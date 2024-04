Szczerość atomowych decydentów. Atom później i drożej

Jak podkreślił przedstawiciel firmy, nie ma ostatecznej wartości tego projektu. - Można sobie wyobrazić, że będzie to pewnie ok. 150 mld ( zł - red.). - powiedział Chadam. Dotychczas mowa była w przypadku projektu amerykańskiego realizowanego na Pomorzu, że koszt tej inwestycji wyniesie 100 mld zł.

Reklama

Czytaj więcej Atom Jest nowy prezes atomowej spółki PGE Tomasz Nowacki, były dyrektor departamentu energetyki jądrowej w Ministerstwie Klimatu i Środowiska został prezesem PGE PAK, spółki mającej zarządzać projektem realizacji projektu jądrowego. Partnerami są PGE i ZE PAK, a partnerem technologicznym ma zostać koreański KHNP - wynika z nieoficjalnych informacji. PGE nie podjęło jeszcze ostatecznych decyzji ws. tej inwestycji.

- Jesteśmy na etapie przygotowania finansowania (...), szczególnie ten komponent dłużny w tej chwili będzie ustalany, jesteśmy po rozmowach z konsorcjami tzw. doradców finansowych, którzy pomogą nam na rynkach globalnych szukać pieniędzy. Liczymy oczywiście na udział Exima, który wspiera wszystkie amerykańskie projekty eksportowe — dodał. Podkreślił,, że w sprawie zaangażowania banku Exim są pewne ustalenia, ale nie są one jeszcze ostateczne.

Projekt atomowy jest opóźniony

Przyznał, że projekt będzie opóźniony. - Wszystkie projekty jądrowe, które są finansowane na świecie, wymagają zaangażowania państwa i gwarancji Skarbu Państwa. (...) Na pewno się spóźnimy, ponieważ do tej pory wszyscy na świecie się spóźnili, nie udało się też żadnego projektu zrobić w oparciu o założony budżet" - powiedział Chadam. Nadal oficjalnie datą oddania do użytku elektrowni jądrowej jest rok 2033, choć już teraz wiadomo — uwzględniając harmonogram prac — będzie to najwcześniej 2035 r.