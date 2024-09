Trwa walka o rynek biogazu w Polsce. Substrat jest na wagę złota

Koszt budowy małej instalacji o mocy poniżej 0,5 MW to ok. 15–20 mln wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Dodatkowo takie biogazownie są w stanie zapewnić ciepło dla ok. 40 gospodarstw domowych. Problemem jest finansowanie. Rolnicy nie mają takich środków, dlatego też część z nich chętniej może sprzedać substrat większym producentom. Są kredyty od Banku Ochrony Środowiska, ale to nie wystarczy. Tu pomocną dłoń wyciąga, NFOŚiGW, który przy współpracy z Ministerstwem Klimatu i Środowiska przygotował program „Energia dla wsi”, finansowany ze środków Funduszu Modernizacyjnego. Beneficjentami programu mogą być spółdzielnie energetyczne i ich członkowie będący przedsiębiorcami, powstające spółdzielnie energetyczne oraz rolnicy (osoba fizyczna, osoba prawna i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej). – W związku z dużym zainteresowaniem programem planujemy przeznaczyć więcej środków na program „Energia dla wsi” i uruchomić jego kolejne nabory. Wsparcie instalacji biogazowych przewidziano również w ramach inwestycji realizowanych przez społeczności energetyczne z Krajowego Planu Odbudowy – informuje nas resort. Jednak z tego, co się dowiadujemy, to tylko 370 mln zł, to starczyłoby na ledwie kilkadziesiąt takich projektów.

Tymczasem mogą one pomóc zapewnić także dodatkową moc do produkcji energii elektrycznej, kiedy wieczorami mamy niewielką rezerwę mocy. Z tego, co słyszymy, PGE Dystrybucja wyraża gotowość podłączenia do sieci małych biogazowni szczytowych, które mogą pracować i dostarczać energię w godzinach wieczornych. – Elektrownie i elektrociepłownie biogazowe mogłyby być istotnym zasobem systemu elektroenergetycznego. Są to jednostki sterowalne, które mogą przyczynić się do poprawy bilansu mocy. Jednocześnie ze względu na niewielką łączną moc zainstalowaną źródła te nie mają aktualnie dużego wpływu na system elektroenergetyczny. Sytuacja ta będzie mogła się zmienić wyłącznie w przypadku istotnego zwiększenia tempa przyrostu nowych mocy w tej technologii – informują nas Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Potrzeba więc poza rozwojem dużych biogazowni zorganizować prace małych biogazowni. Czy z KPO jest szansa na większe kwoty? Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej nie odpowiedziało nam na nasze pytania.