Z tego artykułu się dowiesz: W jaki sposób system energetyczny w Polsce radzi sobie z rekordowym zapotrzebowaniem?

Jakie źródła energii miały największy udział w zaspokajaniu potrzeb energetycznych?

Kiedy odnotowano najwyższe zapotrzebowanie na energię elektryczną w Polsce?

Jakie były konsekwencje wysokiego zapotrzebowania na gaz ziemny dla systemu przesyłowego w Polsce?

Kiedy na terenie większości kraju temperatura zbliżyła się do 10 stopni poniżej zera, zapotrzebowanie na prąd w środku 9 stycznia osiągnęło chwilowo rekordowy poziom. O wstępnych, roboczych danych poinformowały Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Zważywszy na fakt, że ujemne temperatury mają utrzymywać się także w kolejnym tygodniu, najprawdopodobniej nie jest to ostatni rekord tej zimy.

Rekordowe zapotrzebowanie na prąd

Jak poinformowały Polskie Sieci Elektroenergetyczne w piątek 9 stycznia, pomimo utrzymujących się mrozów Krajowy System Elektroenergetyczny pracował stabilnie.

– Niskie temperatury powodują wzrost zapotrzebowania na moc, które w ostatnich dniach oscyluje wokół 26–27 GW netto, czyli osiąga poziomy bliskie rekordowym. Bezpieczeństwo dostaw pozostaje jednak niezagrożone – podał operator, dodając, że jednostki wytwórcze utrzymują dyspozycyjność, a według aktualnych prognoz w najbliższych dniach wymagana rezerwa mocy będzie zachowana.

– PSE na bieżąco monitorują sytuację i zgodnie ze standardowymi procedurami planują pracę KSE. Obecnie nie ma przewidywań wystąpienia problemów bilansowych w nadchodzącym czasie – uspokajał nadzorca polskiego systemu energetycznego.