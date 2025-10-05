Reklama

Pompy OPEC+ przyśpieszą. Będzie więcej ropy

OPEC+ podniesie dzienne wydobycie ropy od listopada o 137 tys. baryłek, utrzymując tym samym poziom wzrostu z października.

Publikacja: 05.10.2025 13:21

Foto: Adobe Stock

Iwona Trusewicz

W niedzielę 5 października kraje porozumienia eksporterów ropy OPEC+ uzgodniły podczas spotkania online, że także w listopadzie wydobycie surowca będzie większe o tyle samo, o ile wzrosło w październiku – 137 tys. baryłek dziennie. Poinformowały o tym agencję Reutersa trzy osoby bliskie porozumieniu. Zmiana polityki po latach cięć ma na celu odzyskanie udziałów w rynku od konkurentów, takich jak amerykańscy producenci ropy z łupków.

Arabia Saudyjska chce pompować więcej

Grupa, w skład której wchodzi Organizacja Krajów Eksportujących Ropę Naftową (OPEC), Rosja, Kazachstan, Azerbejdżan i kilku mniejszych producentów, podniosła w tym roku swoje cele dotyczące produkcji ropy o ponad 2,6 miliona baryłek dziennie, co stanowi około 2,5 proc. światowego popytu.

W okresie poprzedzającym spotkanie Rosja i Arabia Saudyjska, dwaj najwięksi producenci w grupie OPEC+, starli się, prezentując odmienne stanowiska. Arabia i siedmiu innych ważnych eksporterów opowiedziało się za zwiększeniem pompowania. Rosja, której brakuje paliw na krajowym rynku, bowiem wypycha je na eksport i na rozpętaną przez siebie wojnę, nie chciała w ogóle zwiększenia podaży lub tylko w minimalnej wielkości.

Arabia Saudyjska wolałaby podwoić, potroić, a nawet poczwórnie zwiększyć tę liczbę – odpowiednio 274 tys. baryłek dziennie, 411 tys. baryłek dziennie lub 548 tys. baryłek dziennie, podały źródła przed spotkaniem.

Największe cięcia wydobycia już były

Reuters przypomina, że zmniejszanie wydobycia OPEC+ osiągnęło szczyt w marcu, wynosząc łącznie 5,85 mln baryłek dziennie. Cięcia składały się z trzech elementów: dobrowolnych cięć o 2,2 mln baryłek dziennie, 1,65 mln baryłek dziennie przez ośmiu członków i kolejnych 2 mln baryłek dziennie przez całą grupę.

Ośmiu producentów zaplanowało całkowicie wycofać jeden element tych cięć – o 2,2 mln baryłek dziennie – do końca września. W październiku rozpoczęto usuwanie drugiej bariery o wielkości 1,65 mln baryłek dziennie, zwiększając wydobycie o 137 tys. baryłek dziennie.

Źródło: rp.pl

Surowce Ropa Naftowa OPEC+

