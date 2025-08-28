Orlen i Synthos Green Energy zakończyli negocjacje w sprawie funkcjonowania firmy Orlen Synthos Green Energy (OSGE), w której mają po połowie udziałów. Zawarte porozumienie wyrównuje uprawnienia partnerów, zapewnia dostęp do amerykańskiej technologii, wskazuje pierwsze lokalizacje SMR-ów (małe reaktory modułowe) oraz określa kolejne działania.

Reklama Reklama

Orlen i Synthos porozumieli się w sprawie zarządzania firmą OSGE

„W Polsce powstanie pierwsza w Europie mała elektrownia jądrowa BWRX-300. Budujemy energię jutra. Taki jest sens podjętej przez radę nadzorczą Orlenu decyzji, która zatwierdziła treść porozumienia w tej sprawie” – mówi Ireneusz Fąfara, prezes Orlenu. Zauważa, że poświęcono ponad rok na wynegocjowanie warunków zabezpieczających interes kierowanej przez niego grupy i na zapewnienie wspólnemu przedsięwzięciu bezpośredniego dostępu do amerykańskiej technologii umożliwiającej realizację projektów SMR.

Na zawarte w sprawie OSGE porozumienie składają się dwa kluczowe elementy. Pierwszy to nowa treść umowy spółki i porozumienia wspólników, które m.in. zrównują prawa wspólników i zwiększają kontrolę Orlenu w kluczowych kwestiach korporacyjnych. W OSGE prawo do naprzemiennego powoływania i wskazywania prezesa i przewodniczącego rady nadzorczej będzie miał Orlen oraz Synthos Green Energy. Rotacja planowana jest co trzy lata. Prawo wskazania pierwszego przewodniczącego rady nadzorczej będzie przysługiwać Orlenowi, a wskazania pierwszego prezesa Synthos Green Energy.

Nowa umowa spółki wprowadza także instytucję komitetu sterującego, którego zadaniem będzie nadzór i zarząd nad realizacją umowy oraz podejmowanie decyzji w bieżących sprawach dotyczących działalności OSGE i spółek celowych powołanych do budowy kolejnych reaktorów.