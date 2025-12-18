Aktualizacja: 18.12.2025 21:15 Publikacja: 18.12.2025 20:17
Rosyjskie firmy naftowe są zmuszone do gwałtownego zwiększenia rabatów na ropę dla klientów w Chinach, aby sprzedać ładunki, których odmawiają indyjskie rafinerie, donosi Reuters, powołując się na źródła branżowe.
Według źródeł agencji, niektóre ładunki ropy marki Urals w portach bałtyckich są sprzedawane z rabatem sięgającym 35 dolarów za baryłkę w stosunku do ropy Brent – to rekord od początku wojny. Biorąc pod uwagę, że ceny ropy Brent 18 grudnia wynosiła 60 dol. za baryłkę, cena dla Chin to 25 dol. baryłkę – najniższa od czasu pandemii.
Dotąd średnie rabaty na ropę Urals wynosiły 21,50 dolara za baryłkę z terminali na Morzu Bałtyckim i około 20 dolarów za baryłkę na Morzu Czarnym, podczas gdy średnia cena głównego gatunku eksportowego Rosji oscylowała wokół 40 dolarów za baryłkę, podają źródła Reutersa. W porównaniu z początkiem roku, Uralu potaniała o 40 proc. a jej obecne ceny są prawie o jedną trzecią niższe niż założone w budżecie Rosji na ten i przyszły rok.
W związku z zaostrzeniem sankcji wobec Rosnieftu i Łukoilu, greccy armatorzy zaczęli wycofywać się z transportu rosyjskiej ropy, zauważa Delia He analityczka Vortexy. Podczas gdy greckie tankowce przewoziły w listopadzie co czwartą baryłkę eksportowanej ropy, teraz ich udział spadł do 10 proc.. Z 35 tankowców zawijających do rosyjskich portów, tylko 10 pozostało w eksploatacji.
W rezultacie, zdaniem He, rosyjscy producenci ropy mogą stanąć w obliczu braku tankowców. Szacuje, że Rosji aby zrealizować plan dostaw ropy, może brakować około 50 jednostek typu Suezmax lub Aframax o łącznej nośności 6,5 miliona ton.
Spadek cen ropy Urals zwiastuje narastające problemy dla rosyjskiego budżetu, który odnotował już w tym roku ponad 20-procentowy spadek dochodów z eksportu surowców. W listopadzie średnia cena ropy po opodatkowaniu spadła do 44,80 dol. – najniższego poziomu od pięciu lat i niższego od nowego pułapu Zachodu wynoszącego 47,5 dol.
W grudniu wpływy z podatków od firm naftowych i gazowych mogą sięgnąć poziomu najniższego od sierpnia 2020 r. wynika z obliczeń Reutersa.
Zniżki na ropę, które Rosja udziela Chinom od początku wojny na Ukrainie, pozwoliły chińskim rafineriom zaoszczędzić 20 mld dolarów w ciągu ostatnich trzech lat, twierdził wcześniej prezes Rosnieftu Igor Sieczin. Strona chińska nie publikuje takich danych. Obecnie Chiny pozostają największym importerem rosyjskiej ropy i Kremlowi bardzo zależy na utrzymaniu chińskich klientów przy sobie.
