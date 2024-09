Projekt finansowania atomu bez konsultacji społecznych

Jak podkreśla inicjator zmian w ustawie (o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących – red.), pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Maciej Bando, w przypadku inwestycji w elektrownię jądrową wystąpi konieczność zaciągnięcia znacznych zobowiązań przez spółkę PEJ w ramach prowadzenia prac przygotowawczych, kontraktowych i projektowych oraz postępowań w sprawie uzyskania niezbędnych zezwoleń, a także zawarcia umów finansowych.

Czytaj więcej Atom Kluczowy wniosek dla elektrowni atomowej w Polsce. Krok od rozpoczęcia budowy Polskie Elektrownie Jądrowe zawnioskowały o pozwolenie na prace przygotowawcze do budowy elektrowni atomowej. To kluczowy kamień milowy dla tego projektu. Na projekt jądrowy w przyszłorocznym budżecie zaplanowano ponad 4,6 mld zł.

„Brak możliwości podjęcia takich zobowiązań skutkowałby negatywnymi konsekwencjami dla realizacji harmonogramu inwestycji w zakresie elektrowni jądrowej. Podkreślić przy tym należy, że spółka PEJ co do zasady nie świadczy usług i nie generuje dochodów. Co za tym idzie, funkcjonowanie spółki PEJ i wypełnienie przez nią zadań nałożonych przepisami prawa wymaga wsparcia publicznego” – czytamy w uzasadnieniu.

Finansowanie i kredyty na atom

Zgodnie z założeniami dotyczącymi modelu finansowania inwestycji, Skarb Państwa jest bezpośrednio zaangażowany w jej realizację, zarówno w roli bezpośredniego inwestora jak i gwaranta wierzytelności innych kredytodawców, a projekt ma zostać sfinansowany w 30 proc. z kapitału własnego i w 70 proc. z kapitału obcego. Założono, że finansowanie zewnętrzne będzie zaciągane po wniesieniu w całości wkładu własnego właściciela, zgodnie z zasadą „equity first”. Co za tym idzie, projekt ustawy przewiduje zapewnienie finansowania inwestycji w wysokości 60,2 mld zł w ramach dokapitalizowania spółki PEJ przez Skarb Państwa w latach 2025-2030.

Pozostała kwota zostanie pozyskana z instytucji finansowych, przede wszystkim zagranicznych instytucji wspierających eksport wywodzących się z państw dostawców sprzętu, w tym agencji kredytów eksportowych, w szczególności amerykańskiej agencji kredytów eksportowych Export-Import Bank of the United States.