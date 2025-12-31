Aktualizacja: 31.12.2025 15:29 Publikacja: 31.12.2025 13:49
Foto: AdobeStock
W ostatnim dniu 2025 r. – w środę 31 grudnia kontrakty terminowe na ropę Brent praktycznie się nie zmieniły w ujęciu dziennym, pisze agencja Reutera. Rano kontrakty na Brent podrożały o 9 centów do 61,42 dol. za baryłkę, a cena amerykańskiej ropy West Texas Intermediate wyniosła 58,05 dol., co oznacza wzrost o 10 centów.
Oznacza to, że w całym 2025 r. ceny czarnego złota spadły o prawie 18 proc. To największy roczny spadek od 2020 r. i trzeci z rzędu rok strat dla sektora paliwowego, co jest jego najdłuższą serią w historii. Amerykańska ropa West Texas Intermediate potaniała w tym roku jeszcze mocniej – o 19 proc.
Analityk ds. surowców w BNP Paribas, Jason Ying, przewiduje, że cena ropy Brent jeszcze obniży się do 55 dol. za baryłkę w pierwszym kwartale 2026 r. Następnie wzrośnie do 60 dol. za baryłkę do końca 2026 r., ponieważ wzrost podaży powinien się unormować, a popyt pozostanie na stabilnym poziomie.
„Powodem, dla którego jesteśmy bardziej pesymistyczni niż rynek krótkoterminowy, jest to, że naszym zdaniem amerykańscy producenci ropy z łupków utrzymają produkcję na wysokim poziomie. (…) Dlatego podaż ze strony producentów ropy łupkowej będzie bardziej stabilna i niewrażliwa na wahania cen” – zauważa Jason Ying.
Dane londyńskiej giełdy surowcowej pokazują, że średnie ceny obu benchmarków (Brent i WTI) w 2025 r. są najniższe od 2020 r. Do tego zapasy ropy naftowej i paliw w USA w zeszłym tygodniu się zwiększyły.
Reuters przypomina, że rynki ropy naftowej rozpoczęły rok 2025 mocnym akcentem, gdy ówczesny prezydent Joe Biden w końcu kadencji nałożył surowsze sankcje na Rosję, co zakłóciło dostawy do głównych odbiorców – Chin i Indii.
Rosyjska wojna na Ukrainie zaostrzyła się, gdy ukraińskie drony zaczęły skutecznie atakować rosyjską infrastrukturę energetyczną i zakłóciły eksport ropy z Kazachstanu. To kosztowało Rosję utratę 15 proc. mocy rafineryjnych.
Czytaj więcej
W 2025 roku Gazprom sprzedał w Europie tyle rurociągowego gazu, co związek sowiecki 52 lata temu,...
Do tego doszedł 12-dniowy konflikt irańsko-izraelski w czerwcu. Zagroził on żegludze w Cieśninie Ormuz – głównym szlaku globalnego transportu ropy drogą morską, co podniosło ceny ropy.
W ostatnich tygodniach 2025 r. do napięć geopolitycznych dołączyły główne kraje OPEC – Arabia Saudyjska i Zjednoczone Emiraty Arabskie, pogrążone w kryzysie związanym z Jemenem. Prezydent USA Donald Trump nakazał blokadę eksportu wenezuelskiej ropy i zagroził kolejnym atakiem na Iran.
To wszystko powinno podnieść ceny surowca, ale tak się nie stało. Ropa wciąż taniała po tym, jak OPEC+ przyspieszył wzrost produkcji, a obawy dotyczące wpływu amerykańskich ceł zaciążyły na globalnej gospodarce i wzroście popytu na paliwa.
Kolejne spotkanie OPEC+ odbędzie się 4 stycznia. Większość analityków spodziewa się, że w 2026 r. podaż przewyższy popyt, a szacunki wahają się od 3,84 mln baryłek dziennie Międzynarodowej Agencji Energii do 2 mln baryłek dziennie Goldman Sachs.
„Jeśli cena rzeczywiście znacząco spadnie, sądzę, że zobaczymy pewne obniżki wydobycia (ze strony OPEC+)” – powiedział Martijn Rats, globalny strateg ds. ropy w Morgan Stanley. „Ale by to nastąpiło cena prawdopodobnie będzie musiała spaść jeszcze bardziej – może do nieco ponad 50 dol.”.
Czytaj więcej
Stany Zjednoczone przygotowują nowe sankcje na rosyjski sektor energetyczny, aby zwiększyć presję...
Natomiast John Driscoll, dyrektor zarządzający firmy konsultingowej JTD Energy, spodziewa się, że ryzyka geopolityczne będą wspierać ceny ropy, pomimo fundamentalnych danych wskazujących na nadpodaż.
– Wszyscy mówią, że podaż ropy będzie słabnąć do 2026 r., a nawet w kolejnych latach. Ale nie lekceważyłbym znaczenia geopolityki. Czynnik Trumpa będzie odgrywał decydującą rolę, ponieważ chce on być zaangażowany we wszystko – uważa Driscoll.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Chiny i Indie zablokowały dostęp do swoich portów co najmniej 20 tankowcom przewożącym rosyjską ropę.
Koncern kupił po 7,6 proc udziałów w złożach Albuskjell i Vest Ekofisk. Wcześniej nabył 20,2 proc. udziałów w To...
Ukraina po raz pierwszy zaatakowała tankowiec rosyjskiej floty cieni na Morzu Śródziemnym. Atak przeprowadzony 2...
Rosja zwiększa rabaty na ropę naftową dla Chin do rekordowych 35 dolarów za baryłkę w stosunku do ceny ropy mark...
Polska to jeden z najważniejszych rynków i kluczowych hubów kompetencyjnych DANONE na świecie. Jesteśmy centrum zarządzania i innowacji, które wytycza kierunki i ma wpływ na funkcjonowanie całej grupy – mówi Paweł Piątek, dyrektor generalny grupy spółek DANONE w Polsce.
BP powołał nową dyrektor generalną. Meg O’Neill będzie pierwszą kobietą stojącą na czele dużego globalnego konce...
Polskie banki zabezpieczyły finansowanie jednej z kilku kluczowych inwestycji gazowych, jaką jest blok gazowy w Kozienicach, realizowany przez Eneę. Budowa ma rozpocząć się na początku przyszłego roku. Jednym z finansujących jest Bank Pekao.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas