Amerykanie wyliczają korzyści z budowy drugiej elektrowni atomowej w Polsce

Pytany o kapitałowe zaangażowanie ze strony jego firmy, podkreślił, że Westinghouse nie wejdzie w projekt jako udziałowiec, bo nie ma żadnego doświadczenia w tej kwestii i nigdy tego wcześniej nie praktykował. Pytany o Program polskiej energetyki jądrowej, w którym jednak przewidziano kapitałowe zaangażowanie partnera technologicznego (do 49 proc.), wskazał, że jego obowiązuje umowa z Polskimi Elektrowniami Jądrowymi i polskim rządem, gdzie takowego zaangażowania Westinghouse nie przewidziano. – Co jest w polskich dokumentach, to jest pytanie do polskiego rządu, a nie do nas – powiedział.

Budowa łańcucha dostaw dla elektrowni atomowej w Polsce

Jak wyjaśnił Fragman, Westinghouse wraz z inną amerykańską firmą Bechtel pracowało przez ostatnie dwa lata nad tworzeniem łańcuchów dostaw w Polsce oraz wyborem i kwalifikacjami firm, które będą w nich uczestniczyć. – Wyselekcjonowaliśmy siedem polskich firm, które mogłyby od razu przystąpić do prac nad poszczególnymi modułami – zaznaczył.

Jego spółka poinformowała o wyborze siedmiu polskich dostawców do wsparcia inwestycji na Pomorzu oraz innych europejskich przedsięwzięć. Są to: Polimex Mostostal Siedlce, Baltic Operator (Grupa Przemysłowa Baltic), Mostostal Kielce, Mostostal Kraków, ZKS Ferrum, Famak i Energomontaż-Północ Gdynia. – Jest to część procesu przygotowania do fazy wykonawczej polskiego projektu. – Rozwój krajowego łańcucha dostaw może przyczyniać się do wdrażania technologii AP1000 na całym świecie, generując dodatkowe 1,9 mld zł PKB – podkreśla amerykańska firma.

Dwa pierwsze reaktory Westinghouse AP1000 powstały w elektrowni Vogtle zlokalizowanej w stanie Georgia w USA. Jeden z nich już produkuje energię, a drugi ma być oddany do komercyjnej eksploatacji w drugim kwartale tego roku. Jak podaje spółka, cztery kolejne reaktory AP1000 są powoli oddawane do użytku w Chinach, a osiem następnych jest w budowie. Stawiać elektrownie na bazie amerykańskiej technologii chce także Bułgaria i Ukraina, a rozważają ją także m.in. Wielka Brytania i Indie. Z oferty Westinghouse zrezygnowały zaś Czechy.

Inni chętni na budowę elektrowni atomowej w Polsce

Realizację projektów jądrowych w Polsce planują także francuski EDF oraz koreański KHNP. Technologia tej ostatniej już wybrana przez spółki ZE PAK i Polską Grupę Energetyczną, które chcą wspólnie postawić elektrownię jądrową w Koni-nie. To projekt poza rządowym programem jądrowym. Nowy rząd nie odniósł się wprost do kontynuacji tego projektu. Do tej kwestii odniósł się na ostatniej konferencji wynikowej prezes PGE, Dariusz Marzec. – Obecnie realizujemy kroki ujęte w scenariuszu wcześniej ustalonych prac PGE – PAK. Prace przebiegają zgodnie harmonogram. Jesteśmy na etapie analiz i przed ew. wykonaniem studium wykonalności projektu. Po drugiej stronie jest poważny partner – dostawca technologii i analizujemy wykonalność tego projektu, który jest na bardzo wstępnym etapie – podkreślił wskazując także, że na poziomie rządu warto byłoby przeprowadzić dyskusję dot. realizacji tego projektu i jego zasadności. Analizy dotyczą przydatność tej lokalizacji oraz fizyczną zdolność do posadowienia inwestycji, która miałaby ew. miejsce na terenie ZE PAK. – Po tych analizach będą podejmowane dalsze kroki. Obecnie jednak kontynuujemy te zapisy, które były wcześniej określone – podkreślił Marzec.