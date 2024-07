Losy małego atomu Orlenu poznamy pod koniec roku

Jak powiedział szef rządu po posiedzeniu Rady Ministrów, ocena realizacji projektu ze strony obecnych władz Orlenu, trwa i będą konsekwencje tej oceny. „Czekam na ostateczne efekty działania i służb i zarządu Orlenu. Z mojej wiedzy wynika, że dzisiejszy zarząd Orlenu ma wątpliwości podobne do tych, jakie sformułowały służby wiele miesięcy temu” - oświadczył Tusk.

Budowa reaktorów SMR przez Orlen. Wyniki kontroli pod koniec roku

Jak dodał, w sprawie współpracy Orlenu z prywatnym inwestorem „czynności wyjaśniające czy oceniające skutki podpisanej umowy były badane przez służby za moich poprzedników. Już wtedy budziły niepokój".

„Nie mogę wykluczyć, że prywatny inwestor z dobrą wolą podpisywał umowę, w której uprawnienia państwa i firmy, w której państwo ma udziały, były dość zaskakująco ograniczone" - stwierdził i wyraził nadzieję, że „do końca roku będziemy mieli wyczyszczoną sytuację, jeśli chodzi o umowy Orlenu, nie tylko tę umowę".

Przypomnijmy, że 7 grudnia 2023 r. Minister Klimatu i Środowiska wydał sześć decyzji zasadniczych dotyczących budowy sześciu obiektów energetyki jądrowej w technologii BWRX-30 dla spółek Orlen Synthos Green Energy. OSGE to spółka, w której po połowie udziałów mają Orlen oraz prywatny chemiczny koncern Synthos, należący do Michała Sołowowa. W procesie uzyskiwania decyzji zasadniczej konieczna jest opinia Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW). Opinia ABW dla projektów OSGE była negatywna. Następnie 13 listopada 2023 r. OSGE złożyła wniosek o odtajnienie uzasadnienia opinii przygotowanej przez szefa ABW tak, aby spółka mogła się odnieść do zawartych w niej informacji, ale spotkało się to z odmową.