Nowe teorie klimatyczne

Amerykańska głowa państwa krytykuje nie tylko projekty OZE, ale też dotychczasową politykę klimatyczną i samą naukę o klimacie. Warto tu przypomnieć kontrowersyjny raport Departamentu Energii zaprezentowany w lipcu tego roku, skrytykowany przez wielu naukowców, którzy zarzucali mu błędy, selektywne przedstawianie danych i twierdzenia sprzeczne z konsensusem naukowym. Raport miał wspierać politykę Trumpa w zakresie ograniczania regulacji klimatycznych. Prezydent poszedł jednak dalej – amerykańska Agencja Ochrony Środowiska usunęła ze strony internetowej wyjaśniającej przyczyny zmian klimatycznych wszystkie wzmianki o paliwach kopalnych jako głównych czynnikach globalnego ocieplenia. Sam Trump w przeszłości mówił, że ocieplenie klimatu to wymysł Chińczyków, którzy robią wszystko, by osłabić amerykańską gospodarkę.

Nie od dziś wiadomo, że Trump jest zwolennikiem paliw kopalnych i wspiera swoimi decyzjami przemysł wydobywczy – w końcu szedł do wyborów z hasłem „drill baby, drill” na ustach. W tym roku Senat zagłosował za uchyleniem arktycznych zabezpieczeń z czasów poprzedniego prezydenta Joe Bidena, co otwiera drogę do uruchomienia wierceń na większą skalę na Alasce. Jak informował dwa miesiące temu „The Guardian”, Donald Trump zatrudnił w swojej administracji dziesiątki osób powiązanych z sektorem paliw kopalnych, w tym ponad 40, które bezpośrednio pracowały dla firm naftowych, gazowych lub węglowych. Zlikwidował też federalny kredyt podatkowy na zakup pojazdu elektrycznego i obniżył normy zużycia paliwa i emisji spalin.

Wyborcy patrzą inaczej

Mimo wyrazistego i jasnego stanowiska głowy państwa, kryzys klimatyczny pozostaje kluczową kwestią dla wyborców w USA. Jak wynika z badania „Climate Change in the American Mind”, przeprowadzonego wspólnie przez Program on Climate Change Communication na Yale oraz Centrum Komunikacji Zmiany Klimatu na Uniwersytecie George'a Masona w pierwszej połowie listopada tego roku, 59 proc. osób wolałoby oddać głos na kandydata popierającego działania zmierzające do wstrzymania procesu ocieplania klimatu. Ponad 60 proc. z nich uważa, że rozwój czystych źródeł energii powinien być dla prezydenta i Kongresu „wysokim lub bardzo wysokim priorytetem”. Za finansowaniem dodatkowych badań nad OZE opowiadają się nawet Republikanie – 73 proc. liberalnych i umiarkowanych wyborców tej partii oraz 47 proc. konserwatywnych.

75 proc. zarejestrowanych wyborców popiera wytwarzanie energii odnawialnej na terenach publicznych w USA. Choć z drugiej strony 49 proc. jest też za rozszerzeniem wierceń na morzu w poszukiwaniu ropy i gazu ziemnego u wybrzeży USA, a 45 proc. za wierceniem i wydobyciem paliw kopalnych na terenach publicznych w USA. Z kolei 33 proc. wspiera wiercenia w poszukiwaniu ropy naftowej w Arktycznym Narodowym Rezerwacie Przyrody.

Amerykańscy konsumenci płacą coraz więcej

Organizacja Climate Power wyliczyła, że w USA rachunki za prąd wzrosły w 2025 r. o 13 proc. Wśród przyczyn wskazano m.in. podpisaną w lipcu przez prezydenta ustawę budżetową, która usuwa tańsze, czyste źródła energii z sieci, finansując jednocześnie nowe ulgi podatkowe dla przemysłu naftowego i gazowego. Projekty anulowane lub opóźnione od czasów wyboru Donalda Trumpa na prezydenta szacuje na blisko 25 GW, co przekłada się na utratę ponad 165 tys. miejsc pracy w sektorze czystej energii. Climate Power uważa, że USA czekają dalsze podwyżki cen energii w obliczu zwiększającego się popytu na energię, na co wpływ ma rozwój energochłonnych centrów danych i coraz bardziej dotkliwe fale ekstremalnych upałów oraz postępująca elektryfikacja przemysłu i gospodarstw domowych. Na wzrost kosztów wpływa też przestarzała infrastruktura przesyłowa. Z kolei administracja Trumpa odbija piłeczkę, tłumacząc, że wzrost cen energii na przestrzeni ostatnich lat to efekt polityki Joe Bidena, który rozwijał zieloną energetykę.

Jak podaje Departament Energii USA, w dekadzie kończącej się w 2023 r. zużycie energii elektrycznej w centrach danych potroiło się, osiągając 176 TWh. Oczekuje się, że do 2028 r. centra danych zużyją do 12 proc. całkowitej energii elektrycznej w Stanach Zjednoczonych. Dla porównania, w 2023 r. było to 4,4 proc. Z kolei Międzynarodowa Agencja Energii szacuje, że w 2030 r. amerykańska gospodarka zużywać będzie więcej energii elektrycznej na przetwarzanie danych niż na produkcję wszystkich energochłonnych dóbr razem wziętych, w tym aluminium, stali, cementu i chemikaliów. Do tego dojdzie dalsza elektryfikacja firm i gospodarstw domowych.