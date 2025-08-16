Aktualizacja: 16.08.2025 16:36 Publikacja: 16.08.2025 14:49
Prezydent USA Donald Trump po spotkaniu na Alasce z Władimirem Putinem mówił o możliwych cłach odwetowych na Chiny za import rosyjskiej ropy
Foto: PAP/EPA/WILL OLIVER / POOL
W piątek, po spotkaniu na Alasce z Władimirem Putinem, Donald Trump był pytany w Fox News o potencjalne zmiany w polityce handlowej z uwagi na brak porozumienia z rosyjskim dyktatorem w sprawie zakończenia wojny w Ukrainie. Prezydent USA groził wcześniej nałożeniem sankcji na Moskwę oraz sankcji wtórnych na kraje kupujące jej ropę mimo sankcji, jeśli nie zostaną podjęte działania mające na celu zakończenie wojny. Chodzi zwłaszcza o Chiny i Indie – dwóch największych nabywców rosyjskiej ropy.
W ubiegłym tygodniu Trump zaczął spełniać swoje groźby i nałożył dodatkowe 25-procentowe cło na towary z Indii, powołując się na nieprzerwany import rosyjskiej ropy przez ten kraj. Podobnej decyzji Biały Dom wciąż jednak nie podjął względem Chin.
Zapytany, czy po spotkaniu z Putinem, na którym nie udało się wypracować porozumienia w sprawie zakończenia bądź wstrzymania wojny w Ukrainie, rozważa teraz takie działania przeciwko Pekinowi, Trump odpowiedział, że na razie nie planuje nałożyć ceł odwetowych na inne kraje za łamanie sankcji.
– Cóż, z powodu tego, co wydarzyło się dzisiaj, myślę, że nie muszę o tym myśleć – powiedział prezydent USA po szczycie na Alasce.
Dodał jednak, że temat może niebawem wrócić. – Być może będę musiał o tym pomyśleć za dwa lub trzy tygodnie, ale nie musimy o tym myśleć w tej chwili. Moim zdaniem spotkanie przebiegło bardzo dobrze – zaznaczył.
Chiny i Stany Zjednoczone wciąż prowadzą rozmowy, mające na celu wypracowanie umowy handlowej, która złagodzi napięcia między stronami. W poniedziałek oba kraje zgodziły się na przedłużenie o kolejne 90 dni rozejmu w wojnie celnej, co oznacza, że na razie nie przywrócą trzycyfrowych ceł na import wprowadzonych wiosną. Obecnie amerykańskie cła na import dóbr z Chin wynoszą 30 proc., a cła Pekinu na towary z USA – 10 proc.
Źródło: rp.pl, Reuters
