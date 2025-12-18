Reklama

Rosyjska ropa po 25 dolarów za baryłkę. Potężny rabat dla Chińczyków

Rosja zwiększa rabaty na ropę naftową dla Chin do rekordowych 35 dolarów za baryłkę w stosunku do ceny ropy marki Brent. Chińczycy zapłacą więc dziś Kremlowi 25 dolarów. Byle tylko chcieli kupować.

Publikacja: 18.12.2025 20:17

Rosyjska ropa po 25 dolarów za baryłkę. Potężny rabat dla Chińczyków

Foto: Bloomberg

Iwona Trusewicz

Rosyjskie firmy naftowe są zmuszone do gwałtownego zwiększenia rabatów na ropę dla klientów w Chinach, aby sprzedać ładunki, których odmawiają indyjskie rafinerie, donosi Reuters, powołując się na źródła branżowe.

Ropa z Rosji tańsza o 40 proc.

Według źródeł agencji, niektóre ładunki ropy marki Urals w portach bałtyckich są sprzedawane z rabatem sięgającym 35 dolarów za baryłkę w stosunku do ropy Brent – ​​to rekord od początku wojny. Biorąc pod uwagę, że ceny ropy Brent 18 grudnia wynosiła 60 dol. za baryłkę, cena dla Chin to 25 dol. baryłkę – najniższa od czasu pandemii.

Dotąd średnie rabaty na ropę Urals wynosiły 21,50 dolara za baryłkę z terminali na Morzu Bałtyckim i około 20 dolarów za baryłkę na Morzu Czarnym, podczas gdy średnia cena głównego gatunku eksportowego Rosji oscylowała wokół 40 dolarów za baryłkę, podają źródła Reutersa. W porównaniu z początkiem roku, Uralu potaniała o 40 proc. a jej obecne ceny są prawie o jedną trzecią niższe niż założone w budżecie Rosji na ten i przyszły rok.

Czytaj więcej

Pekin trafiony i (prawie) zatopiony. Ogranicza zakupy ropy z Rosji
Ropa
Pekin trafiony i (prawie) zatopiony. Ogranicza zakupy ropy z Rosji

W związku z zaostrzeniem sankcji wobec Rosnieftu i Łukoilu, greccy armatorzy zaczęli wycofywać się z transportu rosyjskiej ropy, zauważa Delia He analityczka Vortexy. Podczas gdy greckie tankowce przewoziły w listopadzie co czwartą baryłkę eksportowanej ropy, teraz ich udział spadł do 10 proc.. Z 35 tankowców zawijających do rosyjskich portów, tylko 10 pozostało w eksploatacji.

Reklama
Reklama

Tankowców może Rosji zabraknąć

W rezultacie, zdaniem He, rosyjscy producenci ropy mogą stanąć w obliczu braku tankowców. Szacuje, że Rosji aby zrealizować plan dostaw ropy, może brakować około 50 jednostek typu Suezmax lub Aframax o łącznej nośności 6,5 miliona ton.

Czytaj więcej

Nowe sankcje Unii i Wielkiej Brytanii uderzają we flotę cieni i robiących biznesy z Rosją
Transport
Nowe sankcje Unii i Wielkiej Brytanii uderzają we flotę cieni i robiących biznesy z Rosją

Jak zatrzymać Chińczyków?

Spadek cen ropy Urals zwiastuje narastające problemy dla rosyjskiego budżetu, który odnotował już w tym roku ponad 20-procentowy spadek dochodów z eksportu surowców. W listopadzie średnia cena ropy po opodatkowaniu spadła do 44,80 dol. – najniższego poziomu od pięciu lat i niższego od nowego pułapu Zachodu wynoszącego 47,5 dol.

W grudniu wpływy z podatków od firm naftowych i gazowych mogą sięgnąć poziomu najniższego od sierpnia 2020 r. wynika z obliczeń Reutersa.

Zniżki na ropę, które Rosja udziela Chinom od początku wojny na Ukrainie, pozwoliły chińskim rafineriom zaoszczędzić 20 mld dolarów w ciągu ostatnich trzech lat, twierdził wcześniej prezes Rosnieftu Igor Sieczin. Strona chińska nie publikuje takich danych. Obecnie Chiny pozostają największym importerem rosyjskiej ropy i Kremlowi bardzo zależy na utrzymaniu chińskich klientów przy sobie.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Azja Chiny Surowce Ropa Naftowa cena Urals
Meg O’Neill będzie pierwszą kobietą na stanowisku prezesa BP
Ropa
Meg O’Neill obejmie stery BP – pierwsza kobieta na czele globalnego koncernu naftowego
Ropa jest tania pomimo morskiej blokady Wenezueli
Ropa
Ropa jest tania pomimo morskiej blokady Wenezueli
Ropa wraca do czasu pokoju. Jest najtańsza od czterech lat
Ropa
Ropa wraca do czasu pokoju. Jest najtańsza od czterech lat
Rafineria w Mongstad
Ropa
Rekordowa kara dla Equinor. Przez wiele lat zatruwał Norwegię
Dostawcza Kia PV5 - International Van of the Year 2026. Sprawdź ratę!
Materiał Promocyjny
Dostawcza Kia PV5 - International Van of the Year 2026. Sprawdź ratę!
Advertisement
Pomagają Rosjanom omijać sankcje. Teraz za to zapłacą
Ropa
Pomagają Rosjanom omijać sankcje. Teraz za to zapłacą
Działamy zgodnie z duchem zrównoważonego rozwoju
Materiał Promocyjny
Działamy zgodnie z duchem zrównoważonego rozwoju
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama