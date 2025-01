Polska i Kanada zacieśniają współpracę przy dużym i małym atomie

Pierwsze dwa małe reaktory jądrowe w technologii GE Hitachi miałyby powstać w Polsce po 2030 roku w efekcie współpracy Orlenu i Synthosu (w ramach Orlen Synthos Green Energy).

Premier Donald Tusk odniósł się budowy pierwszego na świecie reaktora BWRX-300, który powstaje na przedmieściach Toronto. Budowę realizuje Ontario Power Generation, z którym blisko współpracuje OSGE. – Bardzo ważna jest dla nas współpraca z Kanadą jeśli chodzi o SMR-y. Kanada jest tutaj światowym liderem. Liczymy na to, że to co już zaczęliście budować w Darlington stanie się faktem i ten fakt umożliwi Polsce rozwój tej technologii – powiedział Donald Tusk.

– Rozwój sztucznej inteligencji, centrów danych, innowacyjnych technologii dla naszych gospodarek będzie w najbliższych dekadach wymagał więcej energii – powiedział podczas wspólnej konferencji prasowej premier Kanady Justin Trudeau. - Kanada jest gotowa, by być zaufanym partnerem Polski i innych naszych sojuszników w zakresie dostaw uranu, technologii, by wspierać badania i rozwój, co zapewni bezpieczną przyszłość, jeśli chodzi o wytwarzanie energii elektrycznej – dodał Trudeau.