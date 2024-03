Koalicja proatomowa wzywa w Brukseli do rozwoju atomu. Polska popiera deklarację

Deklaracja proatomowa i apel o wsparcie finansowe

Obóz zwolenników energetyki jądrowej UE opublikował wspólną deklarację proatomową. We wspólnym oświadczeniu kraje zobowiązały się „do podjęcia działań na rzecz pełnego uwolnienia potencjału energii jądrowej poprzez podjęcie takich środków, jak stworzenie warunków wspierających i konkurencyjnego finansowania wydłużania okresu eksploatacji istniejących reaktorów jądrowych”.

W oświadczeniu zobowiązano się również do budowy nowych elektrowni jądrowych oraz rozwoju małych reaktorów modułowych, na całym świecie, przy jednoczesnym zachowaniu najwyższego poziomu bezpieczeństwa i ochrony.

We wspominanej deklaracji czytamy, że kraje sygnatariusze będą dążyć do dostępu do finansowania prywatnego i publicznego oraz badanie możliwości i korzyści europejskich instrumentów finansowych w celu wspierania reaktorów wielkoskalowych, technologii SMR (małe reaktory jądrowe) i powiązanego europejskiego łańcucha wartości. – Należy wykorzystać dźwignię finansową dla wszystkich technologii zero energetycznych, w tym energii jądrowej i łańcucha wartości. W tym celu zbadane zostaną możliwości i korzyści płynące z instrumentów finansowych, takich jak wsparcie EBI i funduszu innowacyjnego – czytamy w deklaracji.

Pod deklaracją podpisały się: Bułgaria, Chorwacja, Republika Czeska, Finlandia, Francja (inicjator), Węgry, Holandia, Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja.

Szef Międzynarodowej Agencji Energetyki Atomowej, Rafael Grossi, powiedział, że finansowanie jest kluczową kwestią i dodał, że energię jądrową należy traktować na równych zasadach z innymi projektami energetycznymi. – Nadal mamy międzynarodowy i instytucjonalny ład, która zabrania finansowania projektów nuklearnych – powiedział. Grossi powiedział na konferencji, że od czasu konferencji klimatycznej COP 28 większość krajów zgodziła się obecnie, że energia jądrowa jest częścią rozwiązania wyzwań klimatycznych, które powinno pomóc w zabezpieczeniu finansowania. – Wiele decyzji instytucji finansowych zależy od tego, czy rządy czegoś chcą, czy nie sprzeciwiają się temu – powiedział. Premier Belgii Alexander De Croo zaproponował zaangażowanie Europejskiego Banku Inwestycyjnego w finansowanie nowych reaktorów.

Energia jądrowa wytworzyła nieco ponad jedną piątą (21,8 proc.) energii elektrycznej w UE w 2022 r., przy czym obecnie 12 krajów UE uwzględnia ją w swoim koszyku energetycznym.