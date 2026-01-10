Aktualizacja: 11.01.2026 00:46 Publikacja: 10.01.2026 12:39
Mroźne przedpołudnie w Przemyślu. W związku z prognozowanymi niskimi temperaturami IMGW wydał ostrzeżenia I stopnia przed silnym mrozem dla ośmiu województw: podkarpackiego i świętokrzyskiego oraz części woj. lubelskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, podlaskiego i wielkopolskiego. Na tych terenach prognozowana temperatura minimalna w nocy wyniesie od minus 18 do minus 15 st. C, z wyjątkiem obszarów podgórskich i górskich, gdzie może spaść do minus 20 st. C.
Kiedy na terenie większości kraju temperatura zbliżyła się do 10 stopni poniżej zera, zapotrzebowanie na prąd w środku 9 stycznia osiągnęło chwilowo rekordowy poziom. O wstępnych, roboczych danych poinformowały Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Zważywszy na fakt, że ujemne temperatury mają utrzymywać się także w kolejnym tygodniu, najprawdopodobniej nie jest to ostatni rekord tej zimy.
Jak poinformowały Polskie Sieci Elektroenergetyczne w piątek 9 stycznia, pomimo utrzymujących się mrozów Krajowy System Elektroenergetyczny pracował stabilnie.
– Niskie temperatury powodują wzrost zapotrzebowania na moc, które w ostatnich dniach oscyluje wokół 26–27 GW netto, czyli osiąga poziomy bliskie rekordowym. Bezpieczeństwo dostaw pozostaje jednak niezagrożone – podał operator, dodając, że jednostki wytwórcze utrzymują dyspozycyjność, a według aktualnych prognoz w najbliższych dniach wymagana rezerwa mocy będzie zachowana.
– PSE na bieżąco monitorują sytuację i zgodnie ze standardowymi procedurami planują pracę KSE. Obecnie nie ma przewidywań wystąpienia problemów bilansowych w nadchodzącym czasie – uspokajał nadzorca polskiego systemu energetycznego.
Produkcja energii elektrycznej w momencie największego zapotrzebowania na prąd
Nieco później tego samego dnia wiceprezes Polskich Sieci Elektroenergetycznych Konrad Purchała przekazał na portalu społecznościowym LinkedIn, że padł nieoficjalny, chwilowy rekord zapotrzebowania na energię.
– Dziś właśnie (29 stycznia – red.) około południa przebiliśmy 29 GW brutto (poprzedni rekord wynosił ok. 28,6 GW, także 9 stycznia 2024 r.). Czyli osiągamy obecnie rekordowe poziomy zapotrzebowania. System pracuje stabilnie, rezerwy są wystarczające – przekazał Konrad Purchała.
Oficjalne dane, po dokładnym sprawdzeniu i korektach, PSE opublikują za kilka dni.
W momencie odnotowania rekordu, 29 stycznia o godz. 12, zapotrzebowanie na energię w 43 proc. pokrywały elektrownie na węgiel kamienny, w 15,6 proc. elektrownie na węgiel brunatny, w 14,8 proc. elektrownie gazowe, fotowoltaika odpowiadała za 11,7 proc., a energetyka wiatrowa za 9,3 proc. produkcji.
Dzień wcześniej padł również rekord zapotrzebowania na gaz ziemny. Jak przekazał operator gazowej sieci przesyłowej Gaz-System, 8 stycznia osiągnięto rekordowy dobowy przesył gazu – ponad 108 mln m sześciennych.
– To potwierdzenie, że Krajowy System Przesyłowy działa stabilnie i bez zakłóceń – even przy dużym zapotrzebowaniu i trudnych warunkach pogodowych. Gaz-System konsekwentnie realizuje strategię inwestycyjną oraz utrzymuje wysokie standardy eksploatacji infrastruktury przesyłowej – przekazała spółka.
