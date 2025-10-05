Aktualizacja: 05.10.2025 14:49 Publikacja: 05.10.2025 13:21
Foto: Adobe Stock
W niedzielę 5 października kraje porozumienia eksporterów ropy OPEC+ uzgodniły podczas spotkania online, że także w listopadzie wydobycie surowca będzie większe o tyle samo, o ile wzrosło w październiku – 137 tys. baryłek dziennie. Poinformowały o tym agencję Reutersa trzy osoby bliskie porozumieniu. Zmiana polityki po latach cięć ma na celu odzyskanie udziałów w rynku od konkurentów, takich jak amerykańscy producenci ropy z łupków.
Grupa, w skład której wchodzi Organizacja Krajów Eksportujących Ropę Naftową (OPEC), Rosja, Kazachstan, Azerbejdżan i kilku mniejszych producentów, podniosła w tym roku swoje cele dotyczące produkcji ropy o ponad 2,6 miliona baryłek dziennie, co stanowi około 2,5 proc. światowego popytu.
W okresie poprzedzającym spotkanie Rosja i Arabia Saudyjska, dwaj najwięksi producenci w grupie OPEC+, starli się, prezentując odmienne stanowiska. Arabia i siedmiu innych ważnych eksporterów opowiedziało się za zwiększeniem pompowania. Rosja, której brakuje paliw na krajowym rynku, bowiem wypycha je na eksport i na rozpętaną przez siebie wojnę, nie chciała w ogóle zwiększenia podaży lub tylko w minimalnej wielkości.
Czytaj więcej
Osiem krajów porozumienia OPEC+ z Arabią Saudyjską na czele prawdopodobnie zgodzi się na zwiększe...
Arabia Saudyjska wolałaby podwoić, potroić, a nawet poczwórnie zwiększyć tę liczbę – odpowiednio 274 tys. baryłek dziennie, 411 tys. baryłek dziennie lub 548 tys. baryłek dziennie, podały źródła przed spotkaniem.
Reuters przypomina, że zmniejszanie wydobycia OPEC+ osiągnęło szczyt w marcu, wynosząc łącznie 5,85 mln baryłek dziennie. Cięcia składały się z trzech elementów: dobrowolnych cięć o 2,2 mln baryłek dziennie, 1,65 mln baryłek dziennie przez ośmiu członków i kolejnych 2 mln baryłek dziennie przez całą grupę.
Czytaj więcej
Rosyjski monopolista w rurociągowym transporcie oraz eksporcie ropy i paliw przestał przyjmować o...
Ośmiu producentów zaplanowało całkowicie wycofać jeden element tych cięć – o 2,2 mln baryłek dziennie – do końca września. W październiku rozpoczęto usuwanie drugiej bariery o wielkości 1,65 mln baryłek dziennie, zwiększając wydobycie o 137 tys. baryłek dziennie.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
W niedzielę 5 października kraje porozumienia eksporterów ropy OPEC+ uzgodniły podczas spotkania online, że także w listopadzie wydobycie surowca będzie większe o tyle samo, o ile wzrosło w październiku – 137 tys. baryłek dziennie. Poinformowały o tym agencję Reutersa trzy osoby bliskie porozumieniu. Zmiana polityki po latach cięć ma na celu odzyskanie udziałów w rynku od konkurentów, takich jak amerykańscy producenci ropy z łupków.
Bruksela chce przyśpieszyć odejście Wspólnoty od rosyjskiego surowca. Już za niecałe trzy miesiące ma obowiązywa...
Osiem krajów porozumienia OPEC+ z Arabią Saudyjską na czele prawdopodobnie zgodzi się na zwiększenie produkcji r...
Polska rozpoczyna planowanie i projektowanie naszego odcinka rurociągu paliwowego, który mamy podłączyć do syste...
Komisja Europejska nałoży cła na import rosyjskiej ropy naftowej do Wspólnoty. Ma to wymusić poszukanie dostawcó...
Koncern Exxon Mobil i rosyjski Rosnieft podpisały niewiążącą umowę, która pomoże Amerykanom odzyskać 4,6 mld dol...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas