Ministerstwo podkreśla, że decyzja Sądu nie oznacza wyłączenia tej ważnej dla systemu energetycznego elektrowni. – W naszej ocenie spółka powinna uzupełnić braki, o których mówi Sąd. Chodzi o pobór wody potrzebny do pracy elektrowni gazowej. Pamiętajmy, że PGE wygasza w tym regionie starą elektrownię węglową. Po sierpniu 2026 r. zwolnią się ilości wody, które może wykorzystać elektrownia gazowa. Spółka może w miarę szybko uzupełnić wniosek – mówiła w rozmowie z „Rzeczpospolitą” minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska.

Powołanie Parku Narodowego nie zaszkodzi transportowi i energetyce?

Ta sprawa na nowo otworzyła dyskusję dotyczącą powołania Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry. W listopadzie Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę o utworzeniu tego parku. Wskazał m.in. na obawy o zablokowanie rozwoju gospodarczego regionu. Z tym uzasadnieniem nie zgadza się minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska.

MKiŚ podkreśla, że w żadnym wypadku Park Narodowy Doliny Dolnej Odry nie wpływałby np. na rozwój portów w Szczecinie i Świnoujściu (oddalonego 110 km od Parku). – Prace będą mogły być wykonywane zgodnie z wydanymi zezwoleniami – podkreśla resort.

Projektowany Park Narodowy Doliny Dolnej Odry obejmuje część obszaru Międzyodrza, ale bez nurtów Odry Wschodniej (Regalicy) i Odry Zachodniej. Resort podkreśla, że obie odnogi Odry oraz Kanał Gartz-Martwice i Kanał Klucz-Ustowo nie znajdują się w obszarze projektowanego parku narodowego i jego otuliny. – Tym samym żegluga po tych drogach wodnych będzie prowadzona bez przeszkód, na dotychczasowych zasadach. Śródlądowe drogi wodne zostały wyłączone z granic projektowanego Parku. Nie ma żadnego zagrożenia dla prowadzenia żeglugi śródlądowej na Odrze oraz innych śródlądowych drogach wodnych znajdujących się w okolicy projektowanego Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry – dodaje resort.

Inwestycje w energetykę, jak budowa nowych, kolejnych bloków gazowych w Dolnej Odrze mają być także możliwe nawet jeśli Park Narodowy by powstał. – Utworzenie Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry nie wpływa na funkcjonowanie Elektrowni Dolna Odra, która zlokalizowana jest poza granicami i otuliną projektowanego Parku. A prace związane z budową nowych bloków gazowych będą mogły być wykonywane zgodnie z wydanymi zezwoleniami – zapewnia nas resort, który rozdziela uchylenie decyzji środowiskowej dla wybudowanej elektrowni gazowej w Gryfinie od zawetowanej ustawy o powołaniu Parku Narodowego.

Resort zapewnia też, że powstanie Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry nie będzie wpływało na działanie i rozbudowę Terminalu LNG i Baltic Pipe, a prace związane z rozbudową będą mogły być wykonywane zgodnie z wydanymi zezwoleniami.