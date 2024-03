Resorty spierają się o nadzór nad atomem. W tle partyjna polityka

W ubiegłym tygodniu rząd skierował do konsultacji projekt rozporządzenia, w którym planuje objęcie funkcji pełnomocnika rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej przez sekretarza stanu albo podsekretarza stanu w urzędzie obsługującym ministra właściwego do gospodarki złożami kopalin.

Ministerstwo Klimatu krytykuje zapisy rozporządzenia rządu

Ministerstwo Klimatu i Środowiska jednak krytykuje zapisy rozporządzenia. - Wejście w życie rozporządzenia z dniem następującym po dniu ogłoszenia, co, jak sugeruje tryb pracy nad projektem, może nastąpić jeszcze w marcu, będzie więc oznaczało, że objęcie funkcji Pełnomocnika przez sekretarza stanu albo podsekretarza stanu w urzędzie obsługującym ministra właściwego do gospodarki złożami kopalin wyprzedzi o wiele tygodni zmiany ustawowe przewidujące przekształcenie działu gospodarka złożami kopalin w dział gospodarka surowcami energetycznymi — informuje w uwagach do rozporządzenia MKiŚ.

Dalej pada kluczowe zdanie. - Spowoduje (to — red.) zatem odwrotny od zamierzonego efekt, w postaci likwidacji spójności systemu nadzoru nad sektorem energetycznym — podaje resort. MKiŚ pisze, że procedowanie przedmiotowego projektu rozporządzenia jest co najmniej przedwczesne i w obecnym stanie prawnym zmierza do osiągnięcia efektu odwrotnego od deklarowanego.

Kością niezgody atom

Paulina Hennig-Kloska, szefowa resortu klimatu, która podpisała się pod tymi uwagami, zwraca także uwagę, że proponowane w ww. projekcie objęcie funkcji Pełnomocnika przez sekretarza stanu albo podsekretarza stanu w Ministerstwie Przemysłu, w związku z przewidzianym w projekcie przeniesieniem spraw rozwoju i wykorzystania energii jądrowej do działu gospodarka surowcami energetycznymi, czyli właśnie Ministerstwa Przemysłu, będzie „odwracało uzasadniony, racjonalny i przyjęty już przez Radę Ministrów kierunek zmian przewidujących rozdzielenie spraw rozwoju i wykorzystania energii jądrowej od spraw nadzoru nad spółką Polskie Elektrownie Jądrowe.”