Nowy szef departamentu, jak informuje Ministerstwo Przemysłu, jest „uznanym ekspertem w dziedzinie energetyki jądrowej, wykładowcą Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz wiceprezesem European Nuclear Society.” – Dr Paweł Gajda pracował w wielu międzynarodowych projektach badawczych z zakresu nowych technologii reaktorowych. Swoje stanowisko obejmie na początku października – informuje resort.

Dotychczasowym prezesem był Paweł Pytlarczyk. Pracował w departamencie od 2012 r.

Nowy dyrektor Departamentu Energii Jądrowej. Paweł Gajda ostrożny wobec SMR

Paweł Gajda był m.in. komentatorem na łamach „Rzeczpospolitej”. W opiniach przedstawiał zdystansowane podejście do szybkiego uruchomienia tzw. małych reaktorów jądrowych. Znacznie większą atencją wypowiadał się o konieczności budowy dużej energetyki jądrowej w Polsce.

– Pierwsze projekty to też czas wprowadzania kolejnych poprawek i usprawnień do samego procesu budowy. Dlatego często wiążą się z opóźnieniami, wzrostem kosztów oraz oczywiście z ryzykiem. Dlatego z dużą ostrożnością należy podchodzić na tym etapie do ambitnych harmonogramów budowy tych reaktorów w Polsce. Dopiero po wyciągnięciu wniosków z kanadyjskiego projektu kolejne mogą postępować sprawniej i będzie możliwe podanie dokładniejszego harmonogramu oraz kosztów budowy – mówił kilka miesięcy Gajda.