Przypomnijmy, że pod koniec marca wygasła umowa na zaprojektowanie elektrowni jądrowej między Polskimi Elektrowniami Jądrowymi, a amerykańskimi firmami Westinghouse oraz Bechtel. W ostatni dzień jej obowiązywania wynegocjowano umowę pomostową, ale jej jeszcze nie podpisano.

Kiedy pojawi się podpis pod umową pomostową?

Ma ona pozwolić na dalszą współpracę do czasu uzyskania zgody Komisji Europejskiej na pomoc publiczną dla projektu jądrowego w Choczewie rzędu 60 mld zł. Sam koszt elektrowni o mocy 3,7 GW ma wynieść ok. 192 mld zł. Po otrzymaniu tej zgody, ma zostać podpisana umowa już bezpośrednio na budowę elektrowni jądrowej. Ta ma rozpocząć się w 2028 r.

„Wybraliśmy - zrobili to nasi poprzednicy - partnerów do budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej, to podmioty amerykańskie. Kontynuujemy z nimi tą współpracę, natomiast zależy nam na tym, żeby ta współpraca miała charakter partnerski. Nie chodzi nam tylko o to, żebyśmy kupili technologię, kupili wykonawstwo i zapłacili za to duże pieniądze, tylko chcemy pracować z Amerykanami na partnerskich warunkach, na warunkach, w których oni również współodpowiadają za terminową i w budżecie realizację tego projektu i ta umowa, która została z Amerykanami ostatnio wynegocjowana” – powiedział rządowy pełnomocnik. Dodał, że „to kierunek, w którym idziemy i na to też chciałem tutaj zwrócić uwagę i podziękować tym wszystkim, którzy nad tą umową pracowali, w tym naszym partnerom amerykańskim, bo w ten sposób zbudujemy odporny projekt, dzięki któremu będziemy w stanie to bezpieczeństwo i tą współpracę gospodarczą dobrze realizować i oczywiście pewnie będziemy na pytania odpowiadać, jeżeli takowe się pojawią”.

Rozmowy z Brukselą do końca roku

Pytany o to, kiedy zostanie podpisana umowa pomostowa wskazał, że resort i spółka, a więc Polskie Elektrownie Jądrowe są gotowi z zatwierdzeniami korporacyjnymi i „wydaje mi się, że w przyszłym tygodniu dojdzie do formalnego podpisania tej umowy”. Dodał, że w ciągu najbliższych kilkudziesięciu godzin resort będzie w tej sprawie komunikować.