Czytaj więcej Energetyka Zawodowa Spór rządu z energetykami o magazyny energii. Inwestycje pod znakiem zapytania Polskie firmy energetyczne chcą uruchomić magazyny energii o mocy 50 GW. Niespodziewanie jednak zmiana tzw. współczynnika dyspozycyjności mocy tych instalacji może znacząco ograniczyć ich plany. Branża boi się, że atrakcyjność magazynów zmaleje.

Pytana o obawy dotyczące wzrostu cen energii w hurcie, Polska Grupa Energetyczna przyznaje z kolei, że poziom obowiązku ma bezpośredni wpływ na cenę świadectw pochodzenia, zatem jego zwiększenie będzie miało wpływ na cenę. Tauron dodaje, że sam wzrost obowiązku zielonych certyfikatów w relacji rok do roku może przekładać się na krótkotrwały wzrost, kluczowe jednak jest, aby w długim horyzoncie poziomy obowiązków były stabilne i znane z odpowiednim wyprzedzeniem. – Dlatego wartościowe jest określenie poziomów obowiązku na okresy dłuższe niż jeden rok – wyjaśnia spółka.

O ile spółki Skarbu Państwa wypowiadają się w tej kwestii bardzo zachowawczo, to prywatny Columbus Energy mówi wprost o wzroście cen energii z tegoż tytułu. – Wejście w życie wzrostu ilościowego obowiązku umorzenia zielonych świadectw pochodzenia z 5 proc. do 12,5 proc. to przepis przede wszystkim prowadzący do wzrostu cen dla odbiorców końcowych – mówi wprost prezes firmy Dawid Zieliński.

Czytaj więcej Ciepło Ciepłownie chciałyby uciec przed podwyżką w dekarbonizację Podwyżki cen, obok prądu i gazu, obejmą ciepło systemowe. Można by je łagodzić, odchodząc od węgla. Ciepłownie wydają na to blisko 5 mld zł, ale powinny trzy razy tyle.

Co na to rząd? Jak wyjaśnia resort klimatu i środowiska, te certyfikaty, to są prawa nabyte dla sprzedających zieloną energię i nie możemy tych praw ignorować. – Zobowiązaliśmy się jako państwo, na długo przed 2024 r., do wspierania tych wytwórców przez 15 lat, co ma pozwolić na zwrot zainwestowanego kapitału w instalacje OZE, które powstawały przed 2016 r. Popyt na certyfikaty musi być zrównoważony, a ten wynika z wysokości obowiązku OZE – mówiła nam szefowa resortu Paulina Hennig-Kloska. Z naszych informacji wynika, że resort boi się pozwów i arbitraży, jeśli tego obowiązku nie uda się podwyższyć. Zdaniem szefowej resortu widoczny jest obecnie trend spadkowy ceny energii, wobec czego musimy wytwórcom OZE pozwolić na wyrównanie strumieni przychodów. – Zaproponowany poziom obowiązku OZE, moim zdaniem, nie zwiększy kosztów energii wynikających z tego systemu wsparcia – podkreśliła. I w tej właśnie sprawie, o utrzymanie lub nawet zwiększenie tego obowiązku, list do premiera napisała branża OZE.