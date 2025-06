Potrzebne są dodatkowe inwestycje w małe reaktory modułowe (SMR), zaawansowane reaktory modułowe (AMR) i mikroreaktory oraz w syntezę jądrową w dłuższej perspektywie – oceniła Komisja w swoim ósmym przykładowym programie jądrowym (PINC).

Atom potrzebny w Europie

Wskazana kwota potrzebnych inwestycji obejmuje zarówno koszty związane z wydłużeniem okresu eksploatacji istniejących reaktorów (36 mld euro), jak i z budową nowych dużych reaktorów jądrowych (205 mld euro).

Dla niektórych państw UE energia jądrowa jest ważnym elementem strategii dekarbonizacji, konkurencyjności przemysłowej i bezpieczeństwa dostaw. Komisja szacuje, że w 2040 r. ponad 90 proc. energii elektrycznej w UE będzie wytwarzane ze źródeł zdekarbonizowanych, głównie odnawialnych, uzupełnionych energią jądrową.

Przewiduje się, że moc zainstalowana w sektorze jądrowym w całej UE wzrośnie z 98 GWe w 2025 r. do 109 GWe do 2050 r. Co najważniejsze, do dekarbonizacji systemu energetycznego UE potrzebne są bezemisyjne i niskoemisyjne rozwiązania energetyczne. Obecnie energia atomowa odpowiada za około 25 proc. produkcji prądu w UE oraz za 50 proc. energii niskoemisyjnej.