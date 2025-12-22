Orlen Upstream Norway, firma należąca do grupy Orlen, kupiła od spółki DNO po 7,6 proc. udziałów w norweskich złożach Albuskjell i Vest Ekofisk. Wartości transakcji nie ujawniono. Umowa została podpisana w listopadzie. Finalizacja zakupu była jednak uzależniona od realizacji szeregu warunków, które spełniono w ostatnich dniach, co umożliwiło rozliczenie transakcji jeszcze w tym roku.

Orlen zagospodaruje trzy złoża w ramach jednego projektu

„Kupiliśmy udziały w dwóch złożach, umacniając naszą pozycję w rejonie Ekofisk, który jest kolebką norweskiego przemysłu naftowego. Własne wydobycie Orlenu na szelfie, produkcja krajowa i dostawy LNG to kluczowe źródła gazu dla polskiej energetyki, przemysłu i gospodarstw domowych” – mówi cytowany w komunikacie prasowym Ireneusz Fąfara, prezes Orlenu.

Koncern przypomina, że zakup udziałów w Albuskjell i Vest Ekofisk to kolejne w tym roku przejęcie zrealizowane w rejonie Ekofisk. W październiku Orlen Upstream Norway kupił tam od TotalEnergies EP Norge 20,23 proc. udziałów w złożu Tommeliten Gamma, zwiększając swój stan posiadania do 62,61 proc.