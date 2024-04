Pełnomocnik pytany o prowadzony audyt projektu budowy elektrowni jądrowej w gminie Choczewo na Pomorzu podczas konferencji Klubu Energetycznego o energetyce jądrowej wskazał, że jest raczej bardziej przegląd i analiza tego co zastano przy realizacji projektu. Wkrótce ma zostać zaprezentowany powstający w wyniku tego przegląfu „bilans otwarcia”. – Na przełomie kwietnia/maja przedstawimy taką informację, kiedy widzimy możliwość, że pierwsza energia zostanie wyprowadzona z elektrowni jądrowej do sieci. Przedstawimy wówczas, wydaje nam się, że realny harmonogram budowy elektrowni – powiedział Bando. Nieoficjalnie wiadomo, że data oddania do użytku projektu zostanie przełożona o dwa lata z 2033 do 2035 r.

Czytaj więcej Atom Szczerość atomowych decydentów. Atom później i drożej - Nie ma jeszcze ostatecznej wartości projektu budowy pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce, ale może to być ok. 150 mld zł - powiedział podczas Europower Jan Chadam, prokurent spółki Polskie Elektrownie Jądrowe (PEJ).

Energetyka jądrowa posiada potencjał obniżenia cen hurtowych energii elektrycznej

Jak wynika z raportu ośrodka analitycznego Zenith, prezentowanego przy okazji tej konferencji, energetyka jądrowa posiada potencjał obniżenia cen hurtowych energii elektrycznej na rynku spot, co wynika z zasady działania mechanizmu merit order, gdzie wzrost wolumenu mocy oferowanej po niskich cenach („na początku” merit order) oznacza, że do pokrycia godzinowego zapotrzebowania systemu moce o wysokich krańcowych ofertach cenowych wykorzystywane są rzadziej. W przypadku symulowanego roku 2023, jednostkowy koszt zmienny wytwarzania energii elektrycznej z mocy SMR to ok. 74 zł /MWh oraz ok. 82 zł /MWh dla wielkoskalowych mocy atomowych. Z drugiej strony, koszt zmienny dla nowych bloków na węgiel brunatny czy gaz ziemny to ok. 450-470 zł /MWh, podczas gdy wartości dla nowych bloków na węgiel kamienny to ok. 545-565 zł /MWh. Główną przyczyną różnic są różnice w koszcie paliwa, a także brak obciążenia mocy jądrowych kosztami emisji CO2, obecnymi w przypadku wytwarzania z węgla oraz gazu – czytamy we wnioskach z raportu.