Ørsted, Sunrise Wind, spółka zależna i w całości należąca do Ørsted, która również otrzymała nakaz zawieszenia umowy dzierżawy, nadal rozważa wszystkie opcje, ale nie zdecydowano jeszcze o dalszych krokach.

Czytaj więcej

Europejscy giganci wiatrowi zanotowali gigantyczne spadki na giełdzie
OZE
Europejscy giganci wiatrowi notują duże straty. Trump podjął kluczową decyzję

Norwegowie także idą do sądu

Podobny wniosek skierowała norweska grupa energetyczna Equinor. Spółka ta złożyła pozew cywilny w Sądzie Okręgowym USA dla Dystryktu Kolumbii, kwestionując decyzję Departamentu Spraw Wewnętrznych USA o zawieszeniu projektu wiatrowego realizowanego przez spółkę zależną Empire Wind.

– W związku z tą sprawą Empire Wind planuje wystąpić o tymczasowy nakaz sądowy i zezwolić na kontynuowanie budowy na czas trwania postępowania sądowego – wskazuje Equinor.

Firma poinformowała, że projekt jest ukończony w ponad 60 proc. i stanowi znaczącą inwestycję w amerykańską infrastrukturę energetyczną, miejsca pracy i łańcuchy dostaw.

Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Europa Norwegia Energetyka Energetyka zawodowa Odnawialne źródła energii (OZE) Equinor USA Ørsted
Advertisement
