Elektrownia gazowa PGE w Dolnej Odrze
Jeszcze w lipcu Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił zgodę ministra klimatu i środowiska na eksploatację elektrowni gazowej Dolna Odra, która pracuje od zeszłego roku. Jednak dopiero pod koniec października strony postępowania otrzymały uzasadnienie. Sąd uznał, że rzeka Odra jest niewystarczająco chroniona. Decyzja nie jest prawomocna, a Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ) sufluje Polskiej Grupie Energetycznej (PGE) jak rozwiązać tę sprawę. Konsultacje między PGE a MKiŚ – jak słyszymy nieoficjalnie jeszcze trwają. Za sprawą tej elektrowni wróciła dyskusja, czy plany powołania Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry nie utrudniłyby dalszego rozwoju regionu skupionego wokół końcowego biegu rzeki.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie przedstawił w październiku uzasadnienie do lipcowego wyroku, w którym uchylił decyzję ministra Klimatu i Środowiska. Zezwalała ona na eksploatację nowej elektrowni gazowej Dolna Odra. Sąd uznał, że w postępowaniu pominięto obowiązek ochrony Odry Wschodniej, w tym konieczność utrzymania tzw. przepływu nienaruszalnego rzeki, czyli minimalnego poziomu wody potrzebnego do zachowania w niej życia biologicznego. Decyzję MKiŚ zaskarżyło Towarzystwo na rzecz Ziemi. Elektrownia jednak może zgodnie z prawem nadal działać. – Wyrok WSA uchylił tylko decyzję ministra, a uchylenie przez wojewódzki sąd administracyjny decyzji organu II instancji nie jest równoznaczne z automatycznym uchyleniem decyzji organu I instancji, czyli decyzji Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z 12 kwietnia 2024 r., udzielającej PGE Gryfino Dolna Odra pozwolenia zintegrowanego – informuje PGE. Spółka nie składała odwołania i jest przygotowana na kolejne postępowanie w II instancji. PGE podkreśla, że posiada ważne pozwolenie zintegrowane. – Uchylenie decyzji ministra przez WSA nie jest równoznaczne z automatycznym uchyleniem decyzji organu I instancji. Obecnie analizowane są scenariusze działań związane z wyrokiem umożliwiające zgodną z prawem niezakłóconą eksploatację elektrowni. Spółka prowadzi działalność operacyjną i realizuje zawarte kontrakty – zapewnia firma.
Ministerstwo podkreśla, że decyzja Sądu nie oznacza wyłączenia tej ważnej dla systemu energetycznego elektrowni. – W naszej ocenie spółka powinna uzupełnić braki, o których mówi Sąd. Chodzi o pobór wody potrzebny do pracy elektrowni gazowej. Pamiętajmy, że PGE wygasza w tym regionie starą elektrownię węglową. Po sierpniu 2026 r. zwolnią się ilości wody, które może wykorzystać elektrownia gazowa. Spółka może w miarę szybko uzupełnić wniosek – mówiła w rozmowie z „Rzeczpospolitą” minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska.
Ta sprawa na nowo otworzyła dyskusję dotyczącą powołania Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry. W listopadzie Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę o utworzeniu tego parku. Wskazał m.in. na obawy o zablokowanie rozwoju gospodarczego regionu. Z tym uzasadnieniem nie zgadza się minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska.
MKiŚ podkreśla, że w żadnym wypadku Park Narodowy Doliny Dolnej Odry nie wpływałby np. na rozwój portów w Szczecinie i Świnoujściu (oddalonego 110 km od Parku). – Prace będą mogły być wykonywane zgodnie z wydanymi zezwoleniami – podkreśla resort.
Projektowany Park Narodowy Doliny Dolnej Odry obejmuje część obszaru Międzyodrza, ale bez nurtów Odry Wschodniej (Regalicy) i Odry Zachodniej. Resort podkreśla, że obie odnogi Odry oraz Kanał Gartz-Martwice i Kanał Klucz-Ustowo nie znajdują się w obszarze projektowanego parku narodowego i jego otuliny. – Tym samym żegluga po tych drogach wodnych będzie prowadzona bez przeszkód, na dotychczasowych zasadach. Śródlądowe drogi wodne zostały wyłączone z granic projektowanego Parku. Nie ma żadnego zagrożenia dla prowadzenia żeglugi śródlądowej na Odrze oraz innych śródlądowych drogach wodnych znajdujących się w okolicy projektowanego Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry – dodaje resort.
Inwestycje w energetykę, jak budowa nowych, kolejnych bloków gazowych w Dolnej Odrze mają być także możliwe nawet jeśli Park Narodowy by powstał. – Utworzenie Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry nie wpływa na funkcjonowanie Elektrowni Dolna Odra, która zlokalizowana jest poza granicami i otuliną projektowanego Parku. A prace związane z budową nowych bloków gazowych będą mogły być wykonywane zgodnie z wydanymi zezwoleniami – zapewnia nas resort, który rozdziela uchylenie decyzji środowiskowej dla wybudowanej elektrowni gazowej w Gryfinie od zawetowanej ustawy o powołaniu Parku Narodowego.
Resort zapewnia też, że powstanie Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry nie będzie wpływało na działanie i rozbudowę Terminalu LNG i Baltic Pipe, a prace związane z rozbudową będą mogły być wykonywane zgodnie z wydanymi zezwoleniami.
Przypomnijmy, że na terenie Doliny Dolnej Odry od 1993 r. działa Park Krajobrazowy Dolina Dolnej Odry.
