Donald Trump: Nie będzie karnych ceł na Chiny za zakup rosyjskiej ropy. Na razie

Donald Trump oświadczył, że póki co nie rozważa nałożenia ceł odwetowych na Chiny za import rosyjskiej ropy pomimo sankcji. Prezydent USA zaznaczył jednak, że może wrócić do tej kwestii za dwa albo trzy tygodnie.

Publikacja: 16.08.2025 14:49

Prezydent USA Donald Trump po spotkaniu na Alasce z Władimirem Putinem mówił o możliwych cłach odwet

Prezydent USA Donald Trump po spotkaniu na Alasce z Władimirem Putinem mówił o możliwych cłach odwetowych na Chiny za import rosyjskiej ropy

Foto: PAP/EPA/WILL OLIVER / POOL

Alicja Podskoczy

W piątek, po spotkaniu na Alasce z Władimirem Putinem, Donald Trump był pytany w Fox News o potencjalne zmiany w polityce handlowej z uwagi na brak porozumienia z rosyjskim dyktatorem w sprawie zakończenia wojny w Ukrainie. Prezydent USA groził wcześniej nałożeniem sankcji na Moskwę oraz sankcji wtórnych na kraje kupujące jej ropę mimo sankcji, jeśli nie zostaną podjęte działania mające na celu zakończenie wojny. Chodzi zwłaszcza o Chiny i Indie – dwóch największych nabywców rosyjskiej ropy.

W ubiegłym tygodniu Trump zaczął spełniać swoje groźby i nałożył dodatkowe 25-procentowe cło na towary z Indii, powołując się na nieprzerwany import rosyjskiej ropy przez ten kraj. Podobnej decyzji Biały Dom wciąż jednak nie podjął względem Chin.

Donald Trump po spotkaniu z Władimirem Putinem: Nie będzie karnych ceł na Chiny za zakup rosyjskiej ropy

Zapytany, czy po spotkaniu z Putinem, na którym nie udało się wypracować porozumienia w sprawie zakończenia bądź wstrzymania wojny w Ukrainie, rozważa teraz takie działania przeciwko Pekinowi, Trump odpowiedział, że na razie nie planuje nałożyć ceł odwetowych na inne kraje za łamanie sankcji.

– Cóż, z powodu tego, co wydarzyło się dzisiaj, myślę, że nie muszę o tym myśleć – powiedział prezydent USA po szczycie na Alasce.

Dodał jednak, że temat może niebawem wrócić. – Być może będę musiał o tym pomyśleć za dwa lub trzy tygodnie, ale nie musimy o tym myśleć w tej chwili. Moim zdaniem spotkanie przebiegło bardzo dobrze – zaznaczył.

Chiny i Stany Zjednoczone wciąż prowadzą rozmowy, mające na celu wypracowanie umowy handlowej, która złagodzi napięcia między stronami. W poniedziałek oba kraje zgodziły się na przedłużenie o kolejne 90 dni rozejmu w wojnie celnej, co oznacza, że na razie nie przywrócą trzycyfrowych ceł na import wprowadzonych wiosną. Obecnie amerykańskie cła na import dóbr z Chin wynoszą 30 proc., a cła Pekinu na towary z USA – 10 proc.

Źródło: rp.pl, Reuters

