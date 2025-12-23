Aktualizacja: 23.12.2025 20:42 Publikacja: 23.12.2025 20:37
Foto: Bloomberg
Rosja ma coraz większe trudności ze znalezieniem nabywców na swoją ropę. Ilość ropy przechowywanej w tankowcach zwiększyła się od sierpnia o połowę – od momentu, kiedy Donald Trump podwoił cła na Indie za zakupy ropy, której eksport pomaga Władimirowi Putinowi kontynuować wywołaną wojnę.
Według agencji Bloomberg co najmniej 20 tankowców z rosyjską ropą stłoczyło się na redach chińskich i indyjskich portów, bowiem nie dostały zgody na wejście i rozładunek.
Dzieje się tak, mimo że eksport rosyjskiej ropy utrzymuje się na wysokim poziomie: w ciągu czterech tygodni kończących się 21 grudnia osiągnął on największą wielkość od maja 2023 r. Wzrosła ona o 200 tys. baryłek w porównaniu z okresem kończącym się 14 grudnia – do 3,87 mln baryłek dziennie. Wzrost eksportu ropy naftowej jest częściowo wyjaśniony spadkiem rafinacji ropy w samej Rosji. Celne ukraińskie uderzenia w rosyjskie rafinerie pozbawiły je około 15 proc. mocy przerobowych.
Czytaj więcej
Objęty sankcjami USA państwowy rosyjski koncern Rosnieft zatrzymał pracę terminalu naftowego w cz...
I choć rosyjskie koncerny wypychają ropę w świat, to często bez konkretnego miejsca przeznaczenia. Jak zauważa Bloomberg, wiele tankowców czeka na morzach miesiącami na kupców. To wiąże się ze znacznymi obniżkami cen.
W rezultacie od końca sierpnia wielkość rosyjskiej ropy w ładowniach dryfujących tankowców zwiększyła się o 48 proc., osiągając 185 mln baryłek. Ceny spadły dwunasty tydzień z rzędu. Ropa Urals kosztuje prawie połowę ceny ropy Brent, czyli 33–34 dolary za baryłkę. Od ostatniego szczytu w połowie lipca Urals potaniała o 40 proc., czyli o 25 dolarów za baryłkę.
W tym samym okresie nawet cena lekkiej rosyjskiej ropy dalekowschodniej ESPO, która zawsze była najdroższa wśród rosyjskich marek ze względu na niski poziom zanieczyszczeń, poszła w dół o 30 proc.
Rabaty na załadunek rosyjskiej ropy ESPO Blend w styczniu wzrosły do rekordowych 7–8 dolarów za baryłkę w porównaniu z ICE Brent w momencie dostawy do chińskich portów – poinformowali we wtorek 23 grudnia agencję Reuters trzej handlarze surowcami. W ich ocenie nad rosyjskim surowcem ciąży presja zachodnich sankcji.
Wyższe rabaty ożywiły zainteresowanie zakupami, szczególnie wśród prywatnych, niezależnych chińskich rafinerii, znanych jako „czajniki”. Prywatne rafinerie powróciły na rynek, zwabione tańszymi baryłkami i nowymi kontyngentami importowymi, które wkrótce wyda Pekin.
Czytaj więcej
Ukraina po raz pierwszy zaatakowała tankowiec rosyjskiej floty cieni na Morzu Śródziemnym. Atak p...
Jednak chińskie rafinerie państwowe nadal unikają kupowania rosyjskiej ropy na rynku spot, co wywiera presję na ceny ESPO Blend. Na niekorzyść Kremla działają też obfite dostawy irańskiej ropy sprzedawanej z większymi rabatami niż ESPO.
Do tego zachodnie sankcje skomplikowały płatności i transport dla dużych nabywców. ESPO i Urals pozostają atrakcyjne dla mniejszych rafinerii poszukujących szybkich dostaw – twierdzą traderzy. Chiny są największym odbiorcą ropy naftowej z Rosji, a zdaniem Reutersa większe rabaty mogłyby wspierać rosyjski eksport do początku 2026 r., nawet jeśli sankcje ograniczą możliwości sprzedaży ropy przez Moskwę.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Koncern kupił po 7,6 proc udziałów w złożach Albuskjell i Vest Ekofisk. Wcześniej nabył 20,2 proc. udziałów w To...
Ukraina po raz pierwszy zaatakowała tankowiec rosyjskiej floty cieni na Morzu Śródziemnym. Atak przeprowadzony 2...
Rosja zwiększa rabaty na ropę naftową dla Chin do rekordowych 35 dolarów za baryłkę w stosunku do ceny ropy mark...
BP powołał nową dyrektor generalną. Meg O’Neill będzie pierwszą kobietą stojącą na czele dużego globalnego konce...
Ogłoszenie przez prezydenta USA Donalda Trumpa morskiej blokady Wenezueli przyczyniło się do wzrostu cen ropy o...
Orlen inwestuje w nowe technologie i stawia na odnawialne źródła energii, ale sukces dekarbonizacji zależy nie tylko od inwestycji grupy – kluczowa będzie zmiana przyzwyczajeń milionów klientów – ocenia Stanisław Barański, dyrektor Biura Zrównoważonego Rozwoju i Transformacji Energetycznej Grupy Orlen.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas