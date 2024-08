Jak powiedział prezes Orlenu, jeśli firma osiągnie porozumienie, to podjęto decyzję, że pierwsza lokalizacja SMR będzie we Włocławku. Prezes powtórzył, że Orlen rozmawia o nowym modelu funkcjonowania spółki Orlen Synthos Green Energy. Jego zdaniem, rozwój małych reaktorów modułowych (SMR) ma istotne znaczenie dla bezpieczeństwa energetycznego Polski. – Naszą ambicją jest, żeby do końca września osiągnąć porozumienie w sprawie OSGE –powiedział.

Orlen Synthos Green Energy to spółka, w której po połowie udziałów mają Orlen oraz prywatny chemiczny koncern Synthos, należący do Michała Sołowowa. Fąfara zdradził, że finał tych rozmów ma nastąpić do końca września.

OSGE planuje budowę w Polsce floty reaktorów GE-Hitachi BWRX-300 w Polsce. W grudniu 2023 r. Ministerstwo Klimatu i Środowiska wydało decyzje zasadnicze dla realizacji inwestycji w sześciu lokalizacjach: oprócz Stawów Monowskich to jeszcze Włocławek, Ostrołęka, Dąbrowa Górnicza, Kraków - Nowa Huta i Stalowa Wola - Tarnobrzeg.