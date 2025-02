Atomowe plany inwestora i inspektora jądrowego. Kiedy wniosek o pozwolenie na budowę?

PAA zatrudnia obecnie blisko 170 osób. Etatów jest ponad 200, nie wszystkie są obsadzone. Obecnie przy PPEJ pracuje 70 osób, a do 2033 r. będzie to 110 osób. Co do SMR, obecnie w PAA pracuje 10-11 osób, a do lat 30 będzie potrzebowała ok 60 osób do realizacji tych zadań.

Pracownicy PAA to m.in. osoby z długoletnim stażem zatrudnione w PAA w latach wcześniejszych, byli pracownicy z innych projektów jądrowych w Europie oraz eksperci z uczelni, a także doświadczone osoby z innych branż jak automatyki czy geologii, którzy wymagali doszkolenia z zakresu bezpieczeństwa jądrowego.