Ropociąg Pomorski będzie jednak rozbudowany? Sprzeczne sygnały naftowego operatora

Inwestycja była planowana od 2020 r. Wówczas, koszt budowy drugiej nitki ropociągu szacowany był wówczas ok. 1-1,2 mld zł., a teraz -jak komunikuje PERN - już blisko 3 mld zł. Miała ona pozwolić na zwiększenie przesyłu ropy nierosyjskiej do polskich i niemieckich rafinerii, a także uelastycznić przesyłu surowca, który dopływa do polskiego naftoportu w Gdańsku tankowcami.

Prace lokalizacyjne trwają

Z komunikatu PERN wynika więc, że z projektu formalnie nie zrezygnowano, ale do czasu dodatkowych analiz jest on zawieszony. Niezależnie od decyzji inwestorskich, prawny proces lokalizacji inwestycji toczy się. Pod koniec lipca na stronach Ministerstwa Rozwoju i Technologii pojawiło się obwieszczenie ws. budowy rurociągu ropy naftowej Gdańsk-Płock wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi. Decyzja datowana na 30 lipca utrzymuje w mocy decyzję Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 31 stycznia 2022 r. o ustaleniu lokalizacji tej inwestycji („Budowa rurociągu ropy naftowej Gdańsk-Płock wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi”.)