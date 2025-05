Orlen chce zmian w regulacjach o ograniczeniu CO2

Pierwsze dotyczy uelastycznienia podejścia do dekarbonizacji w celu utrzymania konkurencyjności unijnej i polskiej gospodarki. Chodzi o to, aby wydłużyć czas przeznaczony do realizacji założonych jej poziomów. Kolejny postulat mówi o wspieraniu dekarbonizacji nie tylko w drodze rozwijania zeroemisyjnych technologii, zazwyczaj drogich i niedostępnych, ale także niskoemisyjnych, również pozwalających na redukcje emisji, ale znacznie tańszych i efektywnych. Finansowanie realizacji ambitnych unijnych celów to trzecie zasadnicze wyzwanie. Do tego nie wystarczą własne środki Orlenu. Konieczne jest wsparcie na poziomie unijnym i krajowym.

Wspólnota powinna też aktywnie wspierać konkurencyjność lokalnych przedsiębiorstw. Tymczasem dziś bazuje na modelu celów i kar. Wreszcie ostatnie sprecyzowane przez koncern wyzwanie dotyczy konieczności zabezpieczenia lokalnych łańcuchów dostaw uzupełnianych o wiarygodne partnerstwa.

Zmiany budzące obawy

Wśród regulacji europejskich budzących obawy Orlenu są m.in. te związane z systemem ETS (dotyczy opłat za emisje CO2) i mechanizmu CBAM (ochrona przed importem z państw o niższych standardach środowiskowych). Dziś powodują one, że wiele unijnych firm nie jest pewnych, czy nowe regulacje będą wystarczająco chroniły je przed konkurencją, która nie musi spełniać europejskich wymogów klimatycznych i środowiskowych.

Kolejna sprawa to wykorzystanie zielonego wodoru. KE oczekuje bardzo szybkiego wzrostu jego zużycia przez firmy z pominięciem fazy przejściowej obejmującej wodór niskoemisyjny. Dla Polski może to oznaczać konieczność drogiego importu tego paliwa.

Duże zmiany powinny też zajść w krajowych regulacjach dotyczących szeroko rozumianej dekarbonizacji. Potrzebne są zwłaszcza w zakresie rozwoju technologii CCS (wychwytu, transportu i składowania CO2). W tym zakresie chodzi m.in. o usunięcie zakazu podziemnego składowania CO2 na lądzie, gdzie jest duży potencjał geologiczny do prowadzenia takich projektów.