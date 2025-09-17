Aktualizacja: 17.09.2025 12:08 Publikacja: 17.09.2025 11:52
Transnieft
Foto: Bloomberg
O rozesłaniu do rosyjskich koncernów paliwowych ostrzeżeń z Transnieftu dowiedziała się agencja Reutera z trzech źródeł branżowych. Dwa inne źródła agencji podały, że Transnieft już wstrzymał przyjmowanie ropy naftowej od producentów do magazynowania w swoim systemie.
Firma ostrzegła również, że może nałożyć ograniczenia na odbiór ropy naftowej ze złóż, jeśli ataki na infrastrukturę będą się utrzymywać. Rosja, w przeciwieństwie do Arabii Saudyjskiej, wiodącego producenta ropy z OPEC, nie dysponuje znacznymi możliwościami magazynowania ropy.
Sam rosyjski koncern tego nie potwierdza. W oświadczeniu na swojej stronie internetowej Transnieft określił doniesienia medialne jako „fałszywe” i będące częścią „wojny informacyjnej” Zachodu z Rosją.
W rzeczywistości Rosję ogarnia coraz większy kryzys paliwowy spowodowany wyłączeniem z pracy co najmniej pięciu wielkich rafinerii zaatakowanych celnie przez drony. Ukraina zaatakowała w ostatnim czasie 10 rosyjskich rafinerii. Kraj utracił ponad 17 proc. mocy rafineryjnych. Nie pracuje też terminal naftowy z Primorska, a inne ograniczają działalność.
Kryzys dotarł już do 13-milionowej Moskwy. Pod stacjami gromadzą się kolejki, niektórzy sprzedawcy wprowadzili limity tankowania. We wtorek ceny benzyn na rosyjskim rynku hurtowym pobiły historyczny rekord: 79410 rubli (3446 zł) za tonę bezołowiowej A95. Od początku roku paliwo podrożało w Rosji o 43 proc.
„Sytuacja na rynku benzyny jest bardzo zła i stale się pogarsza” – powiedział agencji Reutera jeden z rosyjskich handlarzy paliwowych.
Zgodnie z najnowszym porozumieniem OPEC+, rosyjski limit produkcji ropy naftowej ma wzrosnąć w tym miesiącu do 9,449 mln baryłek dziennie, z 9,344 mln baryłek dziennie w sierpniu.
„Możliwość Rosji zwiększenia produkcji ropy naftowej jest obecnie zagrożona z powodu ograniczonej pojemności magazynowej” – poinformował w nocie amerykański bank J.P. Morgan.
Jak napisał z kolei Goldman Sachs, awarie rafinerii również wpłyną na produkcję z powodu przepełnienia magazynów ropy naftowej w wyniku mniejszych przepływów.
Oba banki zwracają uwagę, że dopóki Chiny i Indie będą kupować rosyjski surowiec, Rosjanie będą starali się jak najmniej zmniejszać wydobycie. Brak magazynów i uszkodzone terminale naftowe mogą jednak skutecznie zablokować również eksport.
