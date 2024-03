W kwietniu może zakończyć się atomowy audyt

Atom będzie kontynuowany

Bando był pytany o lokalizację pierwszej polskiej elektrowni atomowej. - W tej chwili jest jednoznaczna decyzja o tym, że zgodnie ze wskazaniami elektrownia powstanie w gminie Choczewo. Nie ma możliwości dzisiaj, abyśmy zatrzymali projekt jądrowy - mówił.

Czytaj więcej Atom Rządowa miotła w atomie. Wymieniony prezes Polskich Elektrowni Jądrowych Jest nowy prezes atomowej spółki odpowiedzialnej za budowę pierwszej elektrowni jądrowej. Nowy prezesem Polskich Elektrowni Jądrowych został Leszek Juchniewicz. Do rządowej spółki wraca także były prezes Gaz - Systemu.

Dodał, że ewentualna "zmiana lokalizacji wiąże się z całym cyklem przygotowania nowych ekspertyz środowiskowych, nowych konsultacji społecznych i tak dalej". Wiceminister pytany, czy realne jest, by w 2033 r. popłynął z tej elektrowni prąd, przyznał, że jest trudny termin. - Dzisiaj jednoznacznie nie odpowiem, czy da się to zrobić, ale wiem, że to jest bardzo trudny termin - powiedział. Dodał, że za 6 tygodni będzie mógł odpowiedzieć na pytanie czy rok 2033 jest jeszcze możliwy do realizacji. Wyjaśnił, że obecnie trwa przegląd dokumentów i umów. – Myślę, że skończymy ten przegląd za ok. 6 tygodni – zapowiedział.

Duże szanse na zgodę Brukseli na pomoc publiczną dla atomu

Przyznał jednak, że poślizg jest realny. – Dziś jedną z najważniejszych rzeczy jest zamknięcie finansowania – dodał. Wskazał, że aby zamknąć finansowanie, w tym roku powinniśmy uzyskać uzgodnienia z Komisją Europejską, które nie będą kwestionowały pomocy publicznej. – Jesteśmy w stałym kontakcie z KE. Jest wysoce prawdopodobne, że Komisja się zgodzi – podkreślił, dodają, że to tylko część pieniędzy, które będą w ten projekt zaangażowane. - Liczymy na bardzo duże wsparcie ze strony firm amerykańskich, przede wszystkim banków. Dla nas obecnie najważniejsze jest uzyskanie listów intencyjnych i sztywne potwierdzenie, że Exim Bank będzie to finansować. Jak skończymy model finansowania, będzie można mówić o strukturze udziałów — powiedział Maciej Bando.

Dopytywany, czy budowa elektrowni ruszy w 2026 r., powiedział że powinno tak być.