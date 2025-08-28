Aktualizacja: 28.08.2025 16:52 Publikacja: 28.08.2025 11:51
Prezes Orlenu Ireneusz Fąfara
Foto: PAP/Paweł Supernak
Orlen i Synthos Green Energy zakończyli negocjacje w sprawie funkcjonowania firmy Orlen Synthos Green Energy (OSGE), w której mają po połowie udziałów. Zawarte porozumienie wyrównuje uprawnienia partnerów, zapewnia dostęp do amerykańskiej technologii, wskazuje pierwsze lokalizacje SMR-ów (małe reaktory modułowe) oraz określa kolejne działania.
„W Polsce powstanie pierwsza w Europie mała elektrownia jądrowa BWRX-300. Budujemy energię jutra. Taki jest sens podjętej przez radę nadzorczą Orlenu decyzji, która zatwierdziła treść porozumienia w tej sprawie” – mówi Ireneusz Fąfara, prezes Orlenu. Zauważa, że poświęcono ponad rok na wynegocjowanie warunków zabezpieczających interes kierowanej przez niego grupy i na zapewnienie wspólnemu przedsięwzięciu bezpośredniego dostępu do amerykańskiej technologii umożliwiającej realizację projektów SMR.
Na zawarte w sprawie OSGE porozumienie składają się dwa kluczowe elementy. Pierwszy to nowa treść umowy spółki i porozumienia wspólników, które m.in. zrównują prawa wspólników i zwiększają kontrolę Orlenu w kluczowych kwestiach korporacyjnych. W OSGE prawo do naprzemiennego powoływania i wskazywania prezesa i przewodniczącego rady nadzorczej będzie miał Orlen oraz Synthos Green Energy. Rotacja planowana jest co trzy lata. Prawo wskazania pierwszego przewodniczącego rady nadzorczej będzie przysługiwać Orlenowi, a wskazania pierwszego prezesa Synthos Green Energy.
Nowa umowa spółki wprowadza także instytucję komitetu sterującego, którego zadaniem będzie nadzór i zarząd nad realizacją umowy oraz podejmowanie decyzji w bieżących sprawach dotyczących działalności OSGE i spółek celowych powołanych do budowy kolejnych reaktorów.
Drugi element porozumienia to umowa licencyjna dająca OSGE pełny dostęp do amerykańskiej technologii BWRX-300 (tzw. Standard Design). To pozwoli ruszyć z procesem, którego finałem będzie budowa pierwszej polskiej elektrowni atomowej SMR we Włocławku, czyli w jednej z kluczowych dla Orlenu lokalizacji (ma tam wielkie zakłady Anwil). Za jej budowę będzie odpowiadać spółka celowa kontrolowana przez płocki koncern.
Według Orlenu rozwijana przez amerykański koncern GE Vernova technologia reaktora BWRX-300 to najbardziej zaawansowany technologicznie projekt SMR na świecie. Dzięki dostępowi do zastosowanych w nim rozwiązań OSGE, a tym samym Orlen i Synthos, mają szansę stać się pionierami wykorzystania nowej technologii.
Reaktory BWRX-300 znalazły się w strategii Orlenu niosącej tytuł: „Energia jutra zaczyna się dziś”. Dokument ten wyznacza kierunki działań koncernu do 2035 r. Do tego czasu grupa chce posiadać przynajmniej dwa SMR-y o łącznej mocy 0,6 GW
