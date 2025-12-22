Aktualizacja: 22.12.2025 14:00 Publikacja: 22.12.2025 11:16
Orlen Upstream Norway, firma należąca do grupy Orlen, kupiła od spółki DNO po 7,6 proc. udziałów w norweskich złożach Albuskjell i Vest Ekofisk. Wartości transakcji nie ujawniono. Umowa została podpisana w listopadzie. Finalizacja zakupu była jednak uzależniona od realizacji szeregu warunków, które spełniono w ostatnich dniach, co umożliwiło rozliczenie transakcji jeszcze w tym roku.
„Kupiliśmy udziały w dwóch złożach, umacniając naszą pozycję w rejonie Ekofisk, który jest kolebką norweskiego przemysłu naftowego. Własne wydobycie Orlenu na szelfie, produkcja krajowa i dostawy LNG to kluczowe źródła gazu dla polskiej energetyki, przemysłu i gospodarstw domowych” – mówi cytowany w komunikacie prasowym Ireneusz Fąfara, prezes Orlenu.
Koncern przypomina, że zakup udziałów w Albuskjell i Vest Ekofisk to kolejne w tym roku przejęcie zrealizowane w rejonie Ekofisk. W październiku Orlen Upstream Norway kupił tam od TotalEnergies EP Norge 20,23 proc. udziałów w złożu Tommeliten Gamma, zwiększając swój stan posiadania do 62,61 proc.
W tym miesiącu udziałowcy wszystkich trzech koncesji podjęli decyzję o zagospodarowaniu znajdujących się tam złóż. „Łączne zasoby Albuskjell, Vest Ekofisk i Tommeliten Gamma przypadające na Orlen to 25 mln baryłek ekwiwalentu ropy, w tym ponad 3 mld m sześc. gazu. Złoża te zostaną wkrótce zagospodarowane w ramach jednego projektu” – informuje Wiesław Prugar, wiceprezes ds. upstreamu w Orlenie. Zapewnia, że posiadanie udziałów we wszystkich trzech aktywach daje koncernowi synergie finansowe i operacyjne.
Operatorem koncesji Albuskjell, Vest Ekofisk i Tommeliten Gamma jest ConocoPhillips Skandinavia AS, a pozostałymi udziałowcami, obok Orlenu Upstream Norway, Vår Energi ASA oraz Petoro AS (w Albuskjell i Vest Ekofisk). W projekcie zagospodarowania tych złóż przewidziano wykonanie 11 odwiertów produkcyjnych, które zostaną podłączone do infrastruktury złoża Ekofisk.
Rozpoczęcie eksploatacji z nowych odwiertów zaplanowano na IV kwartał 2028 r. W szczytowym okresie wydobycia, Orlen chce pozyskiwać z Albuskjell, Vest Ekofisk i Tommeliten Gamma 3,4 mln baryłek ekwiwalentu ropy rocznie, w tym ponad 400 mln m sześc. gazu.
Z ostatnich danych wynika, że w III kwartale średnia produkcja grupy Orlen w Norwegii wynosiła 101,5 tys. baryłek ekwiwalentu ropy dziennie. W tym wolumenie 73 proc. stanowił gaz ziemny, a resztę ropa. Norweskie złoża zapewniają koncernowi ponad połowę wydobycia realizowanego we wszystkich krajach, w których prowadzi tego typu działalność. Poza Norwegią Orlen pozyskuje gaz i ropę jeszcze w Polsce, Kanadzie, Pakistanie i na Litwie.
Orlen inwestuje w nowe technologie i stawia na odnawialne źródła energii, ale sukces dekarbonizacji zależy nie tylko od inwestycji grupy – kluczowa będzie zmiana przyzwyczajeń milionów klientów – ocenia Stanisław Barański, dyrektor Biura Zrównoważonego Rozwoju i Transformacji Energetycznej Grupy Orlen.
