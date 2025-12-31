Z tego artykułu się dowiesz: Jakie czynniki przyczyniły się do spadku cen ropy w 2025 roku?

Dlaczego amerykańscy producenci ropy z łupków są kluczowi dla przyszłych trendów cenowych?

Jakie wydarzenia geopolityczne wpłynęły na rynek ropy w 2025 roku?

Jakie są prognozy cen ropy Brent i WTI na 2026 rok?

W ostatnim dniu 2025 r. – w środę 31 grudnia kontrakty terminowe na ropę Brent praktycznie się nie zmieniły w ujęciu dziennym, pisze agencja Reutera. Rano kontrakty na Brent podrożały o 9 centów do 61,42 dol. za baryłkę, a cena amerykańskiej ropy West Texas Intermediate wyniosła 58,05 dol., co oznacza wzrost o 10 centów.

Ropa w 2026 roku po 55 dolarów

Oznacza to, że w całym 2025 r. ceny czarnego złota spadły o prawie 18 proc. To największy roczny spadek od 2020 r. i trzeci z rzędu rok strat dla sektora paliwowego, co jest jego najdłuższą serią w historii. Amerykańska ropa West Texas Intermediate potaniała w tym roku jeszcze mocniej – o 19 proc.

Analityk ds. surowców w BNP Paribas, Jason Ying, przewiduje, że cena ropy Brent jeszcze obniży się do 55 dol. za baryłkę w pierwszym kwartale 2026 r. Następnie wzrośnie do 60 dol. za baryłkę do końca 2026 r., ponieważ wzrost podaży powinien się unormować, a popyt pozostanie na stabilnym poziomie.

„Powodem, dla którego jesteśmy bardziej pesymistyczni niż rynek krótkoterminowy, jest to, że naszym zdaniem amerykańscy producenci ropy z łupków utrzymają produkcję na wysokim poziomie. (…) Dlatego podaż ze strony producentów ropy łupkowej będzie bardziej stabilna i niewrażliwa na wahania cen” – zauważa Jason Ying.