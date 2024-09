Rząd proponuje także się wprowadzić 14-dniowy termin na dokonanie wpisu do rejestru wytwórców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie montowanych na budynku małych instalacji wykorzystujących energię słonczną.

„Wskazane w projekcie działania dotyczące budowy lub modernizacji instalacji OZE, urządzeń i instalacji niezbędnych do przyłączenia do sieci danej instalacji OZE oraz instalacji pomp ciepła o mocy do 50 MW zostały uznane jako stanowiące realizację nadrzędnego interesu publicznego oraz są uznawane za służące zdrowiu i bezpieczeństwu publicznemu”– podkreślono w Ocenie Skutków Regulacji. Nie dotyczą one więc wiatraków na lądzie, co sufluje część polityków PiS.

„Efektem proponowanych zmian będzie skrócenie terminów trwania procedur dla instalacji i projektów, o których mowa powyżej, tj. montowanych na budynkach instalacji odnawialnego źródła energii wykorzystujących do wytwarzania energii energię promieniowania słonecznego, i położonych na tym samym terenie magazynów energii elektrycznej, pomp ciepła, urządzeń i instalacji niezbędnych do przyłączenia do sieci danej instalacji OZE oraz remontu, odbudowy, przebudowy, nadbudowy lub rozbudowy instalacji OZE” – podkreśla resort. Obecnie łączny czas trwania procedur przyłączeniowo-budowalnych dla OZE to aż 356-416 dni. Po zmianach – zdaniem resortu – ma to być 149 dni.

Skąd te zmiany?

To pokłosie przyjętych zmian w prawie w 2022 r. będącej jedną z odpowiedzi na kryzys energetycznych w efekcie wojny na Ukrainie. Zapisy rozporządzenie Rady UE 2022/2577 z 22 grudnia 2022 r. ustanawiają ramy służące przyspieszeniu wdrażania rozwiązań w zakresie energii odnawialnej. Chodzi o instalowanie na budynkach instalacji odnawialnego źródła energii wykorzystujących do wytwarzania energii słonecznego oraz wchodzących w ich skład magazynów energii elektrycznej, pomp ciepła, urządzeń i instalacji niezbędnych do przyłączenia do sieci danej instalacji OZE oraz nadbudowy, rozbudowy, przebudowy lub remontu instalacji OZE.

„W związku z tym konieczne jest wprowadzenie na stałe do krajowego porządku prawnego rozwiązań polegających na skróceniu terminów na wydawanie niektórych decyzji w procesie inwestycyjnym, tj. terminów wydawania zezwoleń dla instalowanych na budynkach instalacji odnawialnego źródła energii wykorzystujących do wytwarzania energii energię promieniowania słonecznego oraz wchodzących w ich skład magazynów energii elektrycznej” – czytamy w uzasadnieniu do projektu.

Obajtek straszy wiatrakami

O projekcie – po trzech miesiącach rządowych prac - pisze 23 września były prezes Orlenu europoseł Daniel Obajtek: - Wiatraki bez pytania o zgodę blisko domów? Proszę bardzo. W środku obszaru NATURA 2000? Nie ma sprawy. Brak konsultacji społecznych? Oczywiście. Niszczenie środowiska? No trudno. Wszak to o bezpieczeństwo kraju chodzi. Czy ktoś może wytłumaczyć, dlaczego właśnie teraz? Dlaczego projekt jest tak „pilny”, że pominięto ocenę zgodności z prawem UE? Dlaczego kolejny raz zignorowano ostrzeżenia o możliwych nadużyciach ze strony branży? Jak bardzo „zmotywowane” jest ministerstwo, wykorzystując ludzkie tragedie i związane z tym zamieszanie do takich wrzutek? – pytana Daniel Obajtek.