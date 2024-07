Resort klimatu chce dać prosumentom możliwość wyboru przy rozliczeniu kosztów produkcji energii między cenami godzinowymi, a miesięcznymi. Ma to wpływ na opłacalność produkcji. To główne założenie projektu zmian w ustawie OZE, które widnieje w wykazie prac legislacyjnych rządu. Projekt wpłynie do Sejmu jednak po wakacjach.