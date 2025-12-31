Reklama

Pandemia wróciła na rynek ropy. Surowiec najtańszy od 5 lat i jeszcze potanieje

Największy od 2020 r. spadek cen ropy w kończącym się roku 2025 ma swoje konkretne przyczyny. To narastające obawy świata o nadpodaż ropy w czasach naznaczonych wojnami, wyższymi cłami, rosnącym wydobyciem OPEC+ oraz sankcjami wobec Rosji, Iranu i Wenezueli.

Publikacja: 31.12.2025 13:49

Pandemia wróciła na rynek ropy. Surowiec najtańszy od 5 lat i jeszcze potanieje

Foto: AdobeStock

Iwona Trusewicz

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie czynniki przyczyniły się do spadku cen ropy w 2025 roku?
  • Dlaczego amerykańscy producenci ropy z łupków są kluczowi dla przyszłych trendów cenowych?
  • Jakie wydarzenia geopolityczne wpłynęły na rynek ropy w 2025 roku?
  • Jakie są prognozy cen ropy Brent i WTI na 2026 rok?

W ostatnim dniu 2025 r. – w środę 31 grudnia kontrakty terminowe na ropę Brent praktycznie się nie zmieniły w ujęciu dziennym, pisze agencja Reutera. Rano kontrakty na Brent podrożały o 9 centów do 61,42 dol. za baryłkę, a cena amerykańskiej ropy West Texas Intermediate wyniosła 58,05 dol., co oznacza wzrost o 10 centów.

Ropa w 2026 roku po 55 dolarów

Oznacza to, że w całym 2025 r. ceny czarnego złota spadły o prawie 18 proc. To największy roczny spadek od 2020 r. i trzeci z rzędu rok strat dla sektora paliwowego, co jest jego najdłuższą serią w historii. Amerykańska ropa West Texas Intermediate potaniała w tym roku jeszcze mocniej – o 19 proc.

Analityk ds. surowców w BNP Paribas, Jason Ying, przewiduje, że cena ropy Brent jeszcze obniży się do 55 dol. za baryłkę w pierwszym kwartale 2026 r. Następnie wzrośnie do 60 dol. za baryłkę do końca 2026 r., ponieważ wzrost podaży powinien się unormować, a popyt pozostanie na stabilnym poziomie.

„Powodem, dla którego jesteśmy bardziej pesymistyczni niż rynek krótkoterminowy, jest to, że naszym zdaniem amerykańscy producenci ropy z łupków utrzymają produkcję na wysokim poziomie. (…) Dlatego podaż ze strony producentów ropy łupkowej będzie bardziej stabilna i niewrażliwa na wahania cen” – zauważa Jason Ying.

Reklama
Reklama

Dane londyńskiej giełdy surowcowej pokazują, że średnie ceny obu benchmarków (Brent i WTI) w 2025 r. są najniższe od 2020 r. Do tego zapasy ropy naftowej i paliw w USA w zeszłym tygodniu się zwiększyły.

Zaczęło się od Bidena

Reuters przypomina, że rynki ropy naftowej rozpoczęły rok 2025 mocnym akcentem, gdy ówczesny prezydent Joe Biden w końcu kadencji nałożył surowsze sankcje na Rosję, co zakłóciło dostawy do głównych odbiorców – Chin i Indii.

Rosyjska wojna na Ukrainie zaostrzyła się, gdy ukraińskie drony zaczęły skutecznie atakować rosyjską infrastrukturę energetyczną i zakłóciły eksport ropy z Kazachstanu. To kosztowało Rosję utratę 15 proc. mocy rafineryjnych.

Czytaj więcej

To najgorszy od półwiecza rok rosyjskiego gazu i ropy
Surowce i Paliwa
To najgorszy od półwiecza rok rosyjskiego gazu i ropy

Do tego doszedł 12-dniowy konflikt irańsko-izraelski w czerwcu. Zagroził on żegludze w Cieśninie Ormuz – głównym szlaku globalnego transportu ropy drogą morską, co podniosło ceny ropy.

W ostatnich tygodniach 2025 r. do napięć geopolitycznych dołączyły główne kraje OPEC – Arabia Saudyjska i Zjednoczone Emiraty Arabskie, pogrążone w kryzysie związanym z Jemenem. Prezydent USA Donald Trump nakazał blokadę eksportu wenezuelskiej ropy i zagroził kolejnym atakiem na Iran.

Reklama
Reklama

To wszystko powinno podnieść ceny surowca, ale tak się nie stało. Ropa wciąż taniała po tym, jak OPEC+ przyspieszył wzrost produkcji, a obawy dotyczące wpływu amerykańskich ceł zaciążyły na globalnej gospodarce i wzroście popytu na paliwa.

Czynnik Trumpa może zmienić rynek ropy naftowej

Kolejne spotkanie OPEC+ odbędzie się 4 stycznia. Większość analityków spodziewa się, że w 2026 r. podaż przewyższy popyt, a szacunki wahają się od 3,84 mln baryłek dziennie Międzynarodowej Agencji Energii do 2 mln baryłek dziennie Goldman Sachs.

„Jeśli cena rzeczywiście znacząco spadnie, sądzę, że zobaczymy pewne obniżki wydobycia (ze strony OPEC+)” – powiedział Martijn Rats, globalny strateg ds. ropy w Morgan Stanley. „Ale by to nastąpiło cena prawdopodobnie będzie musiała spaść jeszcze bardziej – może do nieco ponad 50 dol.”.

Czytaj więcej

Prezydent USA Donald Trump szykuje nowe sankcje na Rosję
Biznes
Donald Trump traci cierpliwość. Nowe sankcje na Rosję na horyzoncie

Natomiast John Driscoll, dyrektor zarządzający firmy konsultingowej JTD Energy, spodziewa się, że ryzyka geopolityczne będą wspierać ceny ropy, pomimo fundamentalnych danych wskazujących na nadpodaż.

– Wszyscy mówią, że podaż ropy będzie słabnąć do 2026 r., a nawet w kolejnych latach. Ale nie lekceważyłbym znaczenia geopolityki. Czynnik Trumpa będzie odgrywał decydującą rolę, ponieważ chce on być zaangażowany we wszystko – uważa Driscoll.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Surowce Ropa Naftowa cena OPEC+
Coraz większe kłopoty rosyjskich eksporterów ropy
Ropa
Coraz większe kłopoty rosyjskich eksporterów ropy
Dostawcza Kia PV5 - International Van of the Year 2026. Sprawdź ratę!
Materiał Promocyjny
Dostawcza Kia PV5 - International Van of the Year 2026. Sprawdź ratę!
Advertisement
Orlen kupuje udziały w trzech norweskich złożach. Rusza duży projekt wydobywczy
Ropa
Orlen kupuje udziały w trzech norweskich złożach. Rusza duży projekt wydobywczy
Pierwszy atak Ukrainy na Morzu Śródziemnym. Tankowiec floty cieni trafiony dronami
Ropa
Pierwszy atak Ukrainy na Morzu Śródziemnym. Tankowiec floty cieni trafiony dronami
Rosyjska ropa po 25 dolarów za baryłkę. Potężny rabat dla Chińczyków
Ropa
Rosyjska ropa po 25 dolarów za baryłkę. Potężny rabat dla Chińczyków
Polska jest dla nas strategicznym rynkiem
Materiał Promocyjny
Polska jest dla nas strategicznym rynkiem
Meg O’Neill będzie pierwszą kobietą na stanowisku prezesa BP
Ropa
Meg O’Neill obejmie stery BP – pierwsza kobieta na czele globalnego koncernu naftowego
Bankowe konsorcjum z Bankiem Pekao doda gazu polskiej energetyce
Materiał Promocyjny
Bankowe konsorcjum z Bankiem Pekao doda gazu polskiej energetyce
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama