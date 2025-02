Premier nie podjął decyzji o budowie drugiego atomu. "Musi się opłacać"

Dopytywany o wybór lokalizacji i dostawcy technologii, Tusk wskazał, że bardzo chciałby wiedzieć, jak wygląda poważna oferta ze strony Stanów Zjednoczonych, także jeśli chodzi o polityczne konsekwencje ewentualnego kontynuowania tego projektu wraz z Amerykanami, jeśli chodzi o drugą elektrownię. Jako partnera dla pierwszej elektrowni poprzedni rząd wskazał konsorcjum Westinghouse-Bechtel. Odbyło się to jednak przez przetargu, a poprzez wskazanie dostawcy.

Tło wyboru partnera dla pierwszej elektrowni jądrowej

Ma ona powstać w lokalizacji Lubiatowo-Kopalino na Pomorzu.– Jak wiecie, decyzja jest podjęta i finalizowane są negocjacje, nie są (one – PAP) łatwe – powiedział Tusk. Zdaniem premiera poprzednicy (rząd PiS) podjęli decyzję „w odwrotnej kolejności”.– Najpierw powiedzieli kto na pewno dostanie zlecenie budowy tej elektrowni, mówię o Choczewie, o tej kaszubskiej pierwszej lokalizacji (…) teraz na nas spada obowiązek negocjowania, między innymi ceny, kosztów, bo one są gigantyczne – zaznaczył.– Temu komuś jest dużo łatwiej z nami teraz negocjować, no bo nie ma alternatywy. Wszystkie przygotowania były pod tę konkretną ofertę (Westinghouse – PAP) – dodał.

Premier podkreślił, że Amerykanie „to nasi sojusznicy”.– Będziemy z najlepszą wolą kończyć te negocjacje, żeby ta budowa stała się faktem – zapewnił. Zauważył, że ewentualna druga elektrownia jądrowa pochłonie „setki miliardów złotych”, a prąd, popłynie z niej „za 10-12 lat”.

Druga lokalizacja dla kolejnego atomu – musi się opłacać

Pytany o drugą lokalizację, premier wskazał, że jest to decyzja wymagająca wielkiej wyobraźni i wielkiego (…) samozaparcia i determinacji. – A ta decyzja zapadnie w momencie, kiedy ja będę wiedział na 100 proc. i szybko będę wiedział, czy to się Polsce opłaca – przyznał premier i podkreślił, że Polsce musi się to opłacać.