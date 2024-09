Umowa na zaprojektowanie atomu będzie później? Jest stanowisko Amerykanów

Przypomnijmy, że państwowa spółka Polskie Elektrownie Jądrowe (PEJ) pod koniec września 2023 r. podpisała z konsorcjum Westinghouse-Bechtel umowę Engineering Service Contract – EPC, czyli kontrakt na zaprojektowanie elektrowni z trzema reaktorami AP1000 nad Bałtykiem. Koszt tej umowy szacowany jest na ok. 1,5 mld zł. To ta umowa będzie pociągać za sobą najwięcej prac w 2024 r. W ciągu półtora roku od podpisania tej umowy, WEC i Bechtel miały przygotować projekt budowlany wyspy jądrowej i innych elementów elektrowni. Jednak jak słyszymy może to być później.

Kluczowy przetarg ma być rozstrzygnięty do końca roku

Prezes Bechtela, a więc firmy odpowiedzialnej za budowę, Craig Albert potwierdził, że prace i w miejscu przyszłej budowy, i projektowe toczą się dobrze, jak dotąd zgodnie z harmonogramem i budżetem. - Rządowy budżet projektu został ogłoszony, toczą się zmiany legislacyjne, trwają prace przygotowawcze na miejscu przyszłej budowy – przekazał dodając, że na miejscu trwają prace geologiczne.

Bechtel prowadzi kolejne rozmowy z firmami przy tworzeniu łańcucha dostaw, a przedstawiciele 150 polskich firm brali udział w seminariach organizowanych przez Bechtel i Westinghouse w lipcu i sierpniu. - Nasz cel to 50 proc. prac budowlanych wykonanych przez wykonawców z Polski - dodał prezes Bechtela. Albert podkreślił, że cały projekt zbliża się do szeregu krytycznych decyzji. Wymienił wśród nich podpisanie kontraktu EPC na budowę oraz złożenie zamówień na najważniejsze elementy elektrowni, które trzeba zamawiać z dużym wyprzedzeniem. Chodzi o turbiny i generatory pary. Grono potencjalnych dostawców dotyczy producentów z Francji, Niemiec, Japonii i Korei Południowej. Wybór ma zostać rozstrzygnięty do końca roku, a ogłoszony na początku przyszłego roku. Jak dodał prezes Fragman zidentyfikowano już setki potencjalnych dostawców. - Zaczęliśmy składać pierwsze zamówienia - podkreślił.

Konsorcjum Westinghouse-Bechtel zostało wskazane przez poprzedni rząd jako partner przy budowie pierwszej elektrowni jądrowej na Pomorzu w Choczewie, gdzie mają działać trzy reaktory typu AP1000 konstrukcji Westinghouse.

Zgodnie z zapowiedziami Macieja Bandy, Pełnomocnika Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej, wylanie tzw. pierwszego betonu jądrowego pod pierwszy reaktor ma nastąpić w 2028 r. Celem jest ukończenie budowy pierwszego bloku w 2035 r., a następnych w odstępach rocznych.

Jest wniosek notyfikacyjny

Przyjęta struktura finansowania elektrowni jądrowej zakłada 70 proc. udział finansowania dłużnego i 30 proc. udział finansowania własnego, do kwoty ok. 60 mld zł – zaznaczono w informacji. Zgodnie z opublikowanymi wcześniej założeniami odpowiedniej ustawy, udział własny ma pochodzić z dokapitalizowania PEJ przez Skarb Państwa.