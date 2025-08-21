Aktualizacja: 21.08.2025 11:01 Publikacja: 21.08.2025 09:30
Foto: Fotorzepa/ Urszula Lesman
W II kwartale grupa kapitałowa Orlen wypracowała 60,66 mld zł przychodów ze sprzedaży, co oznaczało spadek o 12,7 proc. w ujęciu rok do roku. Mimo to koncernowi udało się poprawić zyski. Kluczowy wskaźnik, czyli EBITDA LIFO wyniósł 9,2 mld zł i tym samym zwyżkował o 85,5 proc. Jeszcze bardziej, bo do 1,61 mld zł z 26 mln zł wzrósł zysk netto.
Najwyższy zarobek (2,34 mld zł EBITDA LIFO) zapewnił Orlenowi biznes upstream & supply. W jego ramach szczególnie zyskowne okazało się wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego realizowane na rynkach zagranicznych. Dobry rezultat osiągnięto pomimo spadku produkcji w Norwegii i umocnienia się kursu złotówki względem korony norweskiej. Duże profity przyniosła też działalność wydobywcza w Polsce. W tym przypadku o osiągniętym zarobku zdecydował brak ujemnego wpływu tzw. odpisu gazowego (w II kwartale 2024 r. kosztował grupę 7,7 mld zł). Stosunkowo mały zysk w biznesie upstream & supply osiągnięto z obrotu hurtowego ropą i gazem. To m.in. konsekwencja niższej zrealizowanej ceny sprzedaży błękitnego paliwa przy wyższych kosztach jego pozyskania.
Czytaj więcej
Potentat paliwowy uważa, że realizacja unijnych celów ograniczenia emisji CO2 powinna być wydłużo...
Kolejnym najbardziej zyskownym dla Orlenu biznesem okazała się energetyka (2,26 mld zł EBITDA LIFO). Na ten wynik istotny wpływ miała zwiększona dystrybucja gazu i energii elektrycznej oraz wyższa sprzedaż ciepła. Istotnie, gdyż o 21 proc. zwyżkowała produkcja prądu. Z kolei jego sprzedaż spadła o 4 proc.
Podobny zysk jak w energetyce zanotowano w biznesie downstream (2,2 mld zł EBITDA LIFO). To niemal wyłącznie zasługa działalności rafineryjnej. Orlen tłumaczy, że wysoki przerób ropy oraz dobre otoczenie makroekonomiczne, pomimo spadku marż, miały kluczowe znaczenie w tym obszarze. Straty nadal ponoszono za to na działalności petrochemicznej, co związane było z utrzymującą się niekorzystną sytuacją popytowo-podażową w całej branży.
Solidny zysk zapewnił też biznes consumers & products (2 mld zł EBITDA LIFO). Zgodnie z nową strategią koncernu, obszar ten integruje obecnie sprzedaż nośników energii: gazu, energii elektrycznej oraz paliw do odbiorców końcowych. W jego ramach wzrosła sprzedaż błękitnego paliwa i prądu oraz nieznacznie spadła sprzedaż paliw.
Zarząd Orlenu zwraca uwagę na liczne dokonania koncernu odnotowane w ostatnich miesiącach. „Przede wszystkim uwolniliśmy cały region od ropy naftowej z Rosji. Skutecznie zamknęliśmy ten rozdział i dziś już wszystkie nasze rafinerie przerabiają surowiec pochodzący z innych rejonów świata” – przypomina cytowany w komunikacie prasowym Ireneusz Fąfara, prezes Orlenu. Obecnie w rafineriach grupy przetwarzany jest surowiec z Bliskiego Wschodu, Zatoki Perskiej, Morza Północnego, Afryki i obu Ameryk.
Czytaj więcej
W stosunku do pierwotnych założeń projekt sztandarowej inwestycji realizowanej w rafinerii w Może...
Fąfara informuje też o kontynuacji wielkich inwestycji w energetyce. Ich efektem będą kolejne wiatraki na pierwszej w Polsce farmie wiatrowej na Morzu Bałtyckim. W przyszłym roku do polskich domów i przemysłu ma popłynąć z niej czysta energia elektryczna. Obecnie na farmie Baltic Power zainstalowana jest już ponad połowa fundamentów oraz 5 turbin wiatrowych. Rozwijany jest także drugi projekt o nazwie Baltic East. W jego ramach powstaną instalacje o mocy 1 GW. Baltic East sąsiaduje z koncesją Baltic Power. Do przeprowadzenia badań dna morza wybrano polskie firmy. Orlen podaje, że część tych badań została już zakończona.
W I półroczu grupa Orlen przeznaczyła na inwestycje 13,8 mld zł z 35,3 mld zł zaplanowanych na cały rok. Tym zrealizowała zaledwie 39,1 proc. planu. Najwięcej pieniędzy koncern wydał na projekty w biznesach upstream & supply (4,6 mld zł), downstream (4,2 mld zł) i energetycznym (3,6 mld zł).
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
W II kwartale grupa kapitałowa Orlen wypracowała 60,66 mld zł przychodów ze sprzedaży, co oznaczało spadek o 12,7 proc. w ujęciu rok do roku. Mimo to koncernowi udało się poprawić zyski. Kluczowy wskaźnik, czyli EBITDA LIFO wyniósł 9,2 mld zł i tym samym zwyżkował o 85,5 proc. Jeszcze bardziej, bo do 1,61 mld zł z 26 mln zł wzrósł zysk netto.
Brytyjski koncern energetyczny BP poinformował, że dokonał największego odkrycia ropy naftowej i gazu w tym stul...
Zamykamy żmudny proces konsolidacji naszych lądowych aktywów wydobywczych w Polsce – mówi Wiesław Prugar, człone...
Niski popyt i marże hamują rozwój branży. Tymczasem Orlen i Azoty realizują miliardowe projekty, które cały czas...
Ministerstwo Klimatu i Środowiska zabrało głos w sprawie odkrycia złóż ropy naftowej w pobliżu Świnoujścia. Okoł...
Płocki koncern nie jest już zainteresowany nabyciem całości ani części udziałów w GA Polyolefins. Jakaś forma ws...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas