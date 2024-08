Eksperci Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA) obejrzeli miejsce pożaru na terenie elektrowni atomowej w Zaporożu. To, co zobaczyli, nie wskazuje na użycie drona, jak twierdzili rosyjscy okupanci ukraińskiej siłowni. Specjaliści znaleźli za to coś zupełnie innego. Coś, czego Rosjanie najprawdopodobniej użyli do wzniecenia ognia.