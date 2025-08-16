W piątek, po spotkaniu na Alasce z Władimirem Putinem, Donald Trump był pytany w Fox News o potencjalne zmiany w polityce handlowej z uwagi na brak porozumienia z rosyjskim dyktatorem w sprawie zakończenia wojny w Ukrainie. Prezydent USA groził wcześniej nałożeniem sankcji na Moskwę oraz sankcji wtórnych na kraje kupujące jej ropę mimo sankcji, jeśli nie zostaną podjęte działania mające na celu zakończenie wojny. Chodzi zwłaszcza o Chiny i Indie – dwóch największych nabywców rosyjskiej ropy.

Reklama Reklama

W ubiegłym tygodniu Trump zaczął spełniać swoje groźby i nałożył dodatkowe 25-procentowe cło na towary z Indii, powołując się na nieprzerwany import rosyjskiej ropy przez ten kraj. Podobnej decyzji Biały Dom wciąż jednak nie podjął względem Chin.

Donald Trump po spotkaniu z Władimirem Putinem: Nie będzie karnych ceł na Chiny za zakup rosyjskiej ropy

Zapytany, czy po spotkaniu z Putinem, na którym nie udało się wypracować porozumienia w sprawie zakończenia bądź wstrzymania wojny w Ukrainie, rozważa teraz takie działania przeciwko Pekinowi, Trump odpowiedział, że na razie nie planuje nałożyć ceł odwetowych na inne kraje za łamanie sankcji.