Wojciech Wrochna, pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej, odpowiedzialny m.in. za realizację budowy pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce, podczas jednej z konferencji w ramach przygotowań do Kongresu Energetyki Rozproszonej w Krakowie odniósł się do kosztów produkcji energii i do realizacji projektu jądrowego. - Koszt wytworzenia samej energii spadł poniżej 50 proc. w rachunku za prąd, a ponad 50 proc. to inne podatki, które pozwalają np. stabilizować sieć. Operatorzy muszą kupować szereg usług, które pozwalają zapewnić dostawy energii jak rynek mocy – mówił minister.

Reklama

Atom rywalizuje z OZE o miejsce w systemie

Jak powiedział rządowy pełnomocnik, w Polsce myślimy o energetyce jądrowej jako źródle, które jest na stanie zapewnić konkurencyjną cenę i zeroemisyjną energię. Polska rozmawia z Komisją Europejską o zgodzie na pomoc publiczną rzędu 60 mld zł. Tą kwotą ma zostać dokapitalizowana spółka Polskie Elektrownie Jądrowe. Rozmowy nie są łatwe, a jednym z punktów spornych jest m.in. pogodzenie w systemie atomu i OZE.

- To jest naturalne, zrozumiałe, że energetyka jądrowa pozostaje w pewnym rynkowym konflikcie z OZE. My chcemy, aby energetyka jądrowa znalazła swoje miejsce i pracowała w podstawie. Budujemy za 200 mld zł elektrownię jądrową, ale jeśli nie będzie działać w podstawie i będzie służyć tylko jako źródło szczytowe (pracujące tylko kilka godzin w ciągu dnia – red.) uzupełniające OZE, to te koszty będą wyższe dla gospodarki. Jeśli uda się nam przeforsować rozwiązania, które dadzą energetyce jądrowej prawo działać na takich zasadach jak OZE, to koszty dla tej gospodarki będą zdecydowanie niższe – powiedział minister Wrochna.