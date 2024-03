23 marca ENEC ogłosiła, że podłączyła do sieci czwarty blok energetyczny elektrowni. „Połączenie bloku 4 z siecią przesyłową Zjednoczonych Emiratów Arabskich przyspiesza drogę kraju do celu jakim jest zero emisyjność do 2050 r.Cztery jednostki operacyjne Barakah wkrótce zapewnią do 25 proc. zapotrzebowania ZEA na prąd, wspierając dekarbonizację sektora energetycznego ZEA. Siłownia Barakah zbliża się do kamienia milowego, jakim jest wytwarzanie 40 terawatogodzin (TWh) czystej energii elektrycznej rocznie — podaje arabski koncern na swojej stronie.