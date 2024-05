Kopalnie dotujemy nielegalnie - przyznaje Ministerstwo Przemysłu

Marta Jarno zapowiedziała współpracę z elektroenergetyką, aby wykorzystywać polski węgiel, a import stanowił jedynie niewielkie uzupełnienie dostaw, wówczas kiedy to jest niezbędne: – Musimy pamiętać, że elektrownie były budowane pod surowiec pochodzący z danej kopalni. (…) Musimy zinwentaryzować polskie kopalnie, elektrownie, jakiego węgla one potrzebują, i to wszystko ze sobą sparować.

Jak informuje MKiŚ, w 2023 r. zaimportowano do Polski łącznie ok. 16,9 mln ton węgla kamiennego, natomiast w styczniu i w lutym 2024 r. łącznie ok. 1 mln ton.

Nielegalna pomoc. Rozmowy trwają

Wielki problem to brak zgody Komisji Europejskiej na pomoc publiczną na dotowanie polskiego górnictwa węgla kamiennego. – Prawda jest taka, że obecnie dotujemy polskie górnictwo w sposób nielegalny, bo nie mamy jeszcze zgody na pomoc publiczną - mówiła Marta Jarno. - Musimy dokończyć proces notyfikacji, aby Bruksela nie przyszła do nas i zarządzała zwrotu pomocy już udzielonej. Pracujemy nad korektą złożonego wcześniej wniosku o pomoc publiczną dla polskich kopalń [złożył go jeszcze rząd PiS - red.]. Dotychczas pracowała nad tym kancelaria prawna, która nie miała doświadczenia w pracy nad wnioskami o pomoc publiczną. Teraz współpracujemy z jedną z brukselskich kancelarii prawnych, która przepracowała już 120 wniosków o pomoc publiczną. Dostrzegamy pewne ryzyko w harmonogramie w postaci wyborów do Parlamentu Europejskiego – powiedziała dodając, że umowa społeczna z branżą górniczą oraz wniosek notyfikacyjnych „rozjeżdża się” w danych dotyczących wielkości wydobycia. – Już teraz wydobywamy mniej o 5 mln ton, niż jest to w dokumentach – wskazała.

Pierwsze środki z budżetu państwa na finansowanie dopłaty do redukcji zdolności produkcyjnych polskie kopalnie już otrzymały – mimo braku formalnej zgody Komisji Europejskiej. Była to kwota łącznie 1,6 mld zł, z czego PGG dostało 1,43 mld zł, a Południowy Koncern Węglowy (PKW – dawniej Tauron Wydobycie) – 177 mln zł. Kopalnie otrzymały te pieniądze w 2022 r.